Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler

Huawei ve alt şirketi olan Honor'un EMUI 8 arayüzünü kullanan yeni nesil telefonların performans testlerinde hile yaptığı AnandTech tarafından tespit edilmişti. Tekrar hatırlatmam gerekrise, Huawei'in kullandığı algoritma bir test programının çalıştığını anlarsa normalde olmayan özel bir performans modunu aktif ederek cihazın günlük kullanımdan daha yüksek performans seviyesine çıkmasını sağlıyordu. Öyle ki, GFXBenchmark testinde eld edilen skorlar iki kat artarken normal koşullarda 5 Watt'ın altında olması gereken telefonun toplam güç tüketimi de 8 Watt'ın üzerine çıkıyordu.

Huawei özel performans modunu inkar etmiyor ama bunu kullanıcıya haber vermeksizin sadece benchmarklarda uygulamaya sokuyor. Şirket yaptığı açıklama da bu özel performans modunu son kullanıcılara açmaya planladığını söylese de, ortaya çıkana kadar açıklamamış olmaması ve ne zaman kullanıma açacağını da paylaşmıyor. Üstelik bir süre önce Huawei telefonlarda bootloader kilidinin açılamayacak şekilde değiştirilmiş olması da soru işaretlerini arttırıyor. Çünkü gerek yazılım gerekse de donanım tabanlı detaylı analiz ve ölçümler için bootloader kilidini aşmak gerekebiliyor.

Huawei'in konuya ilişkin yurtdışındaki açıklamasını ilk haberde kısaca özetlemiştim zaten. Ancak bugün yaptığım habere istinaden ilgili açıklama Türkçe olarak Huawei Türkiye'den de ulaştırıldı bana. En altta bu açıklamayı bulabilirsiniz. Fakat daha da önemlisi, meşhur test uygulaması 3DMark'ın yapımcısı olan UL Benchmarks da bir açıklama yaptı ve Anandtech'deki makale sonrasında Huawei ve Honor cihazları teste aldığını, testleri hem PlayStore'daki standart 3DMark uygulaması hem de markette olmayan özel bir versiyonu (kimlik bilgisi farklı görünüyor, telefon tanıyamıyor) ile testler yaptığını ve PlayStore'daki standart 3DMark sürümünde telefonların özel modla %47 daha yüksek sonuç aldığını açıkladı.

Siyah bardaki skorlar gizli performans moduyla alınan skorlar

Bu testler Huawei P20 Pro, Huawei Nova 3 ve Honor Play ile yapılmış. UL Benchmark bulgularını Forbes dergisinde yazar olan ve özellikle yarıiletken endüstrisinde yakından tanınan ünlü analist Patrich Moorhead ile paylaştı. Tabi ki test uygulamalarının katı kuralları doğrultusunda UL Benchmarks, ilgili Huawe ve Honor telefonları 3DMark veri tabanından çıkardığını duyurdu. Huawei'in yeni platformu Kirin 980 heyecan verici, ancak önceki platformların belli alanlardaki eksikliğinden kaynaklı bir hamleyse bu, Huawei'in anında aksiyon alması şart. Bu doğrultuda bir güncellemeyle bu moda son vermesi veya kullanıcının kontrol edebileceği şekilde sunması gerekir, geleceğe sağlıklı ilerlemek için.

Bir üretici sahip olduğu donanımın sınırlarını göstermek isteyebilir, bunda herhangi bir sorun yok. Ancak bunun gizli yapılması ve tanıtımlarda kullanılan testlerde daha yüksek skor gösterilmek istenmesi doğru değil. Üstelik ölçümlere göre Huawei'in kullandığı performans modu, telefon tam anlamıyla sınırlarına getiriyor. Bir telefonun 8 Watt'ın üzerinde güç çekiyor olması, her ne kadar test süresi kadar olsa da sahip olduğu batarya üzerinde strese neden olabilir. Dolayısıyla bu tür özellikler kullanılmamalı ya da o cihaza yatırım yapan kullancıya şeffaf olunmalı. Hangi üretici olursa olsun, eğer mantalite bu şekilde oluşturulur ve ilerlenirse kafalarda herhangi bir sorun işareti de oluşmaz diye düşünüyoruz.

Not: Performans konusunda hile yapan Huawei cihazların 3DMark listesinden çıkartılması, ilk defa uygulanan bir sonuç değil. 2013 yılında o dönem hile yapan Samsung ve HTC telefonlar da 3DMark listesinden çıkartılmıştı.