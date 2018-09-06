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Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler

Huawei ve Honor marka telefonların performans testlerinde hile yaptığı ortaya çıkmış, biz de detaylı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Şimdi ise yeni gelişmeler var, konu büyüyecek gibi görünüyor.
8 ay
7,2b
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17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei ve alt şirketi olan Honor'un EMUI 8 arayüzünü kullanan yeni nesil telefonların performans testlerinde hile yaptığı AnandTech tarafından tespit edilmişti. Tekrar hatırlatmam gerekrise, Huawei'in kullandığı algoritma bir test programının çalıştığını anlarsa normalde olmayan özel bir performans modunu aktif ederek cihazın günlük kullanımdan daha yüksek performans seviyesine çıkmasını sağlıyordu. Öyle ki, GFXBenchmark testinde eld edilen skorlar iki kat artarken normal koşullarda 5 Watt'ın altında olması gereken telefonun toplam güç tüketimi de 8 Watt'ın üzerine çıkıyordu.
Huawei özel performans modunu inkar etmiyor ama bunu kullanıcıya haber vermeksizin sadece benchmarklarda uygulamaya sokuyor. Şirket yaptığı açıklama da bu özel performans modunu son kullanıcılara açmaya planladığını söylese de, ortaya çıkana kadar açıklamamış olmaması ve ne zaman kullanıma açacağını da paylaşmıyor. Üstelik bir süre önce Huawei telefonlarda bootloader kilidinin açılamayacak şekilde değiştirilmiş olması da soru işaretlerini arttırıyor. Çünkü gerek yazılım gerekse de donanım tabanlı detaylı analiz ve ölçümler için bootloader kilidini aşmak gerekebiliyor.
Huawei'in konuya ilişkin yurtdışındaki açıklamasını ilk haberde kısaca özetlemiştim zaten. Ancak bugün yaptığım habere istinaden ilgili açıklama Türkçe olarak Huawei Türkiye'den de ulaştırıldı bana. En altta bu açıklamayı bulabilirsiniz. Fakat daha da önemlisi, meşhur test uygulaması 3DMark'ın yapımcısı olan UL Benchmarks da bir açıklama yaptı ve Anandtech'deki makale sonrasında Huawei ve Honor cihazları teste aldığını, testleri hem PlayStore'daki standart 3DMark uygulaması hem de markette olmayan özel bir versiyonu (kimlik bilgisi farklı görünüyor, telefon tanıyamıyor) ile testler yaptığını ve PlayStore'daki standart 3DMark sürümünde telefonların özel modla %47 daha yüksek sonuç aldığını açıkladı.
Siyah bardaki skorlar gizli performans moduyla alınan skorlar 
Bu testler Huawei P20 Pro, Huawei Nova 3 ve Honor Play ile yapılmış. UL Benchmark bulgularını Forbes dergisinde yazar olan ve özellikle yarıiletken endüstrisinde yakından tanınan ünlü analist Patrich Moorhead ile paylaştı. Tabi ki test uygulamalarının katı kuralları doğrultusunda UL Benchmarks, ilgili Huawe ve Honor telefonları 3DMark veri tabanından çıkardığını duyurdu. Huawei'in yeni platformu Kirin 980 heyecan verici, ancak önceki platformların belli alanlardaki eksikliğinden kaynaklı bir hamleyse bu, Huawei'in anında aksiyon alması şart. Bu doğrultuda bir güncellemeyle bu moda son vermesi veya kullanıcının kontrol edebileceği şekilde sunması gerekir, geleceğe sağlıklı ilerlemek için.
Bir üretici sahip olduğu donanımın sınırlarını göstermek isteyebilir, bunda herhangi bir sorun yok. Ancak bunun gizli yapılması ve tanıtımlarda kullanılan testlerde daha yüksek skor gösterilmek istenmesi doğru değil. Üstelik ölçümlere göre Huawei'in kullandığı performans modu, telefon tam anlamıyla sınırlarına getiriyor. Bir telefonun 8 Watt'ın üzerinde güç çekiyor olması, her ne kadar test süresi kadar olsa da sahip olduğu batarya üzerinde strese neden olabilir. Dolayısıyla bu tür özellikler kullanılmamalı ya da o cihaza yatırım yapan kullancıya şeffaf olunmalı. Hangi üretici olursa olsun, eğer mantalite bu şekilde oluşturulur ve ilerlenirse kafalarda herhangi bir sorun işareti de oluşmaz diye düşünüyoruz.
Not: Performans konusunda hile yapan Huawei cihazların 3DMark listesinden çıkartılması, ilk defa uygulanan bir sonuç değil. 2013 yılında o dönem hile yapan Samsung ve HTC telefonlar da 3DMark listesinden çıkartılmıştı.
 
Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler
Huawei Türkiye'nin açıklaması;


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AqRaMa 8 ay en beğenilen
huawei kullanıpta şikayet eden hiç görmedim.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Kheldar 8 ay
Çok yanlış bi uygulama. 2 nesildir mate cihaz kullanıyorum ve çıkacak olan mate-20 yide almayı düşünüyorum çünkü çok memnunum ama bu düpedüz hiledir. Madem benchmark skorlarına önem vermiyorsunuz önemli olan kullanıcı deneyimi o zaman bu ne?
Çok yanlış bi uygulama. 2 nesildir mate cihaz kullanıyorum ve çıkacak olan mate-20 yide almayı düşünüyorum çünkü çok memnunum ama bu düpedüz hiledir. Madem benc...
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deoks 8 ay
Yok 3 ghz işlemci yok 16 cigolayt ram falan göz boyama hepsi. telefonların performansı belli bir düzeye ulaştı. Bazı modellere amiral gemisi diyip 2 katı fiyat bayılmak keriz silkelemek oluyor.
Yok 3 ghz işlemci yok 16 cigolayt ram falan göz boyama hepsi. telefonların performansı belli bir düzeye ulaştı. Bazı modellere amiral gemisi diyip 2 katı fiyat ...
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maxmania 8 ay
dışarıdan tanım kodu değiştirilip hile tespit edilebilmiş, başka sistemlerin güvenilirliği/hile yapmadığı da tespit edilebiliyor mu?
polemik çıkmasın diye isim vermedim, bilen birisi bilgilendirirse memnun olurum.
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enja 8 ay
birçok kulanıcı benchmark ne olduğunu bilmez onun için bu tür olaylara normal kulanıcılar takılmaz kaç kişi telefonu yada pc alınca bench testi yaptırıyor hızlı çalışıyormu çalışıyor devam
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Fx_57,5 8 ay
şikayet edipte huawei kullanan hiç görmedim.
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deoks 8 ay
Yok 3 ghz işlemci yok 16 cigolayt ram falan göz boyama hepsi. telefonların performansı belli bir düzeye ulaştı. Bazı modellere amiral gemisi diyip 2 katı fiyat bayılmak keriz silkelemek oluyor.
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LittleMonster 8 ay
Bu testlerin günlük veya "gerçek" hayatta hiç bir etkisi yokkk bomboş. Tamamen sid*k yarıştırma
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Sharparrow 8 ay
Tamam telefonları çok güzel de bu uygulamayı doğru bulmadım açıkcası.. ama böyle yapıyor olması eğer Huawei alacağım varsa kararımı da etkilemez..
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Kheldar 8 ay
Çok yanlış bi uygulama. 2 nesildir mate cihaz kullanıyorum ve çıkacak olan mate-20 yide almayı düşünüyorum çünkü çok memnunum ama bu düpedüz hiledir. Madem benchmark skorlarına önem vermiyorsunuz önemli olan kullanıcı deneyimi o zaman bu ne?
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EyeCoral 8 ay
Bişey değiştirmiyor ki, Huawei kullanıcı deneyimi gerçekten kusursuz, ama etik olmamış yine de...
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koyunsavar 8 ay
Hileci seni
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bulentataseven 8 ay
Erdi Hocam bilgiler için teşekkürler.
Bir de şu Turkcell için volte ve vowifi olayına bir el atsanız mate 10 ve Pro da yok p 20 Pro da bazı kullanıcılar da var yeni yeni.
Huawei nin kendi mağazasını da kullanamıyoruz bir çok ülke olduğu halde Türkiye yok ne iş yaparlar.
Siz öne çıkarırsanız bu işler çabuk çözülür gibi bizler bireysel olarak bir yere kadar.
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