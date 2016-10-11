Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor

Doctor Strange hayranlarının merakla beklediği sinema filmi öncesinde Huawei’nin önemli bir sürpriz var. Marvel ile işbirliğine giden firma, özel üretim akıllı telefon ve film indirme kuponları gibi promosyonlara başlıyor.

İngiltere’de başlayacak olan kampanya kapsamında; Three operatöründen Huawei Honor 8 modeli satın almış ve kaydını yaptırmış ilk 3000 kişi Doctor Strange filmine iki kişilik bilet kazanıyor. Ayrıca 4 farklı Marvel filmine de Google Play üzerinden erişme hakkı veriliyor.

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Firma diğer taraftan Doctor Strange Honor 8 adında sınırlı sayıda akıllı telefon üretecek. Filmin tema renklerini tasarımında ve özel içeriklerinde yansıtacak olan modelin arka kısmına Agamotto’nun Gözü lazer ile işlenecek. Bunun dışında modelin özellikleri aynı. 5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti, 4GB RAM, 32GB kapasite, 12MP çözünürlüğünde çift sensör, parmak izi okuyucu bunlar arasında.

Marvel’in en ilgi çekici karakterleri arasında yer alan Doctor Strange’in filmi de yılın en iddialıları arasında. Geçirdiği kaza sonrasında elindeki sinirlerini kaybeden ve tedavi için Tibet’e gittiğinde bir süper kahramana dönüşen Stephen Strange’in hikayesini anlatan film 4 Kasım tarihinde ülkemizde piyasaya çıkacak.