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Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor

Marvel’in en ilgi çekici karakterleri arasında yer alan Doctor Strange filmi öncesinde Huawei de önemli bir promosyona başlıyor. Firma film için adında sınırlı sayıda Honor 8 üretecek
2 yıl
2,7b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Doctor Strange hayranlarının merakla beklediği sinema filmi öncesinde Huawei’nin önemli bir sürpriz var. Marvel ile işbirliğine giden firma, özel üretim akıllı telefon ve film indirme kuponları gibi promosyonlara başlıyor.

İngiltere’de başlayacak olan kampanya kapsamında; Three operatöründen Huawei Honor 8 modeli satın almış ve kaydını yaptırmış ilk 3000 kişi Doctor Strange filmine iki kişilik bilet kazanıyor. Ayrıca 4 farklı Marvel filmine de Google Play üzerinden erişme hakkı veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Shazam iMessage uygulaması indirmeye sunuldu"

Firma diğer taraftan Doctor Strange Honor 8 adında sınırlı sayıda akıllı telefon üretecek. Filmin tema renklerini tasarımında ve özel içeriklerinde yansıtacak olan modelin arka kısmına Agamotto’nun Gözü lazer ile işlenecek. Bunun dışında modelin özellikleri aynı. 5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti, 4GB RAM, 32GB kapasite, 12MP çözünürlüğünde çift sensör, parmak izi okuyucu bunlar arasında.

Marvel’in en ilgi çekici karakterleri arasında yer alan Doctor Strange’in filmi de yılın en iddialıları arasında. Geçirdiği kaza sonrasında elindeki sinirlerini kaybeden ve tedavi için Tibet’e gittiğinde bir süper kahramana dönüşen Stephen Strange’in hikayesini anlatan film 4 Kasım tarihinde ülkemizde piyasaya çıkacak.

 
Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor
 

https://www.honor8marveloffer.co.uk/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
ıron man teması hiç fena olmaz.
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sistemli adam 2 yıl
İş birliğini seven bir marka huawei.
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V4LKyR 2 yıl
WiFi şifresi SAJDOIPASJDIOŞSDAJIOASŞDŞJIOSDF :D:D:D:D
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mamileite 2 yıl
Reklamlarda Henry Cavill´ı (superman)oynatıyorlardı. Şimdide marvellemi anlaşmışlar.
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0MG90 2 yıl mamileite
mamileite

Reklamlarda Henry Cavill´ı (superman)oynatıyorlardı. Şimdide marvellemi anlaşmışlar.

Scarlett Johansson ve Henry Cavill
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