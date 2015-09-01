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Huawei yarın tanıtacağı Mate S hakkında yeni ipuçları paylaştı

3 yıl
2,4b
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11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei yarın tanıtacağı Mate S hakkında yeni ipuçları paylaştı
 
Almanya'da düzenlenecek IFA 2015 etkinliğinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Bir çok üretici de yeni ürünlerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. Fuarda boy gösterecek Çinli şirketlerden Huawei'de yarın tanıtacağı yeni akıllı telefonu hakkında ipuçları veren görseller paylaştı.
Zaten bir süredir akıllı telefonla ilgili sızıntılar geliyordu. Görseller de sızıntıları doğrular nitelikte Force Touch ekran teknolojisinin üzerinde duruyor. Bu teknoloji dokunmatik ekranın ne kadar baskı uyguladığınızı ölçmesine yarıyor. Bu sayede fazla basınç uyguladığınızda farklı, veya hafifçe dokunduğunuzda farklı seçeneklerle karşılaşabileceksiniz. Apple'ın yeni modellerinde de Force Touch teknolojisi kullanacağı neredeyse kesin gibi, ancak Huawei 9 Eylüldeki Apple etkinliğinden önce davranarak bu teknolojiyi daha erken sunmuş olacak.
Şirket daha önce Mate 7 modelinde kaliteli kasası, ekran boyutuna göre telefon boyutunun ufak tutulması, büyük pil kapasitesi gibi bir çok konuda takdir toplamıştı. Sızıntılar ise Mate S modelinde de benzer şeyleri göreceğimizi gösteriyor. Ancak bu kez ekran boyutu 5.7" seviyesine inmesi bekleniyor. Bu da telefonu phablet kategorisindeki diğer modellerle direk kıyaslanması anlamına geliyor.

Ekranın kenarları kasaya  yedirilerek ön panelde 2.5D adıyla anılan bir teknoloji kullanılmış. Bunun yanında Kirin 935, 3GB bellek, 20 MP arka ve 8 MP ön kamera beklenen diğer özellikler. Tabi ki parmak izi okuyucusu da unutulmamış. Huawei'nin akıllı telefonu resmiyete kavuşturmasının ardından detayları yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.
Huawei yarın tanıtacağı Mate S hakkında yeni ipuçları paylaştı
 

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Elsa 3 yıl
Arka One Max
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Ken Block43 3 yıl
Çakma htc
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kadirirdem 3 yıl
bu bildiğin m9 olmuş özellikle arka tarafı....
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Sunstorms 3 yıl
huawei önce mate 7 e bir türlü veremediği lollipop u bir paylaşsın !
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alibotan 3 yıl
Kirin 935 gibi orta seviye bir SoC ile gelirse hayal kırıklığından başka birşey olmaz. Gelsin kirin 950 ile süpürür piyasayı.
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Lynefaynel 3 yıl
tahmini fiyat ne olur acaba
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Onurmsq 3 yıl alibotan
alibotan
Kirin 935 gibi orta seviye bir SoC ile gelirse hayal kırıklığından başka birşey olmaz. Gelsin kirin 950 ile süpürür piyasayı.

Daha cikmadiki kirin 950
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THUGGER 3 yıl
heyecan yapiyorlar
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fuujitsu 3 yıl
Çok güzel telefonlar yapıyor bu Huawei.
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ryalp 3 yıl
vaybe
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special one 3 yıl
fiyat olarak ipucu var mı acaba
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