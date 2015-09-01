Huawei yarın tanıtacağı Mate S hakkında yeni ipuçları paylaştı

Almanya'da düzenlenecek IFA 2015 etkinliğinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Bir çok üretici de yeni ürünlerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. Fuarda boy gösterecek Çinli şirketlerden Huawei'de yarın tanıtacağı yeni akıllı telefonu hakkında ipuçları veren görseller paylaştı.

Zaten bir süredir akıllı telefonla ilgili sızıntılar geliyordu. Görseller de sızıntıları doğrular nitelikte Force Touch ekran teknolojisinin üzerinde duruyor. Bu teknoloji dokunmatik ekranın ne kadar baskı uyguladığınızı ölçmesine yarıyor. Bu sayede fazla basınç uyguladığınızda farklı, veya hafifçe dokunduğunuzda farklı seçeneklerle karşılaşabileceksiniz. Apple'ın yeni modellerinde de Force Touch teknolojisi kullanacağı neredeyse kesin gibi, ancak Huawei 9 Eylüldeki Apple etkinliğinden önce davranarak bu teknolojiyi daha erken sunmuş olacak.

Ekranın kenarları kasaya yedirilerek ön panelde 2.5D adıyla anılan bir teknoloji kullanılmış. Bunun yanında Kirin 935, 3GB bellek, 20 MP arka ve 8 MP ön kamera beklenen diğer özellikler. Tabi ki parmak izi okuyucusu da unutulmamış. Huawei'nin akıllı telefonu resmiyete kavuşturmasının ardından detayları yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.

Şirket daha önce Mate 7 modelinde kaliteli kasası, ekran boyutuna göre telefon boyutunun ufak tutulması, büyük pil kapasitesi gibi bir çok konuda takdir toplamıştı. Sızıntılar ise Mate S modelinde de benzer şeyleri göreceğimizi gösteriyor. Ancak bu kez ekran boyutu 5.7" seviyesine inmesi bekleniyor. Bu da telefonu phablet kategorisindeki diğer modellerle direk kıyaslanması anlamına geliyor.