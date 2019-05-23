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Apple, LG UltraFine ekranları tekrar satışa sundu

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda LG'ye kendi bilgisayarları için ürettirdiği UltraFine ekranların satışını durdurmuştu. Ancak şirket satışlara yeniden başladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz üzere Apple, Güney Koreli LG'ye kendi bilgisayarları için özel olarak ürettirdiği UltraFine ekranların satışını durdurmuştu. Şirketin kendi ekranlarını üretmek için böyle bir hamle yaptığı konuşulurken, Apple bu ekranları tekrar satışa sundu.

Farklı bir model satışa sunuldu

Şirketin çevrimiçi mağazasında tekrar satışa sunulan LG UltraFine ekranlarda bazı değişiklikler mevcut. Satılan model bir süre önce mağazadan kaldırılan 4K veya 5K modeller değil. Bunun yerine LG UltraFine markasını taşıyan yeni bir 23.7 inçlik 4K ekranın satışa açıldığı görülüyor. LG'nin diğer iki ekranın üretimini durdurması sonucu böyle bir karar alındığı düşünülüyor.
Yeni satışa sunulan monitörün teknik özelliklerine gelecek olursak, bu modelin ekranı biraz daha büyük olmasına rağmen, önceki 4K modelden daha düşük olan 3840 × 2160 çözünürlüğe sahip olduğu belirtilmiş. Tasarım olarak benzer bir görünümde olan ekran, 2 adet Thunderbolt 3 port, 3 adet USB-C port ve dahili stereo hoparlörlerle geliyor. Ürün Apple'ın çevrimiçi mağazasında 700 dolardan satışa sunulmuş durumda.

https://www.apple.com/shop/product/HMUA2/lg-ultrafine-4k-display Yorum Yaz
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Spider_hip 2 hf.
25'' te 2K bile zor okunuyor, küçük geliyor, 24'' e 4K okuyabilene helal. Tüm gün pc başında çalışanlar için bana ideali 27'' 2K gibi geldi.
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V4LKyR 2 hf. Spider_hip
Çözünürlük ile ekrandaki içeriğin büyüklüğü veya küçüklüğü farklı şeylerdir.
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kakarikikiri 2 hf. Spider_hip
o dediğin 2-3 sene öncesinde oluyordu. programların arayüzleri 4k çözünürlükte küçülüyordu. şuan programlar kendilerini çözünürlüğe göre scale ediyorlar.
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Doanc4n 2 hf. Spider_hip
O kadar saçmasın ki :D
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ymhaslaman 2 hf.
Bu arkadaşlar 700$'a daha büyük 4K ekran alabiliyorlar muhtemelen. Buna niye ihtiyaç duysunlar?
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Yacatisma 2 hf. ymhaslaman
lg nin bu serisi mac ler ile 1e1 ayni renk gamut, nit vs ozelliklerine sahip. tasarimcilar icin onemli bir nokta bu, x marka bir ekran ile mac i yan yana koydugunuzda aradaki goruntude cok buyuk bir fark oluyor.
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Fenomenon 2 hf. ymhaslaman
arada apple düdükleme kar payı var hocam o yüzden.
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