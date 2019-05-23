Apple, LG UltraFine ekranları tekrar satışa sundu

Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz üzere Apple, Güney Koreli LG'ye kendi bilgisayarları için özel olarak ürettirdiği UltraFine ekranların satışını durdurmuştu. Şirketin kendi ekranlarını üretmek için böyle bir hamle yaptığı konuşulurken, Apple bu ekranları tekrar satışa sundu.

Farklı bir model satışa sunuldu

Şirketin çevrimiçi mağazasında tekrar satışa sunulan LG UltraFine ekranlarda bazı değişiklikler mevcut. Satılan model bir süre önce mağazadan kaldırılan 4K veya 5K modeller değil. Bunun yerine LG UltraFine markasını taşıyan yeni bir 23.7 inçlik 4K ekranın satışa açıldığı görülüyor. LG'nin diğer iki ekranın üretimini durdurması sonucu böyle bir karar alındığı düşünülüyor.

https://www.apple.com/shop/product/HMUA2/lg-ultrafine-4k-display

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Yeni satışa sunulan monitörün teknik özelliklerine gelecek olursak, bu modelin ekranıolmasına rağmen, önceki 4K modelden daha düşük olansahip olduğu belirtilmiş. Tasarım olarak benzer bir görünümde olan ekran, 2 adet3 port, 3 adetport ve dahili stereogeliyor. Ürün Apple'ın çevrimiçi mağazasındasatışa sunulmuş durumda.