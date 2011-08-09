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Huawei yeni telefonu Vision için tanıtım videosu yayınladı

7 yıl
46b
1
57
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Huawei, resmi tanıtımını birkaç gün önce gerçekleştirdiği Vision isimli telefonu için tanıtım videosu yayınladı. 3.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana ve 1GHz hızında Snapdragon işlemciye sahip olan Android 2.3'lü telefon, yekpare alüminyum gövdesi ve 9.9mm kalınlığındaki tasarımı ile Huawei'nin güncel ürün gamında tasarımıyla en fazla dikkat çeken model olacak gibi görünüyor.

Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlecisinden güç alan ve 512MB RAM ile gelen telefonda ayrıca depolama için 2GB ROM'a yer veriliyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki otomatik odaklamalı ve LED Flash destekli kamerası ile 720p video kaydı yapabilen Huawei Vision'a 1400mAh kapasiteli pil eşlik ediyor.

SPB Shell 3D uygulaması entegre olarak gelen ve bu sayede üç boyutlu kullanıcı arayüzü sunan Huawei Vision'ın önümüzedki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 




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darkaura 7 yıl en beğenilen
catir catir telefon yapmis adamlar. tas gibi.
nokia hala symbian s40'a 1ghz islemci koymayla ugrasa dursun. ust segmenti kaybedeli seneler oldu boyle modeller ciktikca alt segmentlerdede tutunamiyacaklar.
catir catir telefon yapmis adamlar. tas gibi.nokia hala symbian s40'a 1ghz islemci koymayla ugrasa dursun. ust segmenti kaybedeli seneler oldu boyle model...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Guest-F8946C419 7 yıl
Videoyu sonuna kadar izledim.

Adamlar, gerçekten uğraşmış kimseye özenmeden kendi çabalarıyla telefon çıkartmış içinide donatmış..

Birde bakıyoruz nokia ya

12 mpx kamera lensi koy tamamdır..Utanmasalar ekran koymayacaklar ama Huawei 3 katına satıyorlar...

Ben daha ne diyim ki?
Videoyu sonuna kadar izledim.Adamlar, gerçekten uğraşmış kimseye özenmeden kendi çabalarıyla telefon çıkartmış içinide donatmış..Birde ba...
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Okisht 7 yıl
harika gözüküyor. huaweii tam zamanında girdi bu pazara. biraz daha erken çıkarsa bu telefonları veya biraz daha geç bu kadar cesur olamazlardı bence. ama artık türkiyede bile birçok fanı var (ben dahil) firma olarak seviyorum. rekabet her zaman güzeldir böyle güzel özellikleri ucuza sunmaya çalışan bi firma her tüketici için yararlıdır.
harika gözüküyor. huaweii tam zamanında girdi bu pazara. biraz daha erken çıkarsa bu telefonları veya biraz daha geç bu kadar cesur olamazlardı bence. ama artı...
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DH Misafiri 7 yıl
abi mükemmel telefon ne dene bilir ki inşallah 700-800 tl civarındadır.
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YavuzzhaN 7 yıl
Amaze 4g'ye benzemiyor mu?
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DH Misafiri 7 yıl
site yetkililerinden ricam Türkiye'de satış tarihini tam olarak öğrenebilirler mi?
çünkü c5 elektronik cihazın türkiyeye gelmesiyle ilgili bir planlamanın olmadığını söyledi. kolay gelsin.
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DH Misafiri 7 yıl
bugün Huawei telefonları türkiyeye getiren c5 elektronik firmasını aradım. bana vision modelinin türkiye getirilmesi ile ilgili bir planlamanın olmadığını söylediler. 19/09/2011
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S@HMeRDaN 7 yıl
güzelmiş
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HRNclk777 7 yıl
uff çıksada baksak sonra alsak


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OGUZHAN432 7 yıl
En azından bi video görmüş olduk sayende.Ben halen daha kararsızım huawei konusunda çıkacağı günü bekliycem.

Donanım haber ilk vision tanıtım videosu yayınlandığında haberde eylül ayında çıkacağını yazmış.

Bize gelmesi ekim ayını bulacak gibi gözüküyor
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kurtar72 7 yıl
ahmetalb
adamlar 10 numara reklam yapmış bize bakmak düşü keşke odtü itü gibi büyük üniverstelerde okuyan biz öğrencileride değerlendirseler de diplomalı tamirci olmaktan veya diplomalı site tasarımcısı olmaktan kurtulsa millet...

Gerçekten kardeş çok doğru söylemişsin. Beyin takımını bu kadar aşağılayan ezen, biçen yaşam hakkı tanımayan dünya üzerinde bir başka ülke yoktur. Nedeni aslında kabak gibi ortada üreten düşünen, buluş yapan 70-80 milyonluk bilinçli bir kitle hali hazırdaki egemenler(örneğin TÜSİAD) için büyük tehlikedir. İstedikleri gibi at koşturmak için işlerine geleni tepeye çıkarır, gelmeyeni de süründürürler. Sonra beş para etmeyecek mallarını kime kakalarlar kimleri uyutup krallar gibi yaşarlar? Bir de geçmiş utanmadan araba üretiyoruz diyorlar yaptıkları vida takıp, sökmek hazır parçayı alıp ekleyip, büklemek. Uyutun bakalım milleti çünkü bir uyanırlarsa o kuş tüyü yataklar size diken olur batar.
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kurtar72 7 yıl
ahmetalb
adamlar 10 numara reklam yapmış bize bakmak düşü keşke odtü itü gibi büyük üniverstelerde okuyan biz öğrencileride değerlendirseler de diplomalı tamirci olmaktan veya diplomalı site tasarımcısı olmaktan kurtulsa millet...

Gerçekten kardeş çok doğru söylemişsin. Beyin takımını bu kadar aşağılayan ezen, biçen yaşam hakkı tanımayan dünya üzerinde bir başka ülke yoktur. Nedeni aslında kabak gibi ortada üreten düşünen, buluş yapan 70-80 milyonluk bilinçli bir kitle hali hazırdaki egemenler(örneğin TÜSİAD) için büyük tehlikedir. İstedikleri gibi at koşturmak için işlerine geleni tepeye çıkarır, gelmeyeni de süründürürler. Sonra beş para etmeyecek mallarını kime kakalarlar kimleri uyutup krallar gibi yaşarlar? Bir de geçmiş utanmadan araba üretiyoruz diyorlar yaptıkları vida takıp, sökmek hazır parçayı alıp ekleyip, büklemek. Uyutun bakalım milleti çünkü bir uyanırlarsa o kuş tüyü yataklar size diken olur batar.
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unflattering 7 yıl
Vay be iyiki almışım bu ideos x5 i ben aldıktan sonra tam 6 arkadaşım daha aldı ve her görenin de içi gidiyor. bunun üstüne bu modelde çıkınca demek oluyor ki huawei bu işi bayağı ciddiye alıyor ve önümüzdeki günlerde huawei isimleri heryerden duyulacak. Bana sorarsanız geç bile kaldı.
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Meriç. 7 yıl
Telefon ne zaman türkiyeye gelecek fikri olan varmı ona göre x5 alıcam çünki
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santanio 7 yıl
25 tl lik yazılım eklemek iyide nexus s i bile kasan bir uygulama kendisi.
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artcraft35 7 yıl
yayınlanan video telefonu çok iyi tanıtıyor fakat söylenenleri tam anlayamadım alt yazı ekleseymişiniz keşke çok iyi olurdu
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candan94 7 yıl
evet inş. en kısa zamanda tr ye gelir ve fiyat açısından zorlamaz.
teknik özellikleri gayet iyi geldi bana huawei gayet iyi adımlarla ileriyor
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darkaura 7 yıl
turkcellin T20sinide inceledim. onuda huawei yapiyor. aslinda huawei sonic modelinin ta kendisi. T20nin illaki zayif yonleri var ama fiyati karsiliginda verdikleri gercekden harika. gercek akilli telefon ozelliklerini bu fiyata getirmisler, helal olsun. visionda iyi bir fiyattan gelirse piyasadaki dengeleri yerinden oynatir.
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