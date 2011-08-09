Huawei yeni telefonu Vision için tanıtım videosu yayınladı

Akıllı telefon üreticisi Huawei, resmi tanıtımını birkaç gün önce gerçekleştirdiği Vision isimli telefonu için tanıtım videosu yayınladı. 3.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana ve 1GHz hızında Snapdragon işlemciye sahip olan Android 2.3'lü telefon, yekpare alüminyum gövdesi ve 9.9mm kalınlığındaki tasarımı ile Huawei'nin güncel ürün gamında tasarımıyla en fazla dikkat çeken model olacak gibi görünüyor.





Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlecisinden güç alan ve 512MB RAM ile gelen telefonda ayrıca depolama için 2GB ROM'a yer veriliyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki otomatik odaklamalı ve LED Flash destekli kamerası ile 720p video kaydı yapabilen Huawei Vision'a 1400mAh kapasiteli pil eşlik ediyor.





SPB Shell 3D uygulaması entegre olarak gelen ve bu sayede üç boyutlu kullanıcı arayüzü sunan Huawei Vision'ın önümüzedki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.









