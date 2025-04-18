Android 16’da bizleri neler bekliyor: İşte muhtemel özellikler ve yayın takvimi

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Google, Android 16 üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Henüz Android 15 güncellemesi pek çok cihazda tamamlanmamışken, Android 16 için geliştirici önizlemeleri ve beta sürümleri yayınlandı bile. Yeni sürüm, kısa süre önce platform kararlılığı aşamasına girdi. Bu da final sürümün artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Android 16’nın resmi çıkış tarihi için ikinci çeyrek işaret ediliyor. Google’dan yapılan açıklamalara göre yeni Android versiyonu Haziran 2025’ten önce kullanıcılarla buluşabilir. Söylentilere göre bu tarih Mayıs ayına da çekilebilir.

Android 16 ile birlikte ilk aşamada Pixel cihazlara öncelik verildi. Pixel 6’dan itibaren çıkan tüm modeller, ayrıca Pixel Fold ve Pixel Tablet bu betayı test edebiliyor. Bunun yanında Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro ve OnePlus 13 gibi bazı üretici modelleri de listeye dahil oldu. Ancak son sürüm çıktığında çok daha fazla cihazın destek kapsamına alınması bekleniyor.

Yeni sürümle gelen özellikler de dikkat çekici. Öne çıkan yeniliklerden biri, canlı bildirim tarzı ilerleme odaklı uyarılar. Harita, teslimat veya ulaşım gibi süreçlerin durumu artık kilit ekranında ve durum çubuğunda öncelikli şekilde görüntülenebiliyor. Fotoğraf seçici aracı da bulut tabanlı içeriklere erişim sağlayacak şekilde güncellendi. Böylece kullanıcılar hem yerel hem de çevrim içi görseller arasında doğrudan seçim yapabilecek.

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Navigasyon tarafında ise geri tuşu için ön izleme desteği artık üç düğmeli kontrol sistemine de entegre edildi. Ayrıca ekran yenileme hızı, içeriğe göre otomatik olarak ayarlanarak hem enerji verimliliği sağlanıyor hem de daha pürüzsüz bir deneyim sunuluyor. Yeni haptik (titreşim) API’leri sayesinde uygulamalar artık titreşimlerin şiddetini ve frekansını daha detaylı şekilde yönetebiliyor. Bu da özellikle oyunlarda daha etkileyici bir kullanım vadediyor.

Kamera tarafında profesyonel kullanıcıları hedefleyen ciddi iyileştirmeler var. Elle pozlama kontrolüyle birlikte otomatik ayarlamalar aynı anda kullanılabiliyor. Renk sıcaklığı ve ton ayarları, video çekiminde daha doğal sonuçlar alınmasını sağlıyor. Android 16 ayrıca Ultra HDR destekli HEIC formatını yaygınlaştırıyor. Yeni APV video kodeği ise yüksek bit hızında 2K, 4K ve 8K içerikler için optimize edildi. Video profesyonelleri için bu, daha az sıkıştırma kaybı ve daha kaliteli görüntü anlamına geliyor.

Tüm bunlara ek olarak Google, sağlık verilerinin toplanmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği yeni ölçütlere uygun şekilde geliştirilmiş bir sistem sunuyor. Gizlilik tarafında da reklam takibini azaltan, kullanıcı verilerini daha iyi koruyan bir altyapı olan Privacy Sandbox güncellenmiş haliyle sistemde yerini alıyor. Android 16, sadece bir güncellemeden öte, mobil deneyimi daha akıllı, güvenli ve kişiselleştirilmiş hale getirme iddiasıyla geliyor.

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