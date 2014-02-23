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Huawei'den büyük ekranlı yeni bir telefon ve akıllı saat geliyor

5 yıl
15,4b
1
55
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'den büyük ekranlı yeni bir telefon ve akıllı saat geliyor
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, tasarım olarak HTC One benzeri hava taşıyan yeni bir telefon duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Evleaks tarafından sızdırılan görüntüden anlaşıldığı kadarı ile büyük ekranı ile phablet kategorisinde yer alacak telefon, alta ve üste yerleştirilen stereo hoparlörleri ve alüminyum gövdesi ile iddialı bir model olacak izlenimi veriyor. 
Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmayan telefona, yine Huawei tarafında  geliştirilen yeni bir akıllı saat  eşlik edecek. Aynı görselden anlaşıldığı kadarı ile telefon görüşmesine olanak tanıyan akıllı saat ile kullanıcılar yeni telefon çıkarmadan, saat üzerinden çağrı kabul edebilecekler. Mobil Dünya Kongresi kapsamında yepyeni telefonlarını lanse etmesi beklenen Huawei, aynı zamanda MediaPad X1 adını verdiği yeni tabletini de aynı etkinlik kapsamında gün ışığına çıkartacak. 

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IceRulez 5 yıl en beğenilen
htc dava açsa kazanır
2 Yanıt Yanıtla +42
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VlknFX 5 yıl
valla bunaldım sıkıldım şu android işletim sistemli firmaların 7 - 8 ayda bir flagship adı altında akıllı telefon çıkarmaları. Sonra onun plus adı altında daha 3 ay geçmeden gelişkin modelini ve sonra küçüğünü büğünü torunu torbasını sıralamalarını dehşet içinde izliyorum. Birbirine benzeyen binlerce telefon oldu. apple funboyu değilim ama allah aşkına adamlar bir model çıkarıyor tam gerçekten 1 yıl sonrasında upgrade edilmiş daha iyi özellikler ve gerçekten daha iyi yetenekler sunan bir telefon çıkarıyorlar keşke bu firmalarda onun izlediği yolu izlese 3s kullandım 4s aldım yarın samsung tanıtacak ya umrum değil çünkü anlam ifade etmiyor çünkü marka değeri kalmadı 8 ay geçmeden yeni bir flagship :) ilahi komedya :)
valla bunaldım sıkıldım şu android işletim sistemli firmaların 7 - 8 ayda bir flagship adı altında akıllı telefon çıkarmaları. Sonra onun plus adı altında daha ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım htc one modelinden daha güzel olmuş yalnız
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uguroz76 5 yıl
Konunun tablet bölümüne taşınması uygun olur zira cihaz telefon değil, 8" tablet. Mediapad M1. Huawei nin ayrıca çok daha üst özelliklerde 7" mediapad X1 tableti de tanıtıldı. Her iki cihazın 4g Lte desteği var.
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Anaxarete 5 yıl
Özentilik
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one çakması olmuş ama taklitler yine asıllarını yaşatacak. Htc one şuan da en şık telefon.
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Barbaroscakir 5 yıl
Sesi one max ten daha çok verir kesin.
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Captain_Ivy 5 yıl
HTC ile anlaşıyorlar mı bunlar ne?
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xaimwadi 5 yıl
Güzel telefon, 10 numara 5 yıldız veriyorum...
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Mother Of Mercy 5 yıl
U8650 gibi üçüncü senesinde dağılmasın yeter :D
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uguroz76 5 yıl
Tanıtım videosunda x1 tablet olarak geçen cihazın, fullhd ekran, 5000 mah pil, 13 ve 8 mp kameralar, 7,18mm kalınlık vb. özellikleri var.
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Ahmtcnars 5 yıl
cihaz tanıtıldımı ne oldu ya huaweinin sitesinde hala adı geçmiyor, G6 felan var ama bu yok
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Guaire 5 yıl
1GB RAM
8GB dahili hafıza
8 inç 1280*800 çözünürlük
Android 4.2.2
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onurk05 5 yıl
huawei ye bu tasarımsal kopyalama ile çinli bi firma olduğunu bize bi kez daha gösterdiği için teşekkürü borç bilirim :)
bu ne arkadaş insanda azcık utanma olur
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kımyasal 5 yıl
Harbi Htc One tasarımından daha iyi olmuş.Alt kısımların payını azaltmışlar,fakat Htc avrupa pazarında bu modelin açılmasına izin verirmi tartışılır.Çin pazarı lisans konunda olduk.a esnek olduğundan adamlar istediği gibi üretim yapıyorlar,Avrupa pazarına çıkmaz herhalde bu model.
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asaltek 5 yıl
galaxy note 4 buna benzemeli, fakat ekran dışında home tuşu ve dokunmatik tuşlar olmalı.
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inexo 5 yıl
tablet çıktı bu
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