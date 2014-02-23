Huawei'den büyük ekranlı yeni bir telefon ve akıllı saat geliyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, tasarım olarak HTC One benzeri hava taşıyan yeni bir telefon duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Evleaks tarafından sızdırılan görüntüden anlaşıldığı kadarı ile büyük ekranı ile phablet kategorisinde yer alacak telefon, alta ve üste yerleştirilen stereo hoparlörleri ve alüminyum gövdesi ile iddialı bir model olacak izlenimi veriyor.

Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmayan telefona, yine Huawei tarafında geliştirilen yeni bir akıllı saat eşlik edecek. Aynı görselden anlaşıldığı kadarı ile telefon görüşmesine olanak tanıyan akıllı saat ile kullanıcılar yeni telefon çıkarmadan, saat üzerinden çağrı kabul edebilecekler. Mobil Dünya Kongresi kapsamında yepyeni telefonlarını lanse etmesi beklenen Huawei, aynı zamanda MediaPad X1 adını verdiği yeni tabletini de aynı etkinlik kapsamında gün ışığına çıkartacak.