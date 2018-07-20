Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım

Ekran/kasa oranını en üst noktaya taşıyabilmek için yeni nesil akıllı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz çentikli ekran tasarımı, sanki bir mecburiyetmişçesine birçok üretici tarafından kullanılıyor. Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen bu tasarım anlayışı, sıkıcı bir hal almaya başlasa da Oppo ve Vivo gibi üreticiler, bu tasarıma karşı çözümler üretmeyi başardı. Peki ya çentik ihtiyacı neden doğdu?

Üreticilerin ekrandaki çerçeveleri minimize edip tamamen ekrandan oluşan bir kullanıcı deneyimini hedeflemesi ancak ön kamera, sensörler ve ahizenin nereye konumlandırılacağı sorusu bizleri çentikli ekranlarla tanıştırdı. Oysaki bu sorunun tek cevabının çentikli ekranlar olmadığını gördük. Oppo ve Vivo gibi vizyoner üreticilerin geliştirdiği sürgülü kamera çözümleri çentiğe karşı en büyük alternatif oldu.

Huawei'den çentik dönemini sonlandıracak yeni tasarım

ETNews kaynaklı bir habere göre, Huawei çentikli ekran tasarımına karşı yeni bir çözüm yolu arayışında. Aslında Huawei'in üzerinde çalıştığı bu tasarıma Essential Phone'dan aşinayız zira şirket, selfie kamerasını ekrana açmış olduğu küçük bir deliğe yerleştirmiş ve çentik tasarımının fitilini ateşlemişti.

Huawei'in geliştirmiş olduğu yeni tasarım dilinin tamamen çentiksiz olduğunu söylemek doğru olmaz ancak çentikli alanın ciddi ölçüde daraltıldığını söyleyebiliriz. Selfie kamerasını ekranda açılan küçük bir deliğe yerleştiren Huawei mühendisleri, ahize ve sensörleri ise ekranın üst kısmına ayırdıkları ince bir çerçeveye sıkıştırmış. Bu sayede daha iyi bir ekran deneyimi sunan Çinli şirketin bu tasarımı kullanıp kullanmayacağı hakkında bir bilgiyse elimize geçmiş değil.

http://www.etnews.com/20180719000245?mc=em_001_00001