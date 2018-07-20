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Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım

Huawei, son zamanlarda akıllı telefon dünyasında süregelen "çentik tasarımına" kendince bir çözüm üretmeyi hedefliyor. İşte Huawei'in çentikli ekranlara karşı geliştirdiği tasarım örneği:
10 ay
17,9b
1
18
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım
Ekran/kasa oranını en üst noktaya taşıyabilmek için yeni nesil akıllı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz çentikli ekran tasarımı, sanki bir mecburiyetmişçesine birçok üretici tarafından kullanılıyor. Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen bu tasarım anlayışı, sıkıcı bir hal almaya başlasa da Oppo ve Vivo gibi üreticiler, bu tasarıma karşı çözümler üretmeyi başardı. Peki ya çentik ihtiyacı neden doğdu?
Üreticilerin ekrandaki çerçeveleri minimize edip tamamen ekrandan oluşan bir kullanıcı deneyimini hedeflemesi ancak ön kamera, sensörler ve ahizenin nereye konumlandırılacağı sorusu bizleri çentikli ekranlarla tanıştırdı. Oysaki bu sorunun tek cevabının çentikli ekranlar olmadığını gördük. Oppo ve Vivo gibi vizyoner üreticilerin geliştirdiği sürgülü kamera çözümleri çentiğe karşı en büyük alternatif oldu. 

Huawei'den çentik dönemini sonlandıracak yeni tasarım 

ETNews kaynaklı bir habere göre, Huawei çentikli ekran tasarımına karşı yeni bir çözüm yolu arayışında. Aslında Huawei'in üzerinde çalıştığı bu tasarıma Essential Phone'dan aşinayız zira şirket, selfie kamerasını ekrana açmış olduğu küçük bir deliğe yerleştirmiş ve çentik tasarımının fitilini ateşlemişti. 
Huawei'in geliştirmiş olduğu yeni tasarım dilinin tamamen çentiksiz olduğunu söylemek doğru olmaz ancak çentikli alanın ciddi ölçüde daraltıldığını söyleyebiliriz. Selfie kamerasını ekranda açılan küçük bir deliğe yerleştiren Huawei mühendisleri, ahize ve sensörleri ise ekranın üst kısmına ayırdıkları ince bir çerçeveye sıkıştırmış. Bu sayede daha iyi bir ekran deneyimi sunan Çinli şirketin bu tasarımı kullanıp kullanmayacağı hakkında bir bilgiyse elimize geçmiş değil.   

http://www.etnews.com/20180719000245?mc=em_001_00001 Yorum Yaz
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The Balance 10 ay en beğenilen
Ne biçim rezil bir haberdir bu. Essential Phone aynısı işte.
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DH Misafiri 10 ay
5 satırda yazılacak haberi, aynı cümleyi eveleyip geveleyip 40 satır yapmayı başaran habercilik zihniyeti baya başarılı
Yanıtla +42
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nikony 10 ay
Essential Phone yani...
Yanıtla +28
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DH Misafiri 10 ay
Siz yıkama yağlama, pardon yağlama servisi misiniz? Huawei yandasliginiz zirvede.
Bu tasarımı sharp ve essential phone yapalı kaç sene oldu, uyanın. Hakikaten çok cahilsiniz.
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werty28 10 ay
Valla ben anlamıyorum telefonda alta üste çerçeve varken millet isyan mı etti, kendileri çıkardı bi çerçevesiz ekran furyası, sonra da altında kaldılar, en iyisini Samsung yapıyor, mümkün olduğunca daraltıyorlar çerçeveyi, çentiğe bulaşmıyorlar, görüntü olarak da S8-S9 gayet şık ve kullanışlı.
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volga tuygun 10 ay
Canım editörüm, bak bi...
gsmarena.com/...
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MaSSive 10 ay
Başlıkda öyle birşey ki ,sanırsın kanseri tarihe gömmüş gibi.
Bu tip aynı mobilite haberleri evirip çevirip matah birşeymiş gibi reklam
gibi haber yapanlar da,seni bubleing yapıp haber sitelerini ilgine göre aynı haberleri pompalayan google da kabak tadı verdi artık.
Yok bu telefonun bataryası bitmiyor,yok çentiği tarihe gömüyor.
Bazı haberler var ki sayfa gösterim artsın yapılmış olsun diye yapılıyor gibi.
Yanıtla +6
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Babanın.Oğlu.Kemal 10 ay
2010 dan beri sayfaya üyeyim ama ilk kez ekremden sonra sövesim geldi ve ban yemek istiyorum ulan amk salağı koskoca donanımhaber e editör olmuşsun yaptığın habere bir bak essential phone ve sharp dan ne farkı var bu teknolojinin ki haber başlığı ile insanların vaktini çalıyorsun ey beyinsiz herif!
Bide lafa bak lafa oppo ve vivo dan farklıymış essential phone gibiymis ?? vay senin okuduğun okulun da seni işe alan bu çapsız sayfanın da amk ben
Üyeleri ve forumu olmasa tam bir fiyaskosunuz!
2 Yanıt Yanıtla +12
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erhanercan 10 ay Babanın.Oğlu.Kemal
Aynen katılıyorum. Ne sövdüm haberi yazan ahmağa anlatamam. Yok abi dh eski dh değil.
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HIGHER 10 ay
Tık almak için aynı şeyleri yazıyorlar sürekli.
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DH Misafiri 10 ay
eğer böyle haberleri uzatarak ve bizi salak zannederek yazmaya devam edecekseniz takibi bırakalım siteyi..
Yanıtla +9
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Kerim5100 10 ay
Gözlerim kanadı bu nedir ya :(
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huseyincarnege 10 ay
herkezi editör yaparsan böle olur işte :)
Yanıtla +18
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DH Misafiri 10 ay
5 satırda yazılacak haberi, aynı cümleyi eveleyip geveleyip 40 satır yapmayı başaran habercilik zihniyeti baya başarılı
Yanıtla +42
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