Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım

Teknoloji Editörü
Ekran/kasa oranını en üst noktaya taşıyabilmek için yeni nesil akıllı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz çentikli ekran tasarımı, sanki bir mecburiyetmişçesine birçok üretici tarafından kullanılıyor. Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen bu tasarım anlayışı, sıkıcı bir hal almaya başlasa da Oppo ve Vivo gibi üreticiler, bu tasarıma karşı çözümler üretmeyi başardı. Peki ya çentik ihtiyacı neden doğdu?
Üreticilerin ekrandaki çerçeveleri minimize edip tamamen ekrandan oluşan bir kullanıcı deneyimini hedeflemesi ancak ön kamera, sensörler ve ahizenin nereye konumlandırılacağı sorusu bizleri çentikli ekranlarla tanıştırdı. Oysaki bu sorunun tek cevabının çentikli ekranlar olmadığını gördük. Oppo ve Vivo gibi vizyoner üreticilerin geliştirdiği sürgülü kamera çözümleri çentiğe karşı en büyük alternatif oldu.
Huawei'den çentik dönemini sonlandıracak yeni tasarım
ETNews kaynaklı bir habere göre, Huawei çentikli ekran tasarımına karşı yeni bir çözüm yolu arayışında. Aslında Huawei'in üzerinde çalıştığı bu tasarıma Essential Phone'dan aşinayız zira şirket, selfie kamerasını ekrana açmış olduğu küçük bir deliğe yerleştirmiş ve çentik tasarımının fitilini ateşlemişti.
Huawei'in geliştirmiş olduğu yeni tasarım dilinin tamamen çentiksiz olduğunu söylemek doğru olmaz ancak çentikli alanın ciddi ölçüde daraltıldığını söyleyebiliriz. Selfie kamerasını ekranda açılan küçük bir deliğe yerleştiren Huawei mühendisleri, ahize ve sensörleri ise ekranın üst kısmına ayırdıkları ince bir çerçeveye sıkıştırmış. Bu sayede daha iyi bir ekran deneyimi sunan Çinli şirketin bu tasarımı kullanıp kullanmayacağı hakkında bir bilgiyse elimize geçmiş değil.
http://www.etnews.com/20180719000245?mc=em_001_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu tasarımı sharp ve essential phone yapalı kaç sene oldu, uyanın. Hakikaten çok cahilsiniz.
gsmarena.com/...
Bu tip aynı mobilite haberleri evirip çevirip matah birşeymiş gibi reklam
gibi haber yapanlar da,seni bubleing yapıp haber sitelerini ilgine göre aynı haberleri pompalayan google da kabak tadı verdi artık.
Yok bu telefonun bataryası bitmiyor,yok çentiği tarihe gömüyor.
Bazı haberler var ki sayfa gösterim artsın yapılmış olsun diye yapılıyor gibi.
Bide lafa bak lafa oppo ve vivo dan farklıymış essential phone gibiymis ?? vay senin okuduğun okulun da seni işe alan bu çapsız sayfanın da amk ben
Üyeleri ve forumu olmasa tam bir fiyaskosunuz!
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