Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3

Büyük ekranı ve devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan Mi Max ailesinin son üyesi Mi Max 3 tanıtıldı. 7 inç boyutunda ekranın ve 5500 mAh kapasiteli pilin kendine yer bulduğu Mi Max 3, tamı tamına bir aylık bekleme süresi sunuyor. İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı:

Ekran: 6.9 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran

6.9 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran Boyut ve ağırlık: 176.15 x 87.4 x 7.99 mm ~ 221 g

176.15 x 87.4 x 7.99 mm ~ 221 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8GHz)

Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8GHz) RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği

64/128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/1.9)

12 MP + 5 MP (f/1.9) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 5500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)

5500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI 9.6

Android 8.1 Oreo ~MIUI 9.6 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi

USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör, AI, stereo hoparlör

Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör, AI, stereo hoparlör Renk seçenekleri: Siyah, altın, mavi

2160 x 1080 piksel FHD + çözünürlüğü ile birlikte 18: 9 en-boy oranı sunan 6,9 inçlik büyük bir ekrana sahip Mi Max 3, maximum 520 nit ekran parlaklığına ulaşabilirken, % 84 oranında NTSC renk gamını da destekliyor. Yazılım tarafında göz koruma moduna sahip ekran, bölünmüş ekran ve resim içinde resim gibi özellikleri de destekliyor. Mi Max 3'ün ekran/kasa oranı ise %85.19 olarak belirtilmiş.

14nm üretim sürecinden geçen ve 1.8 GHz frekans hızına ulaşabilen Snapdragon 636 ile güçlendirilen Mi Max 3'te depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren LPDDR4x teknolojili 4/6 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise microSD kart desteğine sahip eMMC 5.1 standartlı 64 ve 128 GB dahili depolama birimi kullanılıyor.

USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olabilen ve Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip 5500 mAh batarya ile donatılan Mi Max 3, iki günlük kullanım ömrü sunarken, bir aya kadar da bekleme süresi vaat ediyor. Bir saat içerisinde yüzde 71 oranında şarj olabilen Mi Max 3, ters şarj özelliğiyle birlikte telefon, akıllı saat ve Bluetooth kulaklıklar gibi cihazları şarj edebiliyor.

1.4µm piksel boyutunda 12+5 MP çözünürlüklü ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip çift arka kamera paketinin kendine yer bulduğu Mi Max 3'ün kamerası yapay zeka algoritmalarıyla destekleniyor. Mi Max 3 bu sayede 206'ya kadar sahne algılama, nesne tanıma ve fotoğraflara daha doğru Bokeh efekti uygulama gibi özelliklere sahip. Selfie tarafında 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip bir sensör konuşlanırken, ön kamerayla portre moduna sahip fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ön kameranın yüz tanıma ve LED flaş desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkan Mi Max 3'ün diğer özellikleri ise şöyle: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi, yüz tanıma, kızılötesi sensör ile birlikte kumanda vazifesi görebilme ve stereo hoparlör.

Mi Max 3 fiyatı

Xiaomi'nin diğer akıllı telefonlarından alıştığımız üzere Mi Max 3 de iki farklı versiyonla birlikte geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip modelin fiyatı 252 dolar iken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip tepe modelin fiyatı ise 296 dolar. Mi Max 3 yarından itibaren Çin'de satışa sunulacakken, ilerleyen günlerde ülkemizde de satışa çıkacak.

Mi Max 3 kamera çekim örnekleri