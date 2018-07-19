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Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi, büyük ekranı ve dev bataryasıyla öne çıkan Mi Max 3'ü tanıttı. Özellikleriyle olduğu gibi fiyatıyla da göz dolduran Mi Max 3'e dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
31,6b
1
91
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3
Büyük ekranı ve devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan Mi Max ailesinin son üyesi Mi Max 3 tanıtıldı. 7 inç boyutunda ekranın ve 5500 mAh kapasiteli pilin kendine yer bulduğu Mi Max 3, tamı tamına bir aylık bekleme süresi sunuyor. İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı: 

Mi Max 3 özellikleri

  • Ekran: 6.9 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran
  • Boyut ve ağırlık: 176.15 x 87.4 x 7.99 mm ~ 221 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8GHz)
  • RAM: 4/6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/1.9)
  • Ön kamera: 8 MP (f/2.0) 
  • Batarya: 5500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI 9.6
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör, AI, stereo hoparlör
  • Renk seçenekleri: Siyah, altın, mavi 
2160 x 1080 piksel FHD + çözünürlüğü ile birlikte 18: 9 en-boy oranı sunan 6,9 inçlik büyük bir ekrana sahip Mi Max 3, maximum 520 nit ekran parlaklığına ulaşabilirken, % 84 oranında NTSC renk gamını da destekliyor. Yazılım tarafında göz koruma moduna sahip ekran, bölünmüş ekran ve resim içinde resim gibi özellikleri de destekliyor. Mi Max 3'ün ekran/kasa oranı ise %85.19 olarak belirtilmiş. 
14nm üretim sürecinden geçen ve 1.8 GHz frekans hızına ulaşabilen Snapdragon 636 ile güçlendirilen Mi Max 3'te depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren LPDDR4x teknolojili 4/6 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise microSD kart desteğine sahip eMMC 5.1 standartlı 64 ve 128 GB dahili depolama birimi kullanılıyor. 
USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olabilen ve Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip 5500 mAh batarya ile donatılan Mi Max 3, iki günlük kullanım ömrü sunarken, bir aya kadar da bekleme süresi vaat ediyor. Bir saat içerisinde yüzde 71 oranında şarj olabilen Mi Max 3, ters şarj özelliğiyle birlikte telefon, akıllı saat ve Bluetooth kulaklıklar gibi cihazları şarj edebiliyor. 
1.4µm piksel boyutunda 12+5 MP çözünürlüklü ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip çift arka kamera paketinin kendine yer bulduğu Mi Max 3'ün kamerası yapay zeka algoritmalarıyla destekleniyor. Mi Max 3 bu sayede 206'ya kadar sahne algılama, nesne tanıma ve fotoğraflara daha doğru Bokeh efekti uygulama gibi özelliklere sahip. Selfie tarafında 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip bir sensör konuşlanırken, ön kamerayla portre moduna sahip fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ön kameranın yüz tanıma ve LED flaş desteğine sahip olduğunu da belirtelim. 
Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkan Mi Max 3'ün diğer özellikleri ise şöyle: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi, yüz tanıma, kızılötesi sensör ile birlikte kumanda vazifesi görebilme ve stereo hoparlör. 
Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3
 

Mi Max 3 fiyatı

Xiaomi'nin diğer akıllı telefonlarından alıştığımız üzere Mi Max 3 de iki farklı versiyonla birlikte geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip modelin fiyatı 252 dolar iken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip tepe modelin fiyatı ise 296 dolar. Mi Max 3 yarından itibaren Çin'de satışa sunulacakken, ilerleyen günlerde ülkemizde de satışa çıkacak.  

Mi Max 3 kamera çekim örnekleri


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tosunpasa- 10 ay en beğenilen
Üzerine 5 bin koyar x alirim
2 Yanıt Yanıtla +80
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labtek38 10 ay
Pili çok gidecek, öyle böyle değil çok uzun gidecek bilimsel bir veri değil. Bana şunu söyle ekran parlaklığı maksimumda ilken kaç saat full HD video oynatacaksın. Bu karşılaştırmak için güzel bir veri olabilir. 10 000 mah pil koyarsın ama o kadar verimsiz bir donanım yazılım kombinasyonun olur ki pil yine 1 günü zor çıkarır. Bekleme süresi uygun bir veri değil. Kim telefonunu bekleme süresi için alıyor?
Pili çok gidecek, öyle böyle değil çok uzun gidecek bilimsel bir veri değil. Bana şunu söyle ekran parlaklığı maksimumda ilken kaç saat full HD video oynatacak...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Eric Cartman. 10 ay
Bizim ithalatçı, spotçu, kaçakçı çakallar sayesinde 2500+ ₺ olur diyorum. Xiaomi keşke bir an önce gelse de memlekete, hiç olmazsa az daha fazla verip, doğru düzgün garantili cihaz alsa millet.
Bizim ithalatçı, spotçu, kaçakçı çakallar sayesinde 2500+ ₺ olur diyorum. Xiaomi keşke bir an önce gelse de memlekete, hiç olmazsa az daha fazla verip, doğru dü...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
arkadaşlar sahibinden de mi max 3 1649 tl olanına mesaj attım yurt dışında teşhir edilmiş olduğu için ucuz ve aynı mağazada 1949 tl ye olanı sıfır kapalı kutuymuş.ama bazı mağazalarda 2000-3000 arası fiyat var neden o mağaza 1949 tl değilde 2500 tl den satmıyor diğerinin farkı ne ki
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DH Misafiri 10 ay
Ne o telefon mu 6.9 inch ? Illaki kendine alici bulur ancak bu kadar buyuk bir cihaza telefon demek haksizlik olur hali hazirda hicbir cebe sigmaz
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ultrAslan-BH 10 ay
Ya arkadas 6.9 inch telefon mu bu ne? Hangi cebe sigacak bu? Tamam kendine belli basli bir kullanici kitlesi bulur ve o kullanan kisiler cihazdan gayet memnun kalabilir ama bu cihaz cep telefonu falan degil kimse kusura bakmasin
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yusuf24 10 ay ultrAslan-BH
Benim cebime sığıyor. Ufak tefek olanlar düşünsün.
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Dogukan_3002 10 ay
Radyosu var mı ?
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S-AINT 10 ay
Ben yıllar önce samsung için harici batarja şarj edici almıştım pil bitince tak diğerini takıyordum telefonu şarja takma gibi bi zahmete girmiyodum. Yoğun kullanımda 2 3 gün giden batarya yapmadıkları sürece bu rahatlığı sağlayamacaklar. Yok kablosuz şarj hızlı şarj filan hiçbiri bu kadar pratik değil. Sanırım şuanki pil teknolojisi ile en mantıklı yol bu ama uygulayan yok bildiğim kadarıyla.
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interwap 10 ay
Telefonu aldığımızda şarz eselim. Pil biterse editörden alırız parasını.
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ContEmpor4ry 10 ay
ekran kasa oranı %85 diyen tek kaynak sizsiniz sanırım diger sitelerde %80 denilmiş.
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agent1453 10 ay
Lenovo p2 5.5 inç 5100mah,ayriyetten ne kadar zamanda dolacak 2 saat mi 2.5 saat mi
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serserim06 10 ay
La 10000 mah olsa ne olur 7 inç bunu insan taşıyacak insan yuh yuh..
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janset1604 10 ay
636 için eski işlemci diyenler eminim daha önce hiç deneyimlememiştir bu işlemciyi. RN5 pro kullanıyorum ve sd 810 ile karşılaştırınca hiç ısınmadığını ve hız olarak daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya performansı için özel olarak üretilmiş bir telefonun içerisine sd 845 koysalardı o zaman eleştirirdim işte. En kötü ihtimalle 10 saat ekran süresi alınır ve hız konusunda asla sorun yaşatmaz.
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