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Nokia X6 resmen global pazara açıldı: Karşınızda Nokia 6.1 Plus

Çentikli ekrana sahip ilk Nokia telefon resmen dünyaya açıldı. HMD Global'in sadece Çin'de satışa sunduğu Nokia X6 diğer ülkelerde Nokia 6.1 Plus ismiyle satılacak.
10 ay
3,8b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in çentikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia X6'nın yakında diğer pazarlarda satışa sunulacağı söyleniyordu. Bildiğiniz üzere şirket akıllı telefonu ilk olarak Çin'de piyasaya sürdü. Konuyla ilgili haberlerde Nokia X6'nın global pazara Nokia 6.1 Plus ismiyle sunulacağı belirtilmişti ve bu gerçekleşti.
Ayrıca Bkz. "LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir"
Nokia X6'nın Nokia 6.1 Plus olarak piyasaya sürüldüğü ilk ülke Hong Kong oldu. Akıllı telefon Çin'de satışa sunulan versiyonu ile neredeyse aynı. Yazılım konusunda bir farklılık var. Nokia 6.1 Plus, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor ve Android One programının bir parçası.

Nokia 6.1 Plus'ın fiyat etiketi belli oldu

Çin'de satılan Nokia X6, birden fazla depolama seçeneğine sahip ancak Nokia 6.1 Plus sadece 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile satın alınabiliyor. HMD Global henüz telefonun başka hangi ülkelerde satışa sunulacağını belirtmese de bu durumu açıklığa kavuşturması muhtemelen çok uzun sürmeyecek.
Global pazara ilk adımını atan Nokia 6.1 Plus, çok yakında Hong Kong'da satın alınabilecek. Yaklaşık 290 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak yeni telefonun satışları 24 Temmuz'da başlayacak. Önümüzdeki günlerde Nokia 6.1 Plus'ın diğer pazarlarda da piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

https://www.facebook.com/NokiamobileHK/posts/673036393046871 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 10 ay en beğenilen
Nokianın artık adı nokia , o finlandiya ruhu kalmadı.
Tanıtımı bile çinli yapıyor artık.
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TsG 10 ay
Yalnız Avrupa markasının son hali içler acısı. Her duyuru Çinde yapılıyor artık.
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zotacing 10 ay Rachsuchtig
Uçma abisi.
2012 yılında 1999TL'den kampanyalı olarak 1799TL'den satışa çıktı.
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Üzerindeki Nokia logosunu silip herhangi bir marka yazsanız kim bilecek?
İnsanlara birbirinin tıpatıp körü körüne aynısı ve zerre farkı olmayan bu dikdörtgen siyah kutuları yeni ve farklı bir telefonmuş gibi sunan bu firmaların tepesine kürekle vurasım var.
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ssbrutality 10 ay
Kızları da LG den mi transfer etmişler.
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FRAPS_TR 10 ay en beğenilen
Nokianın artık adı nokia , o finlandiya ruhu kalmadı.
Tanıtımı bile çinli yapıyor artık.
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OverClocK1ng 10 ay
6.1 Plus.
Nokia da saçma sapan isimlere başladı.
Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo falan gibi.
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axtybz 10 ay
nokia efsanesi dörtnala geliyor.
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TsG 10 ay
Yalnız Avrupa markasının son hali içler acısı. Her duyuru Çinde yapılıyor artık.
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Rachsuchtig 10 ay
290 dolar bu telefon için gayet makul fiyat f/p'yi yine tutturmuş Nokia, bakalım ülkemize nasıl bir fiyatla gelecek
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The Balance 10 ay Rachsuchtig
Nasıl ki Nokia 7 plus 3300 TL ise. Bu de 2500 TL olacak.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha global pazar nokia x6 nokia 6.1 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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