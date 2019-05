Nokia X6 resmen global pazara açıldı: Karşınızda Nokia 6.1 Plus

HMD Global'in çentikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia X6'nın yakında diğer pazarlarda satışa sunulacağı söyleniyordu. Bildiğiniz üzere şirket akıllı telefonu ilk olarak Çin'de piyasaya sürdü. Konuyla ilgili haberlerde Nokia X6'nın global pazara Nokia 6.1 Plus ismiyle sunulacağı belirtilmişti ve bu gerçekleşti.

Ayrıca Bkz.

"LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir"

Nokia X6'nın Nokia 6.1 Plus olarak piyasaya sürüldüğü ilk ülke Hong Kong oldu. Akıllı telefon Çin'de satışa sunulan versiyonu ile neredeyse aynı. Yazılım konusunda bir farklılık var. Nokia 6.1 Plus, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor ve Android One programının bir parçası.

Nokia 6.1 Plus'ın fiyat etiketi belli oldu

Çin'de satılan Nokia X6, birden fazla depolama seçeneğine sahip ancak Nokia 6.1 Plus sadece 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile satın alınabiliyor. HMD Global henüz telefonun başka hangi ülkelerde satışa sunulacağını belirtmese de bu durumu açıklığa kavuşturması muhtemelen çok uzun sürmeyecek.

Global pazara ilk adımını atan Nokia 6.1 Plus, çok yakında Hong Kong'da satın alınabilecek. Yaklaşık 290 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak yeni telefonun satışları 24 Temmuz'da başlayacak. Önümüzdeki günlerde Nokia 6.1 Plus'ın diğer pazarlarda da piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

https://www.facebook.com/NokiamobileHK/posts/673036393046871