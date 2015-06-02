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Huawei'den şampiyonluğa özel akıllı telefon

3 yıl
2,8b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2014-2015 Süper Lig Süleyman Seba sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için Huawei firması da dördüncü yıldıza ithafen sınırlı sayıda özel bir akıllı telefon üretti. Kutusundan kaplamasına kadar cihaz Galatasaray temasını barındırıyor.

1905 adet üretilen cihaz Ascend G7 modelini temel alıyor. Modelin metal arka kısmında 4 yıldız ve Galatasaray amblemi laser ile işlenmiş durumda. Ayrıca modelin kutusu da Galatasaray'a özel hazırlandı. Cihazı satın alanlara imzalı Galatasaray forması da hediye edilecek. 

Bunun haricinde modelin donanımında bir farklılık yok. 5.5 inçlik 720p IPS ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh batarya şeklinde özellikler aynı kalmış. Model 1299TL fiyat etiketi ile ön satışa başladı.  

http://www.gsstore.org/urunDetay.asp?urunID=33920 Yorum Yaz
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marseltalon 3 yıl en beğenilen Grkwnxs
Grkwnxs

1299? nedir ya

1905 Tl de olabilirmiş.
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LooF 3 yıl
Gecen senenin satilmiyan g7 lerini itelicekler:D iste
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
1905 TL olsaymış daha iyiymiş.
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yunus_emre1991 3 yıl
Ohaaa fiyata bak
Adamlar resmen gs'nin şampiyonluğundan prim yapmaya yönelik çalışmış [>:] Bu özelliklere bu fiyat yüksek
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okty_bcer 3 yıl
Sınırlı sayıda üretilmesi ürünü daha değerli kılıyor onun için normal fiyat
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DH Misafiri 3 yıl
Burada hala fiyat konusunda yazılar yazılıyor... Yok şu olsaymış, yok bu olsaymış...
Birincisi forma hediyesi var diyor (ki 100 TL'nin üzerindedir)
İkincisi 4.yıldızlı şampiyonluğa özel bir seri, varsın birkaç yüz TL fazla olsun.
Fazla konuşmaya gerek yok bence...
Teşekkürler Huawei,
Teşekkürler Galatasaray
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Umutcan 3 yıl
lido
iron man temalı kırmızı-sarı s6 edgenin arkasına yapılsa ne kadar güzel olurdu diye düşünmedim değil

Lazerle logoyu cihazın arkasına kazıtabilirsin. Renkleriyle bundan daha da iyi limited edition olur.
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B.H.R.17 3 yıl
İzmir çankayada G 7 yi 890 tl almayanı dövüyorlar.:)
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ireeeem 3 yıl
güzel olmuş ama 1299 tlyi gözden çıkarsaydım daha iyi özellikleri olan bir telefon alırdım
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talib kweli 3 yıl
Güzel olmuş
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lido 3 yıl
iron man temalı kırmızı-sarı s6 edgenin arkasına yapılsa ne kadar güzel olurdu diye düşünmedim değil
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huseyincarnege 3 yıl
galatasaraylı diye gm4g özelikli cihazı bize kakalıcaklar 1300tl :S
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swat882 3 yıl
Hakkı 800 tl gerisi boş, o fiyata g3 var
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LooF 3 yıl
Gecen senenin satilmiyan g7 lerini itelicekler:D iste
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qazrfv 3 yıl LooF
trcix01
Gecen senenin satilmiyan g7 lerini itelicekler:D iste

Huawei G7'yı eylül ayında lanse ettiler kasımda da Türkiye giriş yaptı yanlış anlaşılma olmasın telefon daha yıllanmadı

Fiyat yüksek olmuş bence 1100 TL civarı olabilirdi.
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