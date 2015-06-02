Huawei'den şampiyonluğa özel akıllı telefon

2014-2015 Süper Lig Süleyman Seba sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için Huawei firması da dördüncü yıldıza ithafen sınırlı sayıda özel bir akıllı telefon üretti. Kutusundan kaplamasına kadar cihaz Galatasaray temasını barındırıyor.





1905 adet üretilen cihaz Ascend G7 modelini temel alıyor. Modelin metal arka kısmında 4 yıldız ve Galatasaray amblemi laser ile işlenmiş durumda. Ayrıca modelin kutusu da Galatasaray'a özel hazırlandı. Cihazı satın alanlara imzalı Galatasaray forması da hediye edilecek.





Bunun haricinde modelin donanımında bir farklılık yok. 5.5 inçlik 720p IPS ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh batarya şeklinde özellikler aynı kalmış. Model 1299TL fiyat etiketi ile ön satışa başladı.

http://www.gsstore.org/urunDetay.asp?urunID=33920