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Huawei'nin 2012 yılı karı yaklaşık olarak 2.48 milyar dolar oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin 2012 yılı karı yaklaşık olarak 2.48 milyar dolar oldu

Çin'in sürekli büyüyen teknoloji devlerinden birisi olan Huawei, devlet kredileri nedeniyle soruşturmaya maruz kalsa da gelirlerini artırmaya devam ediyor. 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik HD ekranlı Ascend Mate modellerinin yanısıra, Cortex-A15 mimarili 4 ve 8 çekirdekli kendi tasarımı işlemcileri de hazırlayan firma, 2012 yılını yükselişle kapattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında 35.4 milyar dolar gelir elde eden Huawei, bunun 2.48 milyar dolarını kara dönüştürmeyi başardı. Firma geçen yıl 5 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaparken, son 10 yıllık yatırım ise 20 milyar dolara yaklaştı.

Anti-tekel soruşturması nedeniyle ABD'de sıkıntılı günler yaşayan Huawei, buna rağmen gelirinin yüzde 66'sını Çin dışından elde ediyor.

Asya Pasifik pazarında yaklaşık 6 milyar dolar gelir, Avrupa/Ortadoğu/Afrika pazarında 12 milyar dolar, Amerika'da 5.5 milyar dolar yaklaşık gelir elde edildi. Çin pazarında ise 13 milyar dolar gelir firmanın hanesine yazıldı.

Huawei asıl gelirini telekom altyapısından elde ediyor. Bu sektörde 25 milyar dolar gelir ortaya çıkarken, tüketici elektroniği pazarında ise yaklaşık 9 milyar dolar gelir elde ediliyor.

Huawei bu yıl da büyümesini sürdürmeyi beklerken, gelir artışı öngörüsü ise yüzde 10-12 civarında.

http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-202000-cfo.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Androidden yedikleri ciddi bir şey yok Telekominikasyon tarafındaki proje ve satışlardan geliyor gelirleri
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stalker(1979) 6 yıl
Huawei'de Android'in ekmeğini yiyenlerden:)
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talerk 6 yıl
muhetemelen sadece mobil bölüm değildir ama iyi bir rakam Huawei almayı düşünmesem de bence doğru yolda ilerliyorlar kendi işlemcilerini geliştirmeleri de arti bi puan olur samsung un en büyük avantajlarindan biride kendi işlemcilerini üretmesi bence
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