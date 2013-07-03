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Huawei'nin 8 çekirdekli K3V3 işlemcisi farklı bir soğutma sistemi ile gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin 8 çekirdekli K3V3 işlemcisi farklı bir soğutma sistemi ile gelebilir

Global akıllı telefon pazarında popülaritesi her geçen gün artan ve ilk 5 üretici listesinde mücadele eden Huawei, bir süredir kendi işlemcisini tasarlıyor.

HiSilicon adlı diğer bir Çinli işlemci tasarımcısı ile ortaklık yaparak K3 serisi işlemcileri geliştirmeye başlayan Huawei, 4 çekirdekli ve Cortex-A9 tabanlı K3V2 işlemcisini uzun süredir mobil cihazlarında kullanıyor. Firma son olarak Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli K3V2E işlemcisine dünyanın en incesi Ascend P6'da yer vermişti.

Firma, yeni çalışmasının ise Cortex-A15 tabanlı K3V3 işlemcisi olduğunu daha önce dile getirmişti. Tahminler bu işlemcinin Exynos 5 Octa gibi Cortex-A7 çekirdekleri ile bir.LITTLE tasarımında çalışacağı yönündeydi. Ancak yeni gelen bilgiler bunun tam tersini işaret ediyor.

Çinli kaynaklara göre Huawei, MediaTek gibi gerçek 8 çekirdekli bir işlemci olacak. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan ve 1.8GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A15 çekirdeği muazzam bir enerji tüketeceği için Huawei, özel bir soğutma sistemi geliştiriyor. Bu sistem işlemciyi devamlı soğutarak yüksek ısıda da otomatik olarak tetiklenmesini sağlayacak. Böylece cihaz daha fazla bekleme sürelerine sahip olacak.

Kaynaklar Huawei'nin K3V3 işlemcisinin geliştirilmesini tamamladığını belirtiyor. Bu bakımdan işlemcinin tanıtılması fazla gecikmeyecek. İşlemciyi ilk kullanacak cihaz ise 6.1 inçlik ekrana sahip Ascend Mate modelinin devamı olacak. İşlemcinin yanında yer alan grafik birimi de Mali serisinden olacak. 

K3V3 işlemcisinin pazara girişiyle bu kez üst seviye bir 8 çekirdekli işlemci ortaya çıkmış olacak. Zira MediaTek'in tanıttığı 8 çekirdekli MT6592 yongaseti Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Henüz 4 çekirdekli akıllı telefon modelleri piyasada yeni yaygınlaşmaya başlarken, gelecek yıl başlarında 8 çekirdekli modelleri görebiliriz.

http://gsminsider.com/2013/07/hisilicon-k3v3-octa-core-processor/ Yorum Yaz
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_Kutup_Ayısı_ 6 yıl
hayalimde hep 2cm fanli telefonlar vardi gorunce aklima geldi
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
8 tane A15'in nereği var? 4 tane hayli hayli yetiyordur.Bunlar yerine GPU'lar gelişse çok daha iyi olur.
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furyhard 5 yıl
Telefon bilgisayar değildir bazı ureticiler saçmalıyor...
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qazrfv 5 yıl
Antutu bencmark testinde ortaya çıkmış.
38900'lerde bi puan almış.
huaweinews.com/...
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Ahmtcnars 5 yıl qazrfv
qazrfv

Antutu bencmark testinde ortaya çıkmış.
38900'lerde bi puan almış.
huaweinews.com/...

Hay maşallah Allah bin bereket versin
keşke Huawei bu cpu yu ascend mate 2 ile kullansa,ama fuarda S410 ile tanıttılar fakat 64 bit olduğu için o cpunun performansınıda bilmiyor kimse,fakat şuda var eğer huawei LTE desteklemeyen ülkelere fiyat farkıyla beraber K3V3 cpulu ascend mate 2 yollarsa işte o zaman bomba olur diyorum başka birşey demiyorum
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cngzmls 6 yıl
Tek çekirdek 1.4 ghz işlemcim bana yetiyor:-)
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nomox1 6 yıl cngzmls
cngzmls

Tek çekirdek 1.4 ghz işlemcim bana yetiyor:-)

Xperia Arc S mi ?
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BarışN 6 yıl
Soğutunca daha az mı enerji harcıyor?
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
huawei'yi sürekli çıtayı yukarı çektiği için sevmek lazım
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Dampierre 6 yıl
Overheating'i çözdükleri sürece istediklerini yapsınlar. El yakmayan ve ısınınca performansı düşmeyen telefonlar istiyoruz.
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nomox1 6 yıl
Telefonu pcsinden hızlı insanlar artacak desenize bi yandan K3V3 , bi yanda MT6592 , bi yandan Snapdragon 800 , bi yandan bilinmeyen tabanlı İntel
http://resim.donanimhaber.com/upfiles/smiley/evillol.gif

Amd de iyi bi 8 çekirdekli veya 4 çekirdekli çözüm bulup gelse de görsek pazarı ama bi habere göre mobil pazarda Android pazarına girmeyecek WP ile devam edeceği yönündeydi.
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sevket861 6 yıl nomox1
nomox1
Telefonu pcsinden hızlı insanlar artacak desenize bi yandan K3V3 , bi yanda MT6592 , bi yandan Snapdragon 800 , bi yandan bilinmeyen tabanlı İntel
http://resim.donanimhaber.com/upfiles/smiley/evillol.gif

Amd de iyi bi 8 çekirdekli veya 4 çekirdekli çözüm bulup gelse de görsek pazarı ama bi habere göre mobil pazarda Android pazarına girmeyecek WP ile devam edeceği yönündeydi.

Jaguar ı modifiye edebilirler ama yapmıyorlar
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Tugrul_512bit 6 yıl
GTX61

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Şu soğutucudan daha taşınabilir olduğu kesin.

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Hi Guy 5 yıl

Guest
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Sana niye profil yok la
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arman atilgan 6 yıl
8 tane A15 in yanında T600 serisi GPU devede kulak gibi kalmasında. IT nin roque serisi iyi gider. :)
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
8 tane A15'in nereği var? 4 tane hayli hayli yetiyordur.Bunlar yerine GPU'lar gelişse çok daha iyi olur.
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S60Doctor 6 yıl
Bende fan dusunuyordum ama sivi sogutmayla yapacaklar bu isi. Su gecirmez cihazlar yapiyorlar zaten, bi delikten siviyi doldururuz cihaza sogutur iste :)
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