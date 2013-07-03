Huawei'nin 8 çekirdekli K3V3 işlemcisi farklı bir soğutma sistemi ile gelebilir





Global akıllı telefon pazarında popülaritesi her geçen gün artan ve ilk 5 üretici listesinde mücadele eden Huawei, bir süredir kendi işlemcisini tasarlıyor.





HiSilicon adlı diğer bir Çinli işlemci tasarımcısı ile ortaklık yaparak K3 serisi işlemcileri geliştirmeye başlayan Huawei, 4 çekirdekli ve Cortex-A9 tabanlı K3V2 işlemcisini uzun süredir mobil cihazlarında kullanıyor. Firma son olarak Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli K3V2E işlemcisine dünyanın en incesi Ascend P6'da yer vermişti.





Firma, yeni çalışmasının ise Cortex-A15 tabanlı K3V3 işlemcisi olduğunu daha önce dile getirmişti. Tahminler bu işlemcinin Exynos 5 Octa gibi Cortex-A7 çekirdekleri ile bir.LITTLE tasarımında çalışacağı yönündeydi. Ancak yeni gelen bilgiler bunun tam tersini işaret ediyor.





Çinli kaynaklara göre Huawei, MediaTek gibi gerçek 8 çekirdekli bir işlemci olacak. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan ve 1.8GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A15 çekirdeği muazzam bir enerji tüketeceği için Huawei, özel bir soğutma sistemi geliştiriyor. Bu sistem işlemciyi devamlı soğutarak yüksek ısıda da otomatik olarak tetiklenmesini sağlayacak. Böylece cihaz daha fazla bekleme sürelerine sahip olacak.





Kaynaklar Huawei'nin K3V3 işlemcisinin geliştirilmesini tamamladığını belirtiyor. Bu bakımdan işlemcinin tanıtılması fazla gecikmeyecek. İşlemciyi ilk kullanacak cihaz ise 6.1 inçlik ekrana sahip Ascend Mate modelinin devamı olacak. İşlemcinin yanında yer alan grafik birimi de Mali serisinden olacak.





K3V3 işlemcisinin pazara girişiyle bu kez üst seviye bir 8 çekirdekli işlemci ortaya çıkmış olacak. Zira MediaTek'in tanıttığı 8 çekirdekli MT6592 yongaseti Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Henüz 4 çekirdekli akıllı telefon modelleri piyasada yeni yaygınlaşmaya başlarken, gelecek yıl başlarında 8 çekirdekli modelleri görebiliriz.

http://gsminsider.com/2013/07/hisilicon-k3v3-octa-core-processor/