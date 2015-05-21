Huawei'nin işletim sistemi ortaya çıktı

Huawei'nin ekosistemde farklılaşmak adına kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını sizlere duyurmuştuk. Ancak beklendiğinin aksine bu sistem mobil cihazlara değil Nesnelerin İnterneti sektörüne hitap ediyor.





Kabaca cihazların birbiri ile otomatik olarak iletişim kurmasını tanımlayan Nesnelerin İnterneti sektörü için Huawei'nin geliştirdiği işletim sistemi LiteOS adını taşıyor. Sistem akıllı beyaz eşya, araç içi eğlence sistemleri, akıllı temizlik gereçleri gibi segmentlere hitap edecek.





Bilindiği gibi sektörde üreticilerin veya grupların geliştirdiği sistemlerle parçalı bir yapı var ve bu sistemlere ait cihazlar bu bakımdan tam olarak birbiri ile iletişim kuramıyor. Ancak Huawei, LiteOS ile bir kullanıcının sahip olduğu internete bağlı tüm akıllı cihazların tek bir elden yönetilmesi amacını taşıyor.





Huawei hem gelecekteki kendi cihazlarında LiteOS kullanarak hem de yazılım geliştirme aracı olarak dağıtarak farklı sistemlerdeki cihazlara da girmeyi ve böylece yönetimi kolaylaştırmayı planlıyor. LiteOS ile ilgili daha detaylı bilgiler yıl içerisinde açıklığa kavuşacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/huawei-launches-liteos-designed-unify-smart-devices.html