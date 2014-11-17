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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin yeni bir üst seviye akıllı telefonu internete sızdırıldı

4 yıl
517
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin yeni bir üst seviye akıllı telefonu internete sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında ilk beşteki yerini hemşehrilerine kaptırmamak için yoğun gayret sarfeden Huawei, yeni akıllı telefon modelleri üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlardan birisi internete sızdırıldı.

Ascend P8 olduğu tahmin edilen bu modelin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında resmiyete kavuşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Huawei modelin prototip testlerine başlamış durumda. 

5.2 inçlik Full HD bir ekran sunacağı belirtilen Ascend P8 modelinin ön panelinin ise orta kısımdan uçlara doğru incelen 2.5D yapısında olacağı da ifade ediliyor. Ayrıca kasa da metal alaşımdan imal edilecek. Bunun haricinde modelin neler sunacağına dair bir bilgi yok. 

Ascend P akıllı telefon serisinin ilk modeli döneminin en incesi ünvanını almış ve başarılı satışlar yapmıştı. Ascend P7 biraz daha kalın bir profil çizse de firmanın 1 milyon satış rakamını geçen modelleri arasında yerini aldı. Ascend P8 modelinin de yine tüketici tarafından ilgi göreceği sanılıyor.  

http://www.phonearena.com/news/This-is-the-first-alleged-picture-of-the-upcoming-Huawei-Ascend-P8-with-a-metalceramic-body_id62941 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
p6 ile yaptık bikere o hatayı huawei bidaha zor
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Gömceli 4 yıl
Güzel bir teknoloji başarılar..
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MrKemal17 4 yıl Gömceli
Gömceli
Güzel bir teknoloji başarılar..

Her başlığın altına "Güzel bir teknoloji başarılar.." yazmak nedir yahu
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SEO-Uzmanı 4 yıl
hayret kamera lensini neresi olduğu belli olmayan bir yere iyi odaklayınca birde üzerine üst seviye yazınca
tarz oluyor şekil oluyo bırakın bu işleri !
benim memleketimde madeninden sular içinde kaybolan işçim hangi telefonu kullanıyor siz biyor musunuz !?
siz önce bunu öğrenin !
somada 301 kişi olunca donanım haber olarak arka fon rengini bile siyah yapıyorsunuz
sayı 301 den küçük olunca ise sıradan bir haber unuttuk bile misali !
benim amacım rahatsızlık etmek değil !
insana değer verilmesi üzerine 2 satır 1 cümle kurmak misali !
özellikle bu üst seviye lafını görünce !
alt seviye o zaman madenlerde mi diye düşünesi geliyor insanın !
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berkcombil 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
hayret kamera lensini neresi olduğu belli olmayan bir yere iyi odaklayınca birde üzerine üst seviye yazınca
tarz oluyor şekil oluyo bırakın bu işleri !
benim memleketimde madeninden sular içinde kaybolan işçim hangi telefonu kullanıyor siz biyor musunuz !?
siz önce bunu öğrenin !
somada 301 kişi olunca donanım haber olarak arka fon rengini bile siyah yapıyorsunuz
sayı 301 den küçük olunca ise sıradan bir haber unuttuk bile misali !
benim amacım rahatsızlık etmek değil !
insana değer verilmesi üzerine 2 satır 1 cümle kurmak misali !
özellikle bu üst seviye lafını görünce !
alt seviye o zaman madenlerde mi diye düşünesi geliyor insanın !

Siz yanlış geldiniz galiba. Burası bir teknoloji sitesi ve haliyle de teknoloji üzerine yayınlar yapması gayet normal. Teknoloji dışında güncel olarak farklı haberler ya da siyasi haberler yapma adeti yok bu sitenin. Soma olayına gelince milli olarak da bir yas ilan edildiğinden dolayı donanımhaberde gerekli duyarlılığı gösterdi zaten. Bunun dışında eğer ülkemizdeki tüm yaşanan acıları; işsizlik, terör, geçim sıkıntısı ve bahsettiğiniz iş kazalarına bu sitede değinmeye kalkarsak bu site bir teknoloji sitesi olmaz zaten. Bu yüzden artisliğimizi buralarda değil ilgili kişi ve kurumlara karşı yapmak düşüncelerinizi daha gerçekci kılacaktır.
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talsuv61 4 yıl
Fiziksel tuş tercihleri olsa bence daha güzel olur. Huawei telefonlarında beğenmediğim tek şey sanal tuşlar.
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arel.gr 4 yıl talsuv61
talsuv61

Fiziksel tuş tercihleri olsa bence daha güzel olur. Huawei telefonlarında beğenmediğim tek şey sanal tuşlar.

Huawei Ascend Mate7 - dusunuyorum,bu markadan hic fikrim yok,sanal tuşlarinda sorun nedir ?
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Das Boot 4 yıl
Huawei'nin P serisi çok başarılı gerçekten. Muhtemelen daha da inceltirler bu model ile birlikte.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Global firmalar habire üretim peşinde

Birazda geriye dönük güncelleme yapsalar olmaz.
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murat425 4 yıl
P serisi final yapti P7 ile.Başka bir telefondur bence.
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Guaire 4 yıl murat425
Nerden duydunuz? İlk defa sizden duyuyorum.
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nobu 4 yıl
burdan huaweinin türkiye koluna sesleniyorum onlarda merkeze söylesin (kızım sana söylüyorum gelinim sen anla mantığıyla :) ) yıllardır bir çok alanda türkiyede çalışıyorsunuz yatırım yapıyorsunuz satın alıyosunuz ama bir türlü adam akıllı sitemi yerleştirip mobil pazarda yer edinemediniz ki şu günlerde çinli kardeşlerinizin bu pazara girme gibi bir durumu varken ve büyük ihtimal türkiye piyasasını altüst edecekken nasıl olurda rahat durabilirsiniz anlamıyorum onlardan önce davranıp bu pazarda iyi bir yeriniz olucakken pazara girmeden kaybetme durumunuz var umarım bunu fark eder en kısa zamanda önlemlerinizi alırsınız
saygılarımla
:)......
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Guaire 4 yıl
5 inç FHD ekran
32GB dahili hafıza
3GB RAM
Kirin 930 (Söylentiye göre 64-bit ve 8 çekirdekli olup, 16nm olarak üretilecek.)
2999 yuan fiyat.
Ocak 2015 CES fuarında tanıtım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Arka yüzü de P7 Sapphire Edition'da olduğu gibi seramik olacak deniyor.

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Elsa 4 yıl
Turkiyede ya çok fazla fiyattan girdi ya da hiç gelmedi
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