Huawei'nin yeni bir üst seviye akıllı telefonu internete sızdırıldı

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında ilk beşteki yerini hemşehrilerine kaptırmamak için yoğun gayret sarfeden Huawei, yeni akıllı telefon modelleri üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlardan birisi internete sızdırıldı.
Ascend P8 olduğu tahmin edilen bu modelin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında resmiyete kavuşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Huawei modelin prototip testlerine başlamış durumda.
5.2 inçlik Full HD bir ekran sunacağı belirtilen Ascend P8 modelinin ön panelinin ise orta kısımdan uçlara doğru incelen 2.5D yapısında olacağı da ifade ediliyor. Ayrıca kasa da metal alaşımdan imal edilecek. Bunun haricinde modelin neler sunacağına dair bir bilgi yok.
Ascend P akıllı telefon serisinin ilk modeli döneminin en incesi ünvanını almış ve başarılı satışlar yapmıştı. Ascend P7 biraz daha kalın bir profil çizse de firmanın 1 milyon satış rakamını geçen modelleri arasında yerini aldı. Ascend P8 modelinin de yine tüketici tarafından ilgi göreceği sanılıyor.
http://www.phonearena.com/news/This-is-the-first-alleged-picture-of-the-upcoming-Huawei-Ascend-P8-with-a-metalceramic-body_id62941 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her başlığın altına "Güzel bir teknoloji başarılar.." yazmak nedir yahu
tarz oluyor şekil oluyo bırakın bu işleri !
benim memleketimde madeninden sular içinde kaybolan işçim hangi telefonu kullanıyor siz biyor musunuz !?
siz önce bunu öğrenin !
somada 301 kişi olunca donanım haber olarak arka fon rengini bile siyah yapıyorsunuz
sayı 301 den küçük olunca ise sıradan bir haber unuttuk bile misali !
benim amacım rahatsızlık etmek değil !
insana değer verilmesi üzerine 2 satır 1 cümle kurmak misali !
özellikle bu üst seviye lafını görünce !
alt seviye o zaman madenlerde mi diye düşünesi geliyor insanın !
Siz yanlış geldiniz galiba. Burası bir teknoloji sitesi ve haliyle de teknoloji üzerine yayınlar yapması gayet normal. Teknoloji dışında güncel olarak farklı haberler ya da siyasi haberler yapma adeti yok bu sitenin. Soma olayına gelince milli olarak da bir yas ilan edildiğinden dolayı donanımhaberde gerekli duyarlılığı gösterdi zaten. Bunun dışında eğer ülkemizdeki tüm yaşanan acıları; işsizlik, terör, geçim sıkıntısı ve bahsettiğiniz iş kazalarına bu sitede değinmeye kalkarsak bu site bir teknoloji sitesi olmaz zaten. Bu yüzden artisliğimizi buralarda değil ilgili kişi ve kurumlara karşı yapmak düşüncelerinizi daha gerçekci kılacaktır.
Huawei Ascend Mate7 - dusunuyorum,bu markadan hic fikrim yok,sanal tuşlarinda sorun nedir ?
Birazda geriye dönük güncelleme yapsalar olmaz.
saygılarımla
:)......
32GB dahili hafıza
3GB RAM
Kirin 930 (Söylentiye göre 64-bit ve 8 çekirdekli olup, 16nm olarak üretilecek.)
2999 yuan fiyat.
Ocak 2015 CES fuarında tanıtım.
Arka yüzü de P7 Sapphire Edition'da olduğu gibi seramik olacak deniyor.