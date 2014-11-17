Huawei'nin yeni bir üst seviye akıllı telefonu internete sızdırıldı





Akıllı telefon pazarında ilk beşteki yerini hemşehrilerine kaptırmamak için yoğun gayret sarfeden Huawei, yeni akıllı telefon modelleri üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlardan birisi internete sızdırıldı.





Ascend P8 olduğu tahmin edilen bu modelin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında resmiyete kavuşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Huawei modelin prototip testlerine başlamış durumda.





5.2 inçlik Full HD bir ekran sunacağı belirtilen Ascend P8 modelinin ön panelinin ise orta kısımdan uçlara doğru incelen 2.5D yapısında olacağı da ifade ediliyor. Ayrıca kasa da metal alaşımdan imal edilecek. Bunun haricinde modelin neler sunacağına dair bir bilgi yok.





Ascend P akıllı telefon serisinin ilk modeli döneminin en incesi ünvanını almış ve başarılı satışlar yapmıştı. Ascend P7 biraz daha kalın bir profil çizse de firmanın 1 milyon satış rakamını geçen modelleri arasında yerini aldı. Ascend P8 modelinin de yine tüketici tarafından ilgi göreceği sanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/This-is-the-first-alleged-picture-of-the-upcoming-Huawei-Ascend-P8-with-a-metalceramic-body_id62941