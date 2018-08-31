Hubble, Satürn'ün 'kutup ışıklarını' görüntüledi

NASA'nın geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan dev uzay teleskobu Hubble, yakaladığı fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Emektar uzay teleskobu, şimdi de Güneş Sistemi'mizin halkalı gezegeni Satürn'ün auroralarını görüntüledi.

Tam 28 yıldır uzayda

Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

https://gizmodo.com/this-is-our-best-look-yet-at-saturn-s-aurora-1828741663

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