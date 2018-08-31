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Hubble, Satürn'ün 'kutup ışıklarını' görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'mizin halkalı gezegeni Satürn'ün 'kutup ışıklarını' görüntüledi. Dünya'daki kutup ışıklarına benzer şekilde oluşan Satürn aurorasının büyüleyici bir görüntüsü var.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,6b
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10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan dev uzay teleskobu Hubble, yakaladığı fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Emektar uzay teleskobu, şimdi de Güneş Sistemi'mizin halkalı gezegeni Satürn'ün auroralarını görüntüledi.

Dünya'daki auroralar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların (güneş rüzgarları) Yeryüzü'nün manyetik alanı ile etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Gezegenin kutup bölgelerinde hapsedilen parçacıklar, atmosferdeki oksijen ve nitrojen ile etkileşime geçerek muhteşem bir ışık şovunun oluşmasını sağlıyor. Oksijen emisyonları yeşil veya kahverengimsi kırmızı; nitrojen emisyonları ise mavi veya kırmızı renkte ışıklar üretiyor.

Hubble'ın görüntülediği Satürn auroraları da hemen hemen aynı süreç sonucunda oluşuyor. Ancak atmosfer genellikle hidrojenden oluştuğu için bu sefer oluşan ışık morötesi dalga boyuna sahip. Bu nedenle çıplak gözle görmek mümkün değil. Hubble ise üzerindeki spektrograf ekipmanıyla (Space Telescope Imaging Spectrograph) bu görüntüyü yakalamış.

Satürn aurorolarının şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü sunan fotoğraflar, gezegenin yaz gündönümü sırasında çekilmiş. Görüntülerin animasyon halini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafların orijinal haline ulaşmak için de buraya tıklamanız yeterli.



Tam 28 yıldır uzayda


İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.

Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.

Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

https://gizmodo.com/this-is-our-best-look-yet-at-saturn-s-aurora-1828741663 Yorum Yaz
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darkaura 9 ay en beğenilen Hoca
Jupiterin en ufak yildiz kahverengi cuce sinifina girebilmesi icin en az 15 kat daha buyuk olmasi gerek. Jupiter cok buyuk hir gezegen. Diger 7 gezegenin toplamindan daha buyuk ama genede bir yildiz olabilmekden cok uzak.
Jupiterin en ufak yildiz kahverengi cuce sinifina girebilmesi icin en az 15 kat daha buyuk olmasi gerek. Jupiter cok buyuk hir gezegen. Diger 7 gezegenin topla...
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alfa-x 9 ay
Resimler nerede neden hep animasyon ??
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qrolica 9 ay alfa-x
çünkü bir sürü fotoğraf çekip animasyon yapıyolar. video çekemiyor galiba
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selahattın ısık 9 ay
Toplam 153tb lik veri islenip ayiklanmis veri olsa gerek..
Ham veriye ait rakamsa cok dusuk geldi bana..
Bence ya ifade yada rakamda sorun var..
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Hoca 9 ay
Bu arada Jüpiter ve Satürn 'ün olgunlaşmamış birer güneş olduğunu duymuş muydunuz ? Gaz gezegenlerin yeterince büyüklüğe ulaşamaması durumunda , nükleer reaksiyon başlamıyormuş, . Belkide günün birinde Jüpiter cellalenir. 2 güneşimiz olur. Ne dersiniz ? Ateşleyin. :)
(Belki aramızdan biri bir gün Jüpiter'e sönmemiş, sigara izmariti atar ha. )
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darkaura 9 ay Hoca
Jupiterin en ufak yildiz kahverengi cuce sinifina girebilmesi icin en az 15 kat daha buyuk olmasi gerek. Jupiter cok buyuk hir gezegen. Diger 7 gezegenin toplamindan daha buyuk ama genede bir yildiz olabilmekden cok uzak.
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selahattın ısık 9 ay Hoca
Alin bu arkadasi iceri.
Al al al..
Aval aval bakma..
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Tommy Shelby 9 ay Hoca
😂
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