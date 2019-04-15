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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, 34 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Messier 3 isimli yıldız kümesini görüntüledi. Astronomlar Messier 3'ün yıldız kümeleri arasında özel bir yere sahip olduğunu söylüyor.
1 ay
4,5b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA/ESA'nın önümüzdeki hafta 29. yaş gününü kutlayacak olan dev uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Emektar teleskop şimdi de gökyüzünün en parlak nesnelerinden birisi olan Messier 3 küresel yıldız kümesinin çok güzel bir fotoğrafını yakaladı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) kullandığı ifadelere göre Messier 3 toplamda yaklaşık 500 bin yıldız barındırıyor. Dünya'dan 34 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan dev yıldız kümesi, 6,2 değerindeki görünür parlaklığıyla gökyüzünün en parlak cisimlerinden birisi olma özelliğine sahip. ESA'nın "gökyüzünün en güzel yıldız kümesi" şeklinde anlattığı Messier 3, karanlık koşullarda çıplak gözle dahi görülebiliyor.

Messier 3'ü diğer yıldız kümelerinden ayıran bir diğer özelliği ise çok fazla sayıda 'değişen yıldız' içermesi. Değişen yıldızlar, parlaklığı zaman içinde değişebilen yıldızlar olarak biliniyor. Messier 3'te bu tür yıldızlardan şu anda bilindiği kadarıyla tam 274 tane var. Bunların 170'inin RR Lyrae türünde olduğu tespit edilmiş. RR Lyrae, iç dinamiğindeki değişkenlikler nedeniyle kısa süreli periyotlarda parlaklığı değişen yıldızlara deniyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Messier 3 son olarak 'mavi başıboş' ismi verilen yıldızlardan da çok fazla sayıda içeriyor. Küresel kümedeki diğer yıldızlara göre çok daha parlak ve çok daha genç görünen mavi başıboşlar, ESA'nın kullandığı ifadelere göre astronomide çok özel bir yere sahip. Gökbilimciler açık veya küresel bir yıldız kümesindeki bütün yıldızların aynı dönemde oluştuğuna inanıyor. Buna rağmen mavi başıboşların daha genç görünmeleri şu anda astronomide hala gizemini korumaya devam eden bir konu.

Sekiz milyar yıl yaşında olan Messier 3 küresel yıldız kümesi, 1764 yılında ünlü Fransız gökbilimci Charles Messier tarafından keşfedilmişti. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor. 

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2019/04/Blue_rejuvenation Yorum Yaz
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NeroWin 1 ay en beğenilen Portraitclub
Kusura bakmayın ama ışık kirliliğine sebep olan şey gökdelenler değil, sen ve senin gibi 20 milyon insanın yoğun olarak bir yerde yaşamasına bağlı olarak gelen ışık kirliliğinden oluşuyor. Sadece İstanbul’a özgün bir durum değil, şehirler merkezi civarında yoğunlukla yol ve çevre aydınlatmalarından dolayı görülüyor.
Ancak siz bir şehirde değil, metropolde yaşadığınız için her yer şehir merkezi statüsünde. Bence bu konu hakkında sitem etmeniz oldukça yersiz. 38 milyonluk Tokyo da yaşayıp, yıldızlar görünmüyor demek gibi bir şey.
Kusura bakmayın ama ışık kirliliğine sebep olan şey gökdelenler değil, sen ve senin gibi 20 milyon insanın yoğun olarak bir yerde yaşamasına bağlı olarak gelen ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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SEO-Uzmanı 1 ay
yıldız olarak bir tek güneşi biliriz !
güneş sizin hepinize yeter ! :)
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K E N 1 ay
Kavga etmeye yer arıyorsunuz, çıldırmışsınız siz.
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ruzgar_ressam 1 ay
Sevgili editörler, Hubble "yaşı ilerledi" anladık. Her haberin başına aynı cümleyi yazmaktan yorulmadınız mı ?
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DH Misafiri 1 ay
Çok uzaktan basit şekilde böyle görünüyorsa yakından daha harikadır. Belki de gerçek görebilsek bundan çok daha güzel görünür.
Dünya da uzaktan nokta gibi görünüyor fakat içindekiler tam bir sanat sergisi
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DH Misafiri 1 ay
Forum köşelerinde boş boş yorum kasıp aşağılık kompleksine kapılacağına, oku şehir planlamacısı ol elini taşın altına koyup ülkeyi adam etmeye çalış. Boş eleştiriyle, elini taşının altına koymadan, bu ülke kendi kendine o gıpta ettiğin ülkelere dönüşmez. O gıpta ettiğin ülkelerin vatandaşları enerjisini her fırsatta ülkesini kötülemeye değil, okuyup adam olup ülkesine faydalı işlerde çalışmak için kullanıyor. Bizim gençlik de anca forum köşelerinde aşağılık kompleksiyle kendi ülkesini kötülemeye harcıyor enerjisini.
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Portraitclub 1 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Forum köşelerinde boş boş yorum kasıp aşağılık kompleksine kapılacağına, oku şehir planlamacısı ol elini taşın altına koyup ülkeyi adam etmeye çalış. Boş eleştiriyle, elini taşının altına koymadan, bu ülke kendi kendine o gıpta ettiğin ülkelere dönüşmez. O gıpta ettiğin ülkelerin vatandaşları enerjisini her fırsatta ülkesini kötülemeye değil, okuyup adam olup ülkesine faydalı işlerde çalışmak için kullanıyor. Bizim gençlik de anca forum köşelerinde aşağılık kompleksiyle kendi ülkesini kötülemeye harcıyor enerjisini.

Siyasetçiler yöneticiler ne için var halk neden bunları seçiyor? 14 gündür bir belediye başkanının mazbatasını veremediler, okumuş kültürlü elini taşın altına koymuş bak! “Şehir planlamacısı olacakmışsın bak sen” Bu kentin şehir planlamacıların mimarların düşüncelerine fikirlerine önem verilseydi zaten böyle beton yığını olmazdı. Boş yapma
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TheLastNinja 1 ay
Çok güzel gözüküyor fakat yanlış bilmiyorsam bu fotoğrafları renklendirme işini sanatçılara yaptırıyorlar, aslında uzaya çıksak böyle bir renk cümbüşü yok sanırım. Davulun sesi uzaktan hoş gelir misali :)
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Portraitclub 1 ay
İstanbul gibi bir yerde yaşayıp çıplak gözle yıldız falan görmek artık zor 15 yıl önce gökyüzüne baktığımızda yıldızları görürdük. Sağ olsunlar her yere gökdelen diktiler ne estetik ne göze hitap ediyor, güneşi zor görür olduk. Yetmezmiş gibi silüeti de bozdular heryer ışık kirliliği nasıl yıldız göreceksin? Başka ülkelerin şehirlerine bakıyorsun sanki sanat eseri metrosundan devlet binalarına kadar bizdekilere bakıyorsun için kararıyor.
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NeroWin 1 ay Portraitclub
Kusura bakmayın ama ışık kirliliğine sebep olan şey gökdelenler değil, sen ve senin gibi 20 milyon insanın yoğun olarak bir yerde yaşamasına bağlı olarak gelen ışık kirliliğinden oluşuyor. Sadece İstanbul’a özgün bir durum değil, şehirler merkezi civarında yoğunlukla yol ve çevre aydınlatmalarından dolayı görülüyor.
Ancak siz bir şehirde değil, metropolde yaşadığınız için her yer şehir merkezi statüsünde. Bence bu konu hakkında sitem etmeniz oldukça yersiz. 38 milyonluk Tokyo da yaşayıp, yıldızlar görünmüyor demek gibi bir şey.
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