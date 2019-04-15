Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi

NASA/ESA'nın önümüzdeki hafta 29. yaş gününü kutlayacak olan dev uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Emektar teleskop şimdi de gökyüzünün en parlak nesnelerinden birisi olan Messier 3 küresel yıldız kümesinin çok güzel bir fotoğrafını yakaladı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) kullandığı ifadelere göre Messier 3 toplamda yaklaşık 500 bin yıldız barındırıyor. Dünya'dan 34 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan dev yıldız kümesi, 6,2 değerindeki görünür parlaklığıyla gökyüzünün en parlak cisimlerinden birisi olma özelliğine sahip. ESA'nın "gökyüzünün en güzel yıldız kümesi" şeklinde anlattığı Messier 3, karanlık koşullarda çıplak gözle dahi görülebiliyor.
Messier 3'ü diğer yıldız kümelerinden ayıran bir diğer özelliği ise çok fazla sayıda 'değişen yıldız' içermesi. Değişen yıldızlar, parlaklığı zaman içinde değişebilen yıldızlar olarak biliniyor. Messier 3'te bu tür yıldızlardan şu anda bilindiği kadarıyla tam 274 tane var. Bunların 170'inin RR Lyrae türünde olduğu tespit edilmiş. RR Lyrae, iç dinamiğindeki değişkenlikler nedeniyle kısa süreli periyotlarda parlaklığı değişen yıldızlara deniyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Messier 3 son olarak 'mavi başıboş' ismi verilen yıldızlardan da çok fazla sayıda içeriyor. Küresel kümedeki diğer yıldızlara göre çok daha parlak ve çok daha genç görünen mavi başıboşlar, ESA'nın kullandığı ifadelere göre astronomide çok özel bir yere sahip. Gökbilimciler açık veya küresel bir yıldız kümesindeki bütün yıldızların aynı dönemde oluştuğuna inanıyor. Buna rağmen mavi başıboşların daha genç görünmeleri şu anda astronomide hala gizemini korumaya devam eden bir konu.
Sekiz milyar yıl yaşında olan Messier 3 küresel yıldız kümesi, 1764 yılında ünlü Fransız gökbilimci Charles Messier tarafından keşfedilmişti. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) kullandığı ifadelere göre Messier 3 toplamda yaklaşık 500 bin yıldız barındırıyor. Dünya'dan 34 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan dev yıldız kümesi, 6,2 değerindeki görünür parlaklığıyla gökyüzünün en parlak cisimlerinden birisi olma özelliğine sahip. ESA'nın "gökyüzünün en güzel yıldız kümesi" şeklinde anlattığı Messier 3, karanlık koşullarda çıplak gözle dahi görülebiliyor.
Messier 3'ü diğer yıldız kümelerinden ayıran bir diğer özelliği ise çok fazla sayıda 'değişen yıldız' içermesi. Değişen yıldızlar, parlaklığı zaman içinde değişebilen yıldızlar olarak biliniyor. Messier 3'te bu tür yıldızlardan şu anda bilindiği kadarıyla tam 274 tane var. Bunların 170'inin RR Lyrae türünde olduğu tespit edilmiş. RR Lyrae, iç dinamiğindeki değişkenlikler nedeniyle kısa süreli periyotlarda parlaklığı değişen yıldızlara deniyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında"
Messier 3 son olarak 'mavi başıboş' ismi verilen yıldızlardan da çok fazla sayıda içeriyor. Küresel kümedeki diğer yıldızlara göre çok daha parlak ve çok daha genç görünen mavi başıboşlar, ESA'nın kullandığı ifadelere göre astronomide çok özel bir yere sahip. Gökbilimciler açık veya küresel bir yıldız kümesindeki bütün yıldızların aynı dönemde oluştuğuna inanıyor. Buna rağmen mavi başıboşların daha genç görünmeleri şu anda astronomide hala gizemini korumaya devam eden bir konu.
Sekiz milyar yıl yaşında olan Messier 3 küresel yıldız kümesi, 1764 yılında ünlü Fransız gökbilimci Charles Messier tarafından keşfedilmişti. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2019/04/Blue_rejuvenation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak siz bir şehirde değil, metropolde yaşadığınız için her yer şehir merkezi statüsünde. Bence bu konu hakkında sitem etmeniz oldukça yersiz. 38 milyonluk Tokyo da yaşayıp, yıldızlar görünmüyor demek gibi bir şey.