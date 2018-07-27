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Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları

Mars ve Satürn, bu ay Yeryüzü'ne normalden çok daha yakın bir konumdaydılar. Emektar uzay teleskobu Hubble da bu fırsatı değerlendirerek gezegenlerin çok güzel fotoğraflarını yakaladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
3,7b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, Güneş Sistemi'mizin ilginç gezegenleri Mars ve Satürn'ü görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan fotoğraflarda birçok ilginç detay yer alıyor.

NASA ve ESA'nın Hubble'ı bu iş için kullanmasının nedeni bu ay her iki gezegenin de astronomide karşı konum (opposition) ismi verilen duruma ulaşmasıydı. Bildiğiniz gibi gezegenler karşı konumun gerçekleştiği günlerde Dünya'ya normalden çok daha yakın bir konumda bulunuyor. Örneğin 27 Temmuz'da karşı konum noktasına ulaşacak olan Mars'ı şu sıralar gökyüzünde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. NASA da bu fırsattan yararlanarak Hubble Uzay Teleskobu'yla Mars ve Satürn'ü görüntülemek istemiş.

ESA'nın ifadelerine göre fotoğrafların çekildiği esnada Mars 59.4 milyon; Satürn ise 1.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyormuş. Fotoğrafların orijinallerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Satürn (6 Haziran)



Mars (18 Temmuz)




Karşı konum nedir?


27 Temmuz günü, yani bugün tam olarak gözlemlenebilecek olan karşı konum durumunda Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum olayı Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.

Ancak karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 31 Temmuz tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna ulaşacak olan Kızıl Gezegen, 31 Temmuz günü Dünya'dan sadece 57.6 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.

Benzer bir karşı konum durumu en son 27 Mayıs 2016'da gerçekleşmiş ve 30 Mayıs'ta Dünya ile Mars arasındaki mesafe 75.3 milyon kilometre olarak ölçülmüştü. Yani bu yıl yaklaşık 18 milyon kilometre daha yakın olacak. 
 

http://www.spacetelescope.org/news/heic1814/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CooL_ROMEO 10 ay
Kardeş ay da mükemmel derecede yuvarlak. O da mı gerçek değil?
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aktorun 10 ay CooL_ROMEO
Aslında mükemmel dememek lazım.
Gezegenler, büyük kütleli uydular, yıldızlar mükemmel küre (yuvarlak) değillerdir. Dönüş eksenleri nedeniyle kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olurlar.
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TetraYazilim 10 ay
İnanılmaz bir şekilde gezegenler çok net bir şekilde yuvarlak, şöyle şekli bozuk bi gezegen resmi göremedim. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama hiiç inandırıcı gelmiyor.
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EyeCoral 10 ay
Dostum şekillerinin yuvarlak olması gezegen olarak sınıflandırılmaları için bir gereklilik zaten, kütle çekimi nedeniyle böyle yusyuvarlak oluyorlar, yeterli kütle çekimleri yoksa meteorlar gibi şekilsiz oluyorlar bu yüzden de gezegen diye adlandırılmıyorlar
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aktorun 10 ay TetraYazilim
Cahil olmam yorum yazmama engel değil diyorsun yani.
Ne yazık ki ülkem gün geçtikçe öz güveni yüksek cahillerle doluyor :(
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yigidoumit 10 ay
photoshoptur
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tostumm 10 ay yigidoumit
İple tutturuyorlardır onları, koskoca gezegen havada durur mu yoksa.
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SEO-Uzmanı 10 ay
uzay konusunda ; dünya dışı akıllı ve zeki yaşam izleri dışında
hiç bir şey ilgimi çekmiyor !!!
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brshr 10 ay SEO-Uzmanı
O zaman yazık oldu siz onu görmezsiniz. :)
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terimer 9 ay SEO-Uzmanı
Bazi kaynaklara gore (Qanon) Dunya disi zeki yasamlar ve gizli kalmis teknolojiler cok yakinda (2018'in bitiminden once) aciklanacak Dunya kamuoyuna.
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GAMBIT 10 ay
Mars'ı toz fırtınasının ele geçirdiği çok belli. Satürn de çok güzel görünüyor.
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nasa, hubble uzay teleskobu ve
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