Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları





NASA ve ESA'nın Hubble'ı bu iş için kullanmasının nedeni bu ay her iki gezegenin de astronomide karşı konum (opposition) ismi verilen duruma ulaşmasıydı. Bildiğiniz gibi gezegenler karşı konumun gerçekleştiği günlerde Dünya'ya normalden çok daha yakın bir konumda bulunuyor. Örneğin 27 Temmuz'da karşı konum noktasına ulaşacak olan Mars'ı şu sıralar gökyüzünde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. NASA da bu fırsattan yararlanarak Hubble Uzay Teleskobu'yla Mars ve Satürn'ü görüntülemek istemiş.



ESA'nın ifadelerine göre fotoğrafların çekildiği esnada Mars 59.4 milyon; Satürn ise 1.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyormuş. Fotoğrafların orijinallerine ulaşmak için NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, Güneş Sistemi'mizin ilginç gezegenleri Mars ve Satürn'ü görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan fotoğraflarda birçok ilginç detay yer alıyor.NASA ve ESA'nın Hubble'ı bu iş için kullanmasının nedeni bu ay her iki gezegenin de astronomide karşı konum (opposition) ismi verilen duruma ulaşmasıydı. Bildiğiniz gibi gezegenler karşı konumun gerçekleştiği günlerde Dünya'ya normalden çok daha yakın bir konumda bulunuyor. Örneğin 27 Temmuz'da karşı konum noktasına ulaşacak olan Mars'ı şu sıralar gökyüzünde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. NASA da bu fırsattan yararlanarak Hubble Uzay Teleskobu'yla Mars ve Satürn'ü görüntülemek istemiş.ESA'nın ifadelerine göre fotoğrafların çekildiği esnada Mars 59.4 milyon; Satürn ise 1.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyormuş. Fotoğrafların orijinallerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Satürn (6 Haziran)

Mars (18 Temmuz)

Karşı konum nedir?

Benzer bir karşı konum durumu en son 27 Mayıs 2016'da gerçekleşmiş ve 30 Mayıs'ta Dünya ile Mars arasındaki mesafe 75.3 milyon kilometre olarak ölçülmüştü. Yani bu yıl yaklaşık 18 milyon kilometre daha yakın olacak.

http://www.spacetelescope.org/news/heic1814/

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27 Temmuz günü, yani bugün tam olarak gözlemlenebilecek olan karşı konum durumunda Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum olayı Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.Ancak karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 31 Temmuz tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna ulaşacak olan Kızıl Gezegen, 31 Temmuz günü Dünya'dan sadece 57.6 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.