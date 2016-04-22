Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk

Önümüzdeki Pazar günü 26.doğum gününü kutlayacak olan Hubble Uzay Teleskobu ilerleyen yaşına rağmen bizleri etkilemeye devam ediyor. Hubble astronomlarının dün (21 Nisan) yayımladıkları fotoğrafta bir yıldızın etrafını çevreleyen baloncuk görünümlü bir bulutsu görülüyor.
Bubble Nebula (Kabarcık Bulutsusu) ismiyle bilinen NGC 7635 ilk kez 1787 yılında William Herschel tarafından keşfedilmişti. Tıpkı bir sabun baloncuğu gibi görünen nebula için Hubble yetkilileri,"Bubble Nebula olarak bilinen bu obje aslında içerisindeki parlak yıldız tarafından ışıklandırılan bir gaz ve toz bulutu." ifadelerini kullanıyorlar.
Dünya'dan 7.100 ışık yılı uzaklıkta bulunan nebulanın kalbindeki dev yıldız Güneş'ten yaklaşık 20 kat daha fazla kütleye sahip. SAO 20575 isimli bu yıldız inanılmaz boyutlarının yanı sıra Güneş'in 400.000 katı daha fazla enerji de yayabiliyor. SAO 20575 bu özellikleri nedeniyle aynı zamanda çok büyük bir yıldızlararası rüzgar kaynağı.
Bubble Nebula da yıldızlararası basıncın inanılmaz yüksek olması nedeniyle sürekli büyümeye devam ediyor. Saatte 100.000 kilometre hızla genişlemesini sürdüren nebulanın şu anda yaklaşık 5-8 ışık yılı çapında olduğu tahmin ediliyor. Bir başka deyişle nebula 50-80 trilyon kilometre genişliğinde.
Hubble bu inanılmaz objenin fotoğrafını yakalamak için bünyesindeki Wide Field Camera 3'ü (Geniş Alan Kamerası 3) kullanmış. Aslen dört farklı görselin bir araya getirilmesiyle oluşturulan fotoğraf Hubble'ın doğum günü haftasında yayımlanması sebebiyle ayrıca bir anlam daha kazandı. Fotoğrafın tam boyutları için buraya tıklayabilirsiniz. NASA'nın Bubble Nebula ile ilgili yayımladığı video içinse alttaki pencereye göz atabilirsiniz.
Bubble Nebula (Kabarcık Bulutsusu) ismiyle bilinen NGC 7635 ilk kez 1787 yılında William Herschel tarafından keşfedilmişti. Tıpkı bir sabun baloncuğu gibi görünen nebula için Hubble yetkilileri,"Bubble Nebula olarak bilinen bu obje aslında içerisindeki parlak yıldız tarafından ışıklandırılan bir gaz ve toz bulutu." ifadelerini kullanıyorlar.
Dünya'dan 7.100 ışık yılı uzaklıkta bulunan nebulanın kalbindeki dev yıldız Güneş'ten yaklaşık 20 kat daha fazla kütleye sahip. SAO 20575 isimli bu yıldız inanılmaz boyutlarının yanı sıra Güneş'in 400.000 katı daha fazla enerji de yayabiliyor. SAO 20575 bu özellikleri nedeniyle aynı zamanda çok büyük bir yıldızlararası rüzgar kaynağı.
Bubble Nebula da yıldızlararası basıncın inanılmaz yüksek olması nedeniyle sürekli büyümeye devam ediyor. Saatte 100.000 kilometre hızla genişlemesini sürdüren nebulanın şu anda yaklaşık 5-8 ışık yılı çapında olduğu tahmin ediliyor. Bir başka deyişle nebula 50-80 trilyon kilometre genişliğinde.
Hubble bu inanılmaz objenin fotoğrafını yakalamak için bünyesindeki Wide Field Camera 3'ü (Geniş Alan Kamerası 3) kullanmış. Aslen dört farklı görselin bir araya getirilmesiyle oluşturulan fotoğraf Hubble'ın doğum günü haftasında yayımlanması sebebiyle ayrıca bir anlam daha kazandı. Fotoğrafın tam boyutları için buraya tıklayabilirsiniz. NASA'nın Bubble Nebula ile ilgili yayımladığı video içinse alttaki pencereye göz atabilirsiniz.
https://www.theguardian.com/science/2016/apr/21/stunning-hubble-bubble-nebula-image-marks-telescopes-26th-birthday Yorum Yaz Paylaş Tweetle
öncelikle kendi kişisel kartvizitinizi bırakmış olmanız beyninizin varlığını kanıtlıyor ne güzel ayrıca soyunuzun, cümlenizin son kısmında nereye dayandığını da belirtmişsiniz hayranlık uyandıracak bir durum ikinci husus o adam gibi adam sayesinde adını soyunu sopunu öğrenmişsin bari buna saygın olsun. Senin gibi insanlarla aynı ortamda bulunmak bile ne felaket bir şey. O adam gibi adam dahil senin soyunu sopunu kurtaran tüm şehitlerin ahı üstüne olsun. Allah ıslah etsin.