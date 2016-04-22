Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk

Hubble Uzay Teleskobu artık yaşlanmış olabilir; ancak bu yaşlı teleskop bizlere göstereceği daha çok şeyinin olduğunu her geçen gün tekrar tekrar kanıtlama devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önümüzdeki Pazar günü 26.doğum gününü kutlayacak olan Hubble Uzay Teleskobu ilerleyen yaşına rağmen bizleri etkilemeye devam ediyor. Hubble astronomlarının dün (21 Nisan) yayımladıkları fotoğrafta bir yıldızın etrafını çevreleyen baloncuk görünümlü bir bulutsu görülüyor.

Bubble Nebula (Kabarcık Bulutsusu) ismiyle bilinen NGC 7635 ilk kez 1787 yılında William Herschel tarafından keşfedilmişti. Tıpkı bir sabun baloncuğu gibi görünen nebula için Hubble yetkilileri,"Bubble Nebula olarak bilinen bu obje aslında içerisindeki parlak yıldız tarafından ışıklandırılan bir gaz ve toz bulutu." ifadelerini kullanıyorlar.

Dünya'dan 7.100 ışık yılı uzaklıkta bulunan nebulanın kalbindeki dev yıldız Güneş'ten yaklaşık 20 kat daha fazla kütleye sahip. SAO 20575 isimli bu yıldız inanılmaz boyutlarının yanı sıra Güneş'in 400.000 katı daha fazla enerji de yayabiliyor. SAO 20575 bu özellikleri nedeniyle aynı zamanda çok büyük bir yıldızlararası rüzgar kaynağı.

Bubble Nebula da yıldızlararası basıncın inanılmaz yüksek olması nedeniyle sürekli büyümeye devam ediyor. Saatte 100.000 kilometre hızla genişlemesini sürdüren nebulanın şu anda yaklaşık 5-8 ışık yılı çapında olduğu tahmin ediliyor. Bir başka deyişle nebula 50-80 trilyon kilometre genişliğinde.

Hubble bu inanılmaz objenin fotoğrafını yakalamak için bünyesindeki Wide Field Camera 3'ü (Geniş Alan Kamerası 3) kullanmış. Aslen dört farklı görselin bir araya getirilmesiyle oluşturulan fotoğraf Hubble'ın doğum günü haftasında yayımlanması sebebiyle ayrıca bir anlam daha kazandı. Fotoğrafın tam boyutları için buraya tıklayabilirsiniz. NASA'nın Bubble Nebula ile ilgili yayımladığı video içinse alttaki pencereye göz atabilirsiniz.

https://www.theguardian.com/science/2016/apr/21/stunning-hubble-bubble-nebula-image-marks-telescopes-26th-birthday Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hubalahubhub 3 yıl
saruman_me
ke-MAL olmasaydi o baloncuk orda olmazdı... Bak şimdi yine duygusal patlama yaşıyorum hadi hep birlikte put karşısında alekta movik movik

öncelikle kendi kişisel kartvizitinizi bırakmış olmanız beyninizin varlığını kanıtlıyor ne güzel ayrıca soyunuzun, cümlenizin son kısmında nereye dayandığını da belirtmişsiniz hayranlık uyandıracak bir durum ikinci husus o adam gibi adam sayesinde adını soyunu sopunu öğrenmişsin bari buna saygın olsun. Senin gibi insanlarla aynı ortamda bulunmak bile ne felaket bir şey. O adam gibi adam dahil senin soyunu sopunu kurtaran tüm şehitlerin ahı üstüne olsun. Allah ıslah etsin.
saruman_meke-MAL olmasaydi o baloncuk orda olmazdı... Bak şimdi yine duygusal patlama yaşıyorum hadi hep birlikte put karşısında alekta movik m...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Özel bölümler dışında din tartışması madem yasak. Bu güzel astronomi haberinin altına "Hala yaraticinin olmadigini dusununler varsa yol yakinken vazgecsinler.ALLAH 'in varligi size huzur verecektir." yazan birisinin de yorumları kaldırılması, devam ederlerse de ceza verilmesi gerekir. Direk konuyla alakasız dini tartışma yaratma amacıyla yazılmış bir yorum.
Özel bölümler dışında din tartışması madem yasak. Bu güzel astronomi haberinin altına "Hala yaraticinin olmadigini dusununler varsa yol yakinken vazgecsinle...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ulasates 3 yıl
Bu kadar güzel bir fotoğraf, öğrendiğimiz yeni bilgiler hakkinda konuşmamız gerekirken yazık. Evrime de Kuran'a da ateiste de saygı duymayı öğrenemedi şu forum gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E7109D3E 3 yıl
Şu ortadoğuluları muhatap alıp kendinizi yormayın onlar şimdi sırası gelen hanımlarıyla 383773. niteliksiz çocuğu yapmaya gidecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 3 yıl
Konu süper...ama konuşulan İslam ve atatürk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 3 yıl
NASA'nın yaptığı bilimsel keşif, uzay araştırması, teknik kabiliyet konusunu ne hale çeviriyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kawasakizx6r 3 yıl
photoshop animasyon cgi zırvalıklar üzerine bilim-kurgu muhabbeti
komiksiniz

buuble teleskopu
bu resimler fotoşop tamamı cgi bilgisayarda oluşturulmuş yok böle bi teleskop
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl
bilim haberlerinde yorum kısmı kapatılsın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Özel bölümler dışında din tartışması madem yasak. Bu güzel astronomi haberinin altına "Hala yaraticinin olmadigini dusununler varsa yol yakinken vazgecsinler.ALLAH 'in varligi size huzur verecektir." yazan birisinin de yorumları kaldırılması, devam ederlerse de ceza verilmesi gerekir. Direk konuyla alakasız dini tartışma yaratma amacıyla yazılmış bir yorum.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lecagot 3 yıl
yeni duvar kağıdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 3 yıl
saruman_me
ke-MAL olmasaydi o baloncuk orda olmazdı... Bak şimdi yine duygusal patlama yaşıyorum hadi hep birlikte put karşısında alekta movik movik

öncelikle kendi kişisel kartvizitinizi bırakmış olmanız beyninizin varlığını kanıtlıyor ne güzel ayrıca soyunuzun, cümlenizin son kısmında nereye dayandığını da belirtmişsiniz hayranlık uyandıracak bir durum ikinci husus o adam gibi adam sayesinde adını soyunu sopunu öğrenmişsin bari buna saygın olsun. Senin gibi insanlarla aynı ortamda bulunmak bile ne felaket bir şey. O adam gibi adam dahil senin soyunu sopunu kurtaran tüm şehitlerin ahı üstüne olsun. Allah ıslah etsin.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Uzayı keşif kadar heyecanlı ve meraklandırıcı ve tabi ki eğlenceli başka bilim dalı yoktur herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
İnanılması güç bir renk cümbüşü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6595 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hubble uzay teleskobu, bubble nebula ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1'de bu hafta: PlayStation Neo, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları... 3 yıl Google I/O 2016 konferans tarihleri belli oldu 3 yıl Yeni Acer Liquid Zest Plus 5000mAh kapasiteli bataryasıyla iddialı 3 yıl Microsoft Translator Android uygulaması görsel çeviri desteğiyle güncellendi 3 yıl Elon Musk'ın Hyperloop'tan sonraki yeni gizli projesi 3 yıl Yeni konsollar AMD'nin kasasını doldurabilir 3 yıl Nevolution ile Android cihazınızın bildirim deneyimini geliştirin 3 yıl Android’in en yeni beta sürümü Android N, Xperia Z3 için yayınlandı 3 yıl Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek 3 yıl Ultra ince Acer Aspire S 13, güçlü donanımı ve şık tasarımı birleştiriyor 3 yıl GeForce GTX 1060 ekran kartı, PCIe güç bağlantısı gerektirmeyecek 3 yıl Huawei P9 Lite resmiyet kazandı 3 yıl Gigabyte, Thunderbolt 3 destekli BRIX modellerini duyurdu 3 yıl Acer’dan VR uyumlu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar 3 yıl Acer’dan sıvı Soğutmalı 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayarı Switch Alpha 12 3 yıl eSpor endüstrisi 2016 yılında 500 Milyon dolar sınırını zorlayacak 3 yıl Microsoft'un son mali tablosu olumlu, tek düşüş mobil tarafta 3 yıl FBI, iPhone'u kırabilmek için 1.3 Milyon dolar harcadı 3 yıl Jason Bourne'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Acer New York lansmanı "Predator G1, Predator 17X ve fazlası" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk Sonraki Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor 3 yıl Pipo’dan cebe sığan bilgisayar 3 yıl 40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor 3 yıl Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir 3 yıl Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor 3 yıl Corning’den desenli Gorilla Glass camlar 3 yıl Bilim insanları düşük maliyetle esnek ve hızlı transistörler üretmeyi başardı 3 yıl DonanımHaber ekibine katılmak ister misiniz? 3 yıl Lexmark satılıyor 3 yıl Samsung bir kez daha Apple için NAND flaş bellek tedarik edebilir 3 yıl Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor 3 yıl AMD Radeon yol haritası yayımlandı 3 yıl PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu: "Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor" 3 yıl Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock 3 yıl Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek 3 yıl Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor 3 yıl Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı 3 yıl Samsung, daha büyük sensörler üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim