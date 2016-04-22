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Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk

Hubble Uzay Teleskobu artık yaşlanmış olabilir; ancak bu yaşlı teleskop bizlere göstereceği daha çok şeyinin olduğunu her geçen gün tekrar tekrar kanıtlama devam ediyor.