Hubble'dan 'uzay panoraması': Bu fotoğrafta tam 15 bin galaksi var

Geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan dev teleskop, bu sefer de bugüne kadarki en geniş galaksi panoramalarından birisini görüntüledi.

28 yıldır uzayda

http://hubblesite.org/news_release/news/2018-35

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