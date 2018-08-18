Hubble'dan 'uzay panoraması': Bu fotoğrafta tam 15 bin galaksi var

Geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan dev teleskop, bu sefer de bugüne kadarki en geniş galaksi panoramalarından birisini görüntüledi.
NASA'nın yayınladığı açıklamaya göre fotoğrafta tam 15.000 galaksi yer alıyor. Bunlardan 12 bininin hala yıldız üretmeye devam eden genç galaksiler olduğu belirtilmiş. Muhteşem görüntünün aynı zamanda evrenin 11 milyar yıllık evrimine ışık tuttuğunu da belirten NASA, bu anlamda fotoğrafın zamanda bir yolculuk olarak da değerlendirilebileceğini söylüyor. Uzak galaksilerden ışığın Dünya'ya ulaşması çok uzun sürdüğü için bazı galaksilerin tam 11 milyar yıl önceki halini görüyoruz.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde yayınlanan fotoğraf, "Hubble Deep UV Legacy" isimli Hubble'ın mor ötesi görüş kabiliyetlerini temel alan bir projenin ürünü. Hubble'dan elde edilen mor ötesi gözlemleri, kızıl ötesi ve görünür ışık gözlemleriyle birleştiren uzay ajansı uzun yıllar süren çalışmanın ardından bu muhteşem görüntüyü ortaya çıkarmayı başarmış.
Evrenin büyüklüğünü ortaya koyan bu büyüleyici fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
28 yıldır uzayda
İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.
Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.
Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.
http://hubblesite.org/news_release/news/2018-35 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Celestia ve stellarium denedim ama bulamadım.
3D görsel bir programdı. Hem canlı olarak, hem de belirli bir tarihte ki konumlarını görebiliyorduk. Bilen var mı?
cidden evrende sadece bizim olduğumuzu düşünen var mı?