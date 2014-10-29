Hugo Barra: iPhone 6 tasarım dili HTC ile benzer





Apple'ın tasarım gurusu Jonathan Ive'nin Xiaomi'yi kastederek taklitçiliğin bir nevi hırsızlık olduğuna dair yaptığı açıklamalar halen etkisini sürdürüyor. Xiaomi patronu Lin Bin'den sonra başkan yardımcısı Hugo Barra da Apple'a tepki gösterdi.





Barra bir röportajda yaptığı açıklamada tasarımcılarının ve mühendislerinin güzel ürünlerden ilham aldığını ve bunun aslında bütün tasarımcılar için geçerli olduğunu belirtti. Barra, iPhone 6 modelinin "şimdiye kadar yapılmış en güzel akıllı telefon"sloganına vurgu yaparak aslında modelin HTC ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu zira dünyada tamamen özgün ve birbirinden etkilenmeyen bir tasarım dilinin mümkün olmadığını ifade etti.





Barra ayrıca otoritelerin iOS 8 işletim sisteminin Android tarafından bazı ögeleri ödünç aldığı şeklindeki yorumlarını hatırlatarak Apple'ın hali hazırda Android'de olan şeyleri aldığını ve yenilik süreci içerisinde harmanlayarak daha iyi hale getirdiğini de sözlerine ekledi. Barra üreticilerin yenilik geliştirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini de vurguladı.





Akıllı telefon pazarında üç numaraya kadar yükselen Xiaomi, dış pazarlarda daha etkili olmak adına çalışmalar yürütüyor. Hugo Barra birkaç aydır Hindistan'da bulunuyor ve Xiaomi akıllı telefonlarının satışını yönetiyor. Xiaomi ayrıca 4K akıllı televizyonunu da yakında Hindistan'da satışa sunacak.





Barra firmasının başarısı hakkında konuşurken, özellikle 30 milyonluk kullanıcı kitlesi ile isteklere göre ürünleri şekillendirmeye çalıştıklarını ve sosyal medya üzerinden tüm pazarlama işlemlerini yürüttüklerini belirtiyor. Ayrıca Xiaomi'nin e-ticaret sitesi Çin'in en büyük üçüncü e-ticaret platformu haline gelmiş durumda.