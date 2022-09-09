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    Motorola Edge 30 Ultra tanıtıldı: 200MP kamera, 125W hızlı şarj

    Motorola Edge 30 Ultra amiral gemisi 6.67 inçlik Full HD+ pOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 200MP ISOCELL HP1 ana sensör gibi özellikler sunuyor.     
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    Sessiz sedasız da olsa rekabetten kopmayarak istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Motorola bu hafta yeni amiral gemisini duyurdu. Motorola Edge 30 Ultra modeli dikkat çekici özelliklerle geliyor.

    Motorola Edge 30 Ultra özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ pOLED ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 12GB’a kadar LPDDR5 RAM
    • 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama
    • 200MP ISOCELL HP1 ana sensör
    • 60MP OIS ön kamera
    • 4610mAh batarya, 125W TurboPower hızlı şarj
    • 900 Avro başlangıç

    Motorola Edge 30 Ultra amiral gemisi pek çok özelliği ile rekabette öne çıkıyor. Kavisli ekran plastik OLED ve daha dayanıklı. 144Hz tazeleme hızı olan ekran 1250nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda da sıkıntı yaşatmıyor.

    Arka kamera 16 pikseli birleştirerek 12.5MP çok detaylı görseller üretebiliyor. 200MP çözünürlükte 0.64 mikron, 50MP çözünürlükte ise 1.28 mikro piksel büyüklüklerine ulaşılıyor. 12MP Sony IMX663 sensör 2x yakınlaştırma yaparken ultra geniş sensör de 50MP çözünürlüğünde. Ön kameranın OIS olması büyük bir avantaj.

    125W hızlı şarj çok kısa sürede bataryayı doldururken 7 dakikalık şarj ile 12 saatlik kullanım elde etmek mümkün. Ayrıca 50W kablosuz şarj da destekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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