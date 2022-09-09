Motorola Edge 30 Ultra tanıtıldı: 200MP kamera, 125W hızlı şarj

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Sessiz sedasız da olsa rekabetten kopmayarak istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Motorola bu hafta yeni amiral gemisini duyurdu. Motorola Edge 30 Ultra modeli dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Motorola Edge 30 Ultra özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik Full HD+ pOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

12GB’a kadar LPDDR5 RAM

512GB’a kadar UFS 3.1 depolama

200MP ISOCELL HP1 ana sensör

60MP OIS ön kamera

4610mAh batarya, 125W TurboPower hızlı şarj

900 Avro başlangıç

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Motorola Edge 30 Ultra amiral gemisi pek çok özelliği ile rekabette öne çıkıyor. Kavisli ekran plastik OLED ve daha dayanıklı. 144Hz tazeleme hızı olan ekran 1250nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda da sıkıntı yaşatmıyor.

Arka kamera 16 pikseli birleştirerek 12.5MP çok detaylı görseller üretebiliyor. 200MP çözünürlükte 0.64 mikron, 50MP çözünürlükte ise 1.28 mikro piksel büyüklüklerine ulaşılıyor. 12MP Sony IMX663 sensör 2x yakınlaştırma yaparken ultra geniş sensör de 50MP çözünürlüğünde. Ön kameranın OIS olması büyük bir avantaj.

125W hızlı şarj çok kısa sürede bataryayı doldururken 7 dakikalık şarj ile 12 saatlik kullanım elde etmek mümkün. Ayrıca 50W kablosuz şarj da destekleniyor.

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Motorola Edge 30 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı