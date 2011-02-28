Huzurlarınızda AMD'nin yeni amiral gemisi; Radeon HD 6990

AMD'nin yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 resmi fotoğraflarıyla gün ışığına çıktı. Kasım 2009 tarihinde lanse edilen ve iki farklı yıla lider olarak giren yegane ekran kartlarından birisi olan Radeon HD 5970'in yerini almak üzere hazırlanan Antilles kod adlı yeni modelin lansmanı için geri sayım başladı.

Henüz resmi lansman tarihi açıklanmasa da yarın başlayacak ve 5 Mart'a kadar devam edecek CeBIT 2011 Fuarı'ndaki açık ya da kapalı oturumlarda gösterilmesi beklenen Radeon HD 6990'a, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, her GPU için 1536x olmak üzere 3072x paralel işlem birimiyle gelecek ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. Yine her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi sunacak olan Radeon HD 6990'ın saat hızları hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 300 Watt sınırına sadık kalmak isteyen AMD'nin, saat hızlarını Radeon HD 6970'in altında tutabileceği belirtiliyor.

AMD Radeon HD 6990'ın soğutucusuna baktığımızda ise fanın, aynı XFX'in Radeon HD 5970 Black Edition modelinde olduğu gibi ortaya alındığını görüyoruz. Buradan da anlaşılabileceği üzere kart üzerindeki her GPU için iki ayrı soğutma bloğuna yer verildiğini söyleyebiliriz. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunacak ekran kartı, görüntü aktarımı için bir adet DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörünü kullanıyor.

AMD (ATi) tarihinin en güçlü ekran kartı olarak lanse edilecek Radeon HD 6990'ın aynı zamanda endüstrinin en güçlü grafik çözümü olarak duyurulması bekleniyor. Bu noktada GeForce GTX 590'ın nasıl bir tablo çizeceği henüz bilinmiyor ancak performans noktasında daha hızlı olsa bile teorik işlem gücü açısından Radeon HD 6990'ın zirvede olacağı bildiriliyor.