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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huzurlarınızda AMD'nin yeni amiral gemisi; Radeon HD 6990

8 yıl
25,3b
1
229
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 resmi fotoğraflarıyla gün ışığına çıktı. Kasım 2009 tarihinde lanse edilen ve iki farklı yıla lider olarak giren yegane ekran kartlarından birisi olan Radeon HD 5970'in yerini almak üzere hazırlanan Antilles kod adlı yeni modelin lansmanı için geri sayım başladı.

Henüz resmi lansman tarihi açıklanmasa da yarın başlayacak ve 5 Mart'a kadar devam edecek CeBIT 2011 Fuarı'ndaki açık ya da kapalı oturumlarda gösterilmesi beklenen Radeon HD 6990'a, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, her GPU için 1536x olmak üzere 3072x paralel işlem birimiyle gelecek ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. Yine her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi sunacak olan Radeon HD 6990'ın saat hızları hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 300 Watt sınırına sadık kalmak isteyen AMD'nin, saat hızlarını Radeon HD 6970'in altında tutabileceği belirtiliyor.

AMD Radeon HD 6990'ın soğutucusuna baktığımızda ise fanın, aynı XFX'in Radeon HD 5970 Black Edition modelinde olduğu gibi ortaya alındığını görüyoruz. Buradan da anlaşılabileceği üzere kart üzerindeki her GPU için iki ayrı soğutma bloğuna yer verildiğini söyleyebiliriz. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunacak ekran kartı, görüntü aktarımı için bir adet DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörünü kullanıyor.

AMD (ATi) tarihinin en güçlü ekran kartı olarak lanse edilecek Radeon HD 6990'ın aynı zamanda endüstrinin en güçlü grafik çözümü olarak duyurulması bekleniyor. Bu noktada GeForce GTX 590'ın nasıl bir tablo çizeceği henüz bilinmiyor ancak performans noktasında daha hızlı olsa bile teorik işlem gücü açısından Radeon HD 6990'ın zirvede olacağı bildiriliyor.


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V1CT0RY 8 yıl en beğenilen
Kral geldi...
5 Yanıt Yanıtla +10
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CESAJANS 8 yıl
Okudum es geçtim, Sonra daha da beterlerinin yazıldığını gördüm artık dayanamayıp fikrimi belirtmek durumda kaldım. Arkadaşlar biraz ağzınıza ayar yapın, bu yazdıklarınızı, gerçek ortamda karşı tarafın direk yüzüne sarf etteseniz büyük mevzulara yataklık yapmış olursunuz. Ne kadar kolay hakaret ediyorsunuz internet ortamında? Bunlar ne kadar cürretkar , ipe sapa gelmez hakaretlerdir?

-seni kereste niyetine satsam para da etmezsin, için kurtlanmış, ezilmiş...

-Senin gibileri iyi tanırım, yüzüne tükürülecek adam bile değilsin, bunu bile nimet bilirsin sen

-aciz, basit, ezik insanları burda çap kavgası yapıyor

-sen o insanların en aşşağısısın...

-defol git hadi, iğrendiğim midemi bulandıran bir insansın,

Dedim ya aslında üzerinde durmayacaktım, ancak bu yazıya dökülen cümleler, beni, konuyla ilgim olmamasına rağmen rahatsız etti.

Biraz daha saygı arkadaşlar, fikirlerinizi ve farklılıklarınızı elbette ki ortaya koyun, hatta bunun için en sert biçimde tartışın, ama asla karşınızdakinin şahsına, karakterine, maneviyatına dokundurmadan, hakaret etmeden yapın bunu!

Yoksa bu şekilde aşırı rahatsız edici durumlar meydana gelmesi kaçınılmaz.

Ben şu anda kimseye arka çıkmıyorum, yada tarafta değilim zaten her iki üyeyide tanımam. Sadece duyarlı bir üye olarak duyduğum rahatsızlığı dile getirdim....









Okudum es geçtim, Sonra daha da beterlerinin yazıldığını gördüm artık dayanamayıp fikrimi belirtmek durumda kaldım. Arkadaşlar biraz ağzınıza ayar yapın, bu ya...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Batuist 8 yıl
yeni 3dmark kartı geldi.. 3dmark oynayacaklara hayırlı olsun..
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DH Misafiri 7 yıl
AMD gerçekden kendini çok iyi geliştiriyor.Böyle giderse NVIDIA ile arasındaki farkı kapatıcak =)
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İstan34bul 8 yıl
Arkadaşlar bizler karışmayalim sonuçta adamlar kızmış ve kızgın.Kimse bizden akıl almak zorunda değil biz karısınca ortalık iyice geriliyor.Görmemezlik ten gelelim onlar belki unutup barışacaklar.Sıkı dostluklar kavga ile başlar.:)
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BuĞrA 8 yıl
beyler az sakin olun gerek yok forumun amacını unutmayalım
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Necessa®i 8 yıl
ati ye büyük saygım var, bunu yine boşa çıkarmadı
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yogitech 8 yıl
bu ekran kartının 1600 civarini cikacagini varsayarsak 2 tane 6950 mod daha avantajlı olacaktır.illa 6990 alacam diyen ise vatanın %25 indirimlerini beklesin(çıkınca)
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AlpTraum 8 yıl
işte bu ekran kartı alınır ya
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Seko92 8 yıl
İşin içinde çift GPU olunca beni hiç heyecanlandırmıyor. Parası da ona göre oluyor.
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MxFxOx 8 yıl
Türkçemize biraz önem verelim.
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Master_Evil 8 yıl
maşallah
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Agle Ewing 8 yıl
deneme
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güneş__ 8 yıl
asus suna guzel bi sogutucu eklerse mukemmel olur gerci sicaklik belli degil ama yuksek olur sanirim
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