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Huzurlarınızda HTC J Butterfly: Dünyanın ilk 5-inç Full HD ekrana sahip akıllı telefonu

6 yıl
19,3b
1
147
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ve LG'den sonra HTC de telefon/tablet olarak bilinen hibrit yapıdaki akıllı telefon pazarına giriş yapıyor. Şirket Japonya'daki bir etkinlikte 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan üst seviye akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. HTC J Butterfly olarak isimlendirilen yeni telefon, Qualcomm tarafından üretilen 1.5GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisinden ve Adreno 320 grafik biriminden güç alıyor ayrıca 2GB RAM ile geliyor. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, şirketin şu anki amiral gemisi olan One X'ten farklı olarak Super LCD2 değil Super LCD3 ekran kullanıyor.
Piksel yoğunluğu 440ppi olan telefon ekranının, renk yeniden üretiminde oldukça iddialı oldğu belirtiliyor. Güçlü özelliklerine rağmen telefonun eleştirilmeye müsait yanı sahip olduğu pil gibi görünüyor. Açıklanan özelliklere göre HTC'nin Full HD çözünürlükteki 5-inç telefonu 2020mAh kapasiteli pil kullanıyor. Kasa kalınlığı 9.1mm olan telefonda Beats Audio ses teknolojisi de bulunuyor. 16GB dahili depolama kapasitesi bulunan ve microSD kart slotu ile daha fazla alan sunabilen telefon 802.11a/b/g/n WiFi, Bluetooth 4.0 (LE), NFC, LTE ve CDMA/GSM/UMTS/GPRS iletişim altyapılarına da destek sunuyor. IPX5 standardı ile uyumlu olan yani belli seviyelere kadar su geçirmezlik özelliği bulunan HTC J Butterfly, şu an için Japonya pazarına özgü bir model olarak Aralık ayında üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.

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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Lg Optimus G ve bunun ekranını iPhone 5 ile kapıştırsanıza
en parlak ekran ya kapıştırın bakalım en parlak ekranı görelim s3'ü yerden yere vurup Sony Xperia S 342 PPi lık ekranı akıllı telefon sınıfına sokmadınız bile iphon sonra en iyi telefon oldu birden bire
Lg Optimus G ve bunun ekranını iPhone 5 ile kapıştırsanızaen parlak ekran ya kapıştırın bakalım en parlak ekranı görelim s3'ü yerden yere vurup Sony Xperia...
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Yanıtla +47
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retey 6 yıl
japonya'da da ne pazar varmış arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar şunu bir türlü anlayamadınız. 1. 2. 3. derece farklılaştırma diye bir şey vardır ekonomide. Firmalar sizin keyfinize göre değil esnekliği farklı olan piyasalara (gelir vb. etkileri ile) ürün farklılaştırmaya giderler. Buna da kar maximizasyonu denir.
Firmalar ortalama olarak kar düşüşü yaşadıklarını hissettikleri ana marjinal kar düşüşü yaşamamak için ''farkılaştırıyormuş yapıp'' kar maximizasyonu sağlarlar. Hah işte bu da ondan. Ve emin olun her zaman işe yarar çünkü böyle firmalar dünyanın en iyi ekonomistlerini şirketlerinde çalıştırırlar.
'' Firmalar ürünleriyle değil mali tabloları ve iktisadi stratejileri ile eleştirilir.'' Ürün farklı şey firma farklı şeydir. Haliyle ikisinin stratejisi de birbirinden farklıdır. Elma ve armut her zaman toplanır olmuş DH'de.
Arkadaşlar şunu bir türlü anlayamadınız. 1. 2. 3. derece farklılaştırma diye bir şey vardır ekonomide. Firmalar sizin keyfinize göre değil esnekliği farklı olan...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
cihaz süper olmuş,reklam olucak ama sanlpazar da 1999 tl den satışa sunulmuş ilgilenenlerin dikkatine...
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john mclane 6 yıl
Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 7 aydır one x kullanicisiyim. Telefondan çok memnunum şarj olayı önemli değil sonuçta dağ başında yaşamıyorum her akşam evde şarj ediyorum. Ama bu butterfly beni bayağı bir heyecanlandırdı eğer çıktığında tatmin olursam hemen alırım. Kaçırmam
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mu5tafa 6 yıl
cok klas gorunuyor.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
tasarım ve özellikler harika birde batarya iyi olsaydı
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nurettinaz 6 yıl
FHD ekranlı telefona ne gerek var sanki 1080p film izleyecek insanlar. Sadece daha fazla göz yoracak ve insanların en hasas organına daha çok zarar verecek.
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kenan_0 6 yıl
NOTE-II AKAR, HTC BAKAR AGA.
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depeche35 6 yıl
Yani çok güzel eleştiremiyorum ,sadece güncelleme noktasında 2 yıl düzenli güncelleme alacağını bilsem "Nexus"gibi...
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crixus97 6 yıl
Batarya değişebiliyorsa sorun yok
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bathentic 6 yıl
Su yorumları okudumda herkes pille kafayı bozmuş gözlemlerimi soylim iphone şarjda htcden farklı değil ki one x gibi pil kasayla bütün ve piyasanın belki %70ine hükmediyor samsung arayuz kullanım olarak elinde bir pda değil de konsol gibi duruyor oyuncak gibi, htc çok eleştiri alsada türkiyede çok sattı ve bu modelde satacak ve alacaklardan biri benim
Eskidende philipsler vardı 1 ay sarji giderdi ama herkesde nokia vardı
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SS 55 6 yıl
Her şey güzel hoş ama bu 5 inç ekran nedir ya 4.3 inç en ideali illa ki buyuk ekran cihaz yapacagım diyorsan tablet üret ne gerek var bu kadar buyuk ekrana sahip telefon yapmaya belli bir seyden sonrada insanı zorlar konusma yaparken elinde tutarken vs...
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altanbilisim 6 yıl
Cihazın tasarımı çok güzel duruyor arkadaşlar tabi fiyat ve performansı da önemli bakalım ne kadar olacak
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Mahell 6 yıl
Muhtesem bir donanim
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Mahell 6 yıl
Muhtesem bir donanim
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