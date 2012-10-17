Huzurlarınızda HTC J Butterfly: Dünyanın ilk 5-inç Full HD ekrana sahip akıllı telefonu

Samsung ve LG'den sonra HTC de telefon/tablet olarak bilinen hibrit yapıdaki akıllı telefon pazarına giriş yapıyor. Şirket Japonya'daki bir etkinlikte 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan üst seviye akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. HTC J Butterfly olarak isimlendirilen yeni telefon, Qualcomm tarafından üretilen 1.5GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisinden ve Adreno 320 grafik biriminden güç alıyor ayrıca 2GB RAM ile geliyor. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, şirketin şu anki amiral gemisi olan One X'ten farklı olarak Super LCD2 değil Super LCD3 ekran kullanıyor.

Piksel yoğunluğu 440ppi olan telefon ekranının, renk yeniden üretiminde oldukça iddialı oldğu belirtiliyor. Güçlü özelliklerine rağmen telefonun eleştirilmeye müsait yanı sahip olduğu pil gibi görünüyor. Açıklanan özelliklere göre HTC'nin Full HD çözünürlükteki 5-inç telefonu 2020mAh kapasiteli pil kullanıyor. Kasa kalınlığı 9.1mm olan telefonda Beats Audio ses teknolojisi de bulunuyor. 16GB dahili depolama kapasitesi bulunan ve microSD kart slotu ile daha fazla alan sunabilen telefon 802.11a/b/g/n WiFi, Bluetooth 4.0 (LE), NFC, LTE ve CDMA/GSM/UMTS/GPRS iletişim altyapılarına da destek sunuyor. IPX5 standardı ile uyumlu olan yani belli seviyelere kadar su geçirmezlik özelliği bulunan HTC J Butterfly, şu an için Japonya pazarına özgü bir model olarak Aralık ayında üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.