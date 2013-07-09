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Huzurlarınızda Nokia Lumia 1020: 41MP yeni nesil kamera, 2GB bellek ve daha fazlası...

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huzurlarınızda Nokia Lumia 1020: 41MP yeni nesil kamera, 2GB bellek ve daha fazlası...
Nokia'nın hakkında çok uzun süredir iddialar olan EOS kod adlı yeni nesil akıllı telefonu hakkında merak edilen detaylar nihayet ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Lumia 1020 olarak lanse edilmesi beklenen yeni telefon, 41MP çözünürlük desteği sunan, ayrıca Nokia'nın yeni görüntüleme teknolojilerini içeren özel kamerası ile sınıfında liderliğe oynayacak gibi görünüyor.
OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği ile donatılan telefon, 32MP ve 5MP çözünürlüğünde 16:9 oranlı eş zamanlı görüntü kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda 4:3 oranında 38MP görüntü kaydı da yapabilen kamera, sahip olduğu büyük sensöre ek olarak Xenon ve LED flaşlar sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da yüksek görüntü kaydına olanak tanıyabilecek. Tüm bunlara ek olarak yüksek çözünürlükte video kaydı da Nokia Lumia 1020'nin kamera özellikleri arasında yer alıyor.
İlk olarak Nokia 909 ismi düşünülen ancak gelen son bilgilere göre Lumia 1020 isminde karar kılınan iddialı telefon, önden bakıldığında geleneksel Lumia tasarım çizgilerini korurken arkadan bakıldığında ise özellikle büyük sensöre bağlı olarak kendini hissetiren kamera bölümü ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında PureView teknolojisinin Lumia ve Symbian tabanlı 808'deki güçlü özelliklerini harmanlayan ve yazılımsal geliştirmeler ile bizlere sunacak olan Lumia 1020, diğer tüm Windows Phone 8 cihazlardan farklı olarak ayrıca 2GB sistem belleğine sahip.
Windows Phone 8'in 512MB bellekli cihazlarda bile tatminkar performans ile çalıştığını düşünürsek eğer, Lumia 1020'nin en akıcı Windows Phone cihaz olacağını söyleyebiliriz ayrıca bu sayede üst seviye Android telefonlara da donanımsal anlamda yakınlaşılmış olacak. WP8 V 8.0.10322.71 kodlu işletim sistemi sürümü gelecek olan Lumia 1020 , FM Radyo başta olmak üzere NFC ve opsiyonel kablosuz şarj özelliklerini de getirecek. Lumia 925'te gördüğümüz kamera uygulamasının geliştirilmiş versiyonu ile sunulması beklenen Lumia 1020'de kullanıcılar, ISO, beyaz dengesi, manuel fokus, enstantane hızı ve flash gibi özellikleri kontrol edebilecekler.
Perşembe günü lanse edilmesi beklenen Lumia 1020'nin, yurt dışında sözleşmesiz olarak 600 dolar civarında bir fiyatla çıkması bekleniyor. Türkiye fiyatı şu an için bilinmese de 2000TL civarı bir fiyatlandırmayı öngörebiliriz. Nokia Lumia 1020 hakkında yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. 

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erdem552 5 yıl en beğenilen
Ya hala abuk sabuk yorumlar var... Arkadaş teknoloji hiç gelişmesin, düz devam etsin, insanlar veya firmalar yenilikçi ürünler ortaya koymasın.
İstediğiniz bu mu?
Ya hala abuk sabuk yorumlar var... Arkadaş teknoloji hiç gelişmesin, düz devam etsin, insanlar veya firmalar yenilikçi ürünler ortaya koymasın.İstediğiniz...
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1 Yanıt Yanıtla +142
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Raven 5 yıl
808 için "sırf kameradan ibaret, akıllı telefon değil" diyorlardı, hadi şimdi konuşun? Efsanevi kamera artık symbian gibi ölü bir işletim sistemi yerine nokia'nın da katkılarıyla microsoft'un geliştirdiği önü açık ve şimdi olmasa bile yakın zamanda liderliğe oynayacak bir işletim sistemi üzerinde bulunuyor. 808'de sadece optik görüntü sabitleme ve manuel ayarlar eksikti, onlarda geleceğine göre nokia kamera konusunda noktayı koymuş bulunuyor.
808 için "sırf kameradan ibaret, akıllı telefon değil" diyorlardı, hadi şimdi konuşun? Efsanevi kamera artık symbian gibi ölü bir işletim sistemi yerine nokia'...
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3 Yanıt Yanıtla +133
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Tyler Durden 5 yıl
S3 s4 kullanan plastikciler Nokiaya laf atar olmus, siz cizilmeyen camlariniza 5tl lik jelatin takmaktan vazgecin sonra gelin konusalim
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ciddili 4 yıl
Youtubeden telefonlerın video çkimlerini izledşm bu telefon video çekiminde netlik olarak rakipsiz. Fotoğraf olarak her telefon yakın sayılabilir. Ama 41mp çok yüksek boyutlu çekim yapan ve wsas olarak kamerası için alınan bu telefonun hafıza olarak kısıtlı bırakılması ciddi bi problem
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TOMATOMAYOMA 4 yıl
Lumia 925'm var 1020 ile takas yapmak istiyorum üzerine makul bir rakam verebilirim.Kutulu faturalı olma şartı ile.Telefonum kutulu faturalı beyaz 16gb
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dawras 4 yıl
Lumia 1020 raw cekebilen cihaz.
Z2 de ki goruntu alicisiyla 1020 de i bir tutulmaz.
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Burak** 4 yıl dawras
Arkadaşlar 1020 nin kamera performansını bence hiç tartışmaya gerek yok buyrun siz karar verin


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bunlar bide 5 mp olanlar 41 mp olanlardan bahsetmiyorum bile siz düşünün kalitesini
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turbo-powwer 4 yıl
Lumia 1020 nin gsmarena testi üzerinden çok su aktı. Orada bazı fotolarda auto ayarda makine iso yu artırarak çekiyordu bu yüzden noise artıyordu sonrasında yazılım guncellemeleri geldi auto çekimde 1020 yi sadece Hdr ve macro(belki) zorlarsınız. Ha unutmadan sene sonu gelmeden Pureview destekli chazlara slow motion camera ve HDR desteği eklenecek kısacası 1020 her turlu kazanır

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Noxco 4 yıl
Bu cyan sürümü nedir. Bendeki cihazda 8.1 lumia Black yazıyor.
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alicavush 4 yıl
Arkadaşlar kendime iphone 5s veya bu cihazı almayı planlıyorum. Sizlerden öğrenmek istediğim şey bu cihaza Windows Phone 9 gelecekmi? Her hangi bir bilginiz varmı?
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Vegola 4 yıl alicavush
Lumia 1020 kullanıcısı olarak , WP 9 alsa bile iPhone 5S tercih edin bu telefonun işlemcisi dahil çoğu bileşeni eski ve kaliteli değil ...
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Psman 4 yıl
Bu adamlar çıkış yakalamak istemiyorlar mı? Bence adına duyurmak adına biraz daha ucuz satsalar. 1100 tl civarı olsa koşa koşa gidip alacağım.
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Noxco 4 yıl
Bir arkadaş bu cihaza kafayı takmış durumda. Bugün baktım, ön taraftan tıpkı 920 ye benziyor, eminim menü falanda aynıdır. Bir kaç sorum olacak.

1- Lumia 920 den ne fazlası var (Kamera hariç)
2- 41 mp olayı doğrumu, hakikaten o kalitede fotoğraf çekiyormu
3- Şarj durumu nasıldır bu cihazın. Az gittiği yönünde duyumlar aldım.
4. ikinci eli kaç para eder, temiz yurtiçi garantili?

Teşekkürler.
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dicanio 4 yıl
Arkadaslar ben birseye takildim yardiminiza ihtiyacim var.
Lumia 929 kullaniyorum. Ayarlardan birsey yaptim ve voice assist galiba surekli kadin konusuyor bastigim her yerde ve settingse giremiyorum.
Yeni gectim windowsa cokta bilmiyorum ama deliricem.
Yardim edebilir misiniz?
Tessekurler
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hasgesci 4 yıl
Arkadaşlar
Nokia Lumia 1020 modelini kimse kullanmıyor mu? iki aydır tek satır yazılmamış, herkes tatilde mi acaba?
Yakında ben de bu telefondan almayı düşünüyorum.
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KoşarkenSıçanAdam 4 yıl
WP telefon konusunda yeni olduğu için ilerleyen zamanlarda kaliteli uygula.alar gelecektir ama ne zaman belki 1 ay belki 1 sene.Ben iphone5S i eledim suanda Htc one m8 ve lumia 1020 arasında kaldım destek lütfen
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Flag SHİP Killer 4 yıl KoşarkenSıçanAdam
KoşarkenSıçanAdam
WP telefon konusunda yeni olduğu için ilerleyen zamanlarda kaliteli uygula.alar gelecektir ama ne zaman belki 1 ay belki 1 sene.Ben iphone5S i eledim suanda Htc one m8 ve lumia 1020 arasında kaldım destek lütfen

Bir sürü ve çok kaliteli oyunlar var m8 e o kadar para verme 1020 fiyatına göre iyi bir telefon 2 gb ram i olması 3-4 güncelleme alır
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KoşarkenSıçanAdam 4 yıl
Ben fazla oyun oynamam face-youtube-Whatsapp 1-2 oyun olsun yeter.Bu arada benim için kamera iyi ses sistemide iyi.Bu arada lumia ekranları çok hashas sanirsam.Bu arada sahibindende haletini acilmamis lumia 1020 ler var fiyatı 1500 civarı sizce nasıl? Birde şunu soylim aranızda Htc one m8 kullanan varmi?
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KoşarkenSıçanAdam 4 yıl
Beyler iPhone 5S ile Lumia 1020. arasında kaldım hangisini önerilirsiniz.İkiside aynı rakam sıfır alacağım kamera ve uygulamalar önemli.
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Paul Klee 4 yıl KoşarkenSıçanAdam
Uygulama önemliyse 5S. IOS'taki uygulama kalitesi WP'de yok.
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