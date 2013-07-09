Huzurlarınızda Nokia Lumia 1020: 41MP yeni nesil kamera, 2GB bellek ve daha fazlası...

Nokia'nın hakkında çok uzun süredir iddialar olan EOS kod adlı yeni nesil akıllı telefonu hakkında merak edilen detaylar nihayet ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Lumia 1020 olarak lanse edilmesi beklenen yeni telefon, 41MP çözünürlük desteği sunan, ayrıca Nokia'nın yeni görüntüleme teknolojilerini içeren özel kamerası ile sınıfında liderliğe oynayacak gibi görünüyor.

OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği ile donatılan telefon, 32MP ve 5MP çözünürlüğünde 16:9 oranlı eş zamanlı görüntü kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda 4:3 oranında 38MP görüntü kaydı da yapabilen kamera, sahip olduğu büyük sensöre ek olarak Xenon ve LED flaşlar sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da yüksek görüntü kaydına olanak tanıyabilecek. Tüm bunlara ek olarak yüksek çözünürlükte video kaydı da Nokia Lumia 1020'nin kamera özellikleri arasında yer alıyor.

İlk olarak Nokia 909 ismi düşünülen ancak gelen son bilgilere göre Lumia 1020 isminde karar kılınan iddialı telefon, önden bakıldığında geleneksel Lumia tasarım çizgilerini korurken arkadan bakıldığında ise özellikle büyük sensöre bağlı olarak kendini hissetiren kamera bölümü ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında PureView teknolojisinin Lumia ve Symbian tabanlı 808'deki güçlü özelliklerini harmanlayan ve yazılımsal geliştirmeler ile bizlere sunacak olan Lumia 1020, diğer tüm Windows Phone 8 cihazlardan farklı olarak ayrıca 2GB sistem belleğine sahip.

Windows Phone 8'in 512MB bellekli cihazlarda bile tatminkar performans ile çalıştığını düşünürsek eğer, Lumia 1020'nin en akıcı Windows Phone cihaz olacağını söyleyebiliriz ayrıca bu sayede üst seviye Android telefonlara da donanımsal anlamda yakınlaşılmış olacak. WP8 V 8.0.10322.71 kodlu işletim sistemi sürümü gelecek olan Lumia 1020 , FM Radyo başta olmak üzere NFC ve opsiyonel kablosuz şarj özelliklerini de getirecek. Lumia 925'te gördüğümüz kamera uygulamasının geliştirilmiş versiyonu ile sunulması beklenen Lumia 1020'de kullanıcılar, ISO, beyaz dengesi, manuel fokus, enstantane hızı ve flash gibi özellikleri kontrol edebilecekler.

Perşembe günü lanse edilmesi beklenen Lumia 1020'nin, yurt dışında sözleşmesiz olarak 600 dolar civarında bir fiyatla çıkması bekleniyor. Türkiye fiyatı şu an için bilinmese de 2000TL civarı bir fiyatlandırmayı öngörebiliriz. Nokia Lumia 1020 hakkında yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.