Huzurlarınızda Nokia'nın yeni telefonu X7

Nokia uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlarından X7'yi resmi olarak duyurdu. Symbian^3 işletim sisteminin Anna kod adını taşıyan güncellenmiş versiyonu üzerinde çalışan X7 bu sayede yeni grafik arayüzü başta olmak üzere eski versiyona göre üç kat hızlı olduğu belirtilen yeni internet tarayıcısı ve yeni sanal klavye gibi 50 yeni yazılım özelliği ile geliyor. 4-inç büyüklüğünde OLED ClearBack ekrana sahip olan telefon 680MHz'de çalışan ARM11 (muhtemelen) tabanlı işlemciden güç alıyor. 256MB RAM ve 1GB ROM kapasitesi ile gelen telefonda HD video (720p) kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya yer verilirken 8GB'lık hafıza kartı da X7'ye eşlik ediyor.

119.7 x 62.8 x 11.9 mm boyutlarında olan Nokia X7'de kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. 1200 mAh kapasiteli pil ile donatılan telefon, köşeli hatlara sahip tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, merak edenler için 4-inç büyüklüğündeki ekranın 640 x 360 piksel çözünürlüğünde olduğunu da not düşelim. Windows Phone 7 öncesinde iddialı modellerle Symbian^3 platformunu güçlendirmeyi hedefleyen Nokia, X7'nin fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunmadı.