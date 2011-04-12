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Huzurlarınızda Nokia'nın yeni telefonu X7

8 yıl
28,6b
1
166
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huzurlarınızda Nokia'nın yeni telefonu X7
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Nokia uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlarından X7'yi resmi olarak duyurdu. Symbian^3 işletim sisteminin Anna kod adını taşıyan güncellenmiş versiyonu üzerinde çalışan X7 bu sayede yeni grafik arayüzü başta olmak üzere eski versiyona göre üç kat hızlı olduğu belirtilen yeni internet tarayıcısı ve yeni sanal klavye gibi 50 yeni yazılım özelliği ile geliyor. 4-inç büyüklüğünde OLED ClearBack ekrana sahip olan telefon 680MHz'de çalışan ARM11 (muhtemelen) tabanlı işlemciden güç alıyor. 256MB RAM ve 1GB ROM kapasitesi ile gelen telefonda HD video (720p) kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya yer verilirken 8GB'lık hafıza kartı da X7'ye eşlik ediyor.

 119.7 x 62.8 x 11.9 mm boyutlarında olan Nokia X7'de kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. 1200 mAh kapasiteli pil ile donatılan telefon, köşeli hatlara sahip tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, merak edenler için 4-inç büyüklüğündeki ekranın 640 x 360 piksel çözünürlüğünde olduğunu da not düşelim. Windows Phone 7 öncesinde iddialı modellerle Symbian^3 platformunu güçlendirmeyi hedefleyen Nokia, X7'nin fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Huzurlarınızda Nokia'nın yeni telefonu X7
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Firaristt 8 yıl en beğenilen
Telefonun tasarımı bence o kadar kötü değil ama daha iyi olabilirdi bencede. Kamera harici telefonda ne özellik var düzgün? klasik nokia telefonu. Bilinçsiz kullanıcı için süper. 4" ekran hemde OLED, 680MHz işlemci(way bee), 256MB ram, üstüne en hızlı işletim sistemi symbian 3^ işte telefon budur üstüne de 8Mp kamera var. Tamam işte bilinçsiz kullanıcı telefonu. Koy şuna 1GHz adam gibi işlemci, 512MB ram, düzgün bir çözünürlükte AMOLED ekran ve Android al sana fıstık gibi telefon. Ama yook illaki zayıf donanım olucak.
Telefonun tasarımı bence o kadar kötü değil ama daha iyi olabilirdi bencede. Kamera harici telefonda ne özellik var düzgün? klasik nokia telefonu. Bilinçsiz kul...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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johonwayni 8 yıl
Garip bir tasarımı olmuş acikcasi..
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!sTaNbLuE 8 yıl
O telefona böyle bir çözünürlük , böyle bir pil , böyle bir işlemci hızı , böyle bir rezalet tasarım , millet çıkmışken ay'a hala kalmış yaya teknolojisi olan amoled ekran ve hala symbian işletim sistemini anca nokia yapardı zaten.


Rezalet tek kelmeyle..KAmerası dışında tamamen rezalet.

Dokunmatiğini de merak ediyorum doğruısu..
O telefona böyle bir çözünürlük , böyle bir pil , böyle bir işlemci hızı , böyle bir rezalet tasarım , millet çıkmışken ay'a hala kalmış yaya teknolojisi olan ...
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Cal Lightman 5 yıl
millet Nexus4, S4 vs uzaya cikacak x7 nedir
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Dexstz 5 yıl
Konunun tarihini görünce hayal kırıklığı yaşadım.
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Carfreak 5 yıl
Lumia x oldu sandım
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gaffarson 5 yıl
Tasarımını beğenmeyenler şaka mı yapıyorsunuz?
Bu telefonun tasarımı 2013 mayıs sonunda olduğumuz halde hala ilk 5 e girecek düzeyde başarılı. Hatta o kadar başarılı ki sırf dizaynı için HTS Sensation xe mi satıp bundan almayı düşünüyorum.
Bence sizin zevklerinizde biraz sorun var :) Daha iyi olabilirdi diyen arkadaşım. Piyasada abartısız milyon çeşit dizaynda telefon varsa bunların 999 bini dizayn konusunda direkt çöp. sırf özelliklerinden dolayı ve alternatiflerin de genelde aynı olmasından dolayı alıp kullanıyoruz. Bu telefonun tasarımına bence kimse pok atmasın. sırf oval kenarlara zorla alıştırıldık diye keskin hatları olan telefonlar kaba demesin, çünkü ovallik kibar ve şık sert köşeli hatlar ise kaba ve demode demek değildir!
Telefon 2 yıl önce çıkmış ama inanın ben ilk defa bugün gördüm ve tasarımına bayıldım, harika.
Telefonun özelliklerine bugünkü modellerle kıyaslayıp da bir şey diyemem elbette düşük bir çok özelliği ama bu telefonun tasarımına gerçekten zevk sahibi olan 100 kişiden 95 i güzel der! Şu telefon özellikleri kullanıcıyı tatmin ediyorsa alınıp 10 yıl satılmadan kullanılabilecek kadar şık bir telefon.
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imperial93 5 yıl
konuya atılan son mesaj 2011 yani bunu tartışan adamlar torun torba sahibi oldu torunlarını seviyorlar
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ferodot 7 yıl
biraz daha ugrassalar bu telefon bu tiple, tararim ve ergonomiyle uzaya ulasir. Tam bir UFO :-)))
Bu firmaya anlam veremiyorum bu kadar buyuk bir firma olmalarina ragmen neden hala elle tutulur satislari zorlayan en azindan 1 tane normal bir model cikarmiyorlar piyasaya, kendilerinden sonra piyasaya giren bir cok marka iddali bir yaris icerisinde sinirlari zorlarken neden bu firma sagini solunu uzatip, tipini degistirip yeni model urettim diye piyasaya saliyor anlasilmaz. Gerci cevabi basit alicisi olduktan sonra .... :-)))
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Kei$er$oZe 7 yıl
5 yıl önce nokia batacak dense inanmazdım.Ama nokia 2. çeyrekte rekor zarar etti ve adamlar hala daha symbian sürmekte diretiyorlar..Bu kafayla en fazla 2 yılları var..
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isimsiz34 7 yıl
flash lite 4 desteği yerine adobe flash player 10.3 desteği koysalarmış daha güzel olurmuş :)
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Lewis Hamilton 7 yıl
nokia x6 aldım almaz olaydım. Bu x serisinin son telleri pek güzel değil
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Deníz 7 yıl
nokia dan bu beklenirdi anca
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Jeff Loomis 7 yıl

Allen Walker

nokia dan bu beklenirdi anca

+5000
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DH Misafiri 7 yıl
Android fanları iş başında.
İlk gördüğümde tasarımı bana kötü gelmişti fakat N8 gibi sonradan alışmaya başladım ve sevdim bu tasarımı. Telefonun kendine özgü bir hali olmalı. Samsung Galaxy S neydi öyle? iPhone çakması...
Nokia'nın bu kadar donanım koymasının nedeni var. Araştırmalara bakabilirsiniz. Symbian telefona Android veya iOS gibi yüklenmiyor. Symbian^1 telefonlarda haklısınız yetmiyordu ama Symbian33 telefonlara bu yetiyor. Oyun aklitesinin de iPhone veya Android telefonlardan aşağı kalır yanı yok.
4 Hoparlör çok iyi. Nokia C5-03'üm var ve o tek hoparlörlü. Çok iyi iş çıkarıyor kapalı ortamlarda. X6 2 Hoparlörlü; gerçekten iyi. X7 ise müthiş ses çıkartır bence. Adı üstünde müzik telefonu.
Android elin çinlisinin kopyaladığı telefonlarında bile kullanılıyor. Herkes kullanıyor onu. Statüsü düşük. iOS veya MeeGo gibi işleitm sistemlerine bakın asıl siz...
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Castiel 7 yıl
bu telefona 10 yıl durmadan bak yıne guzelleşmez
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1 HiT u DowN 7 yıl

DH Misafiri

Android fanları iş başında.

İlk gördüğümde tasarımı bana kötü gelmişti fakat N8 gibi sonradan alışmaya başladım ve sevdim bu tasarımı. Telefonun kendine özgü bir hali olmalı. Samsung Galaxy S neydi öyle? iPhone çakması...

Nokia'nın bu kadar donanım koymasının nedeni var. Araştırmalara bakabilirsiniz. Symbian telefona Android veya iOS gibi yüklenmiyor. Symbian^1 telefonlarda haklısınız yetmiyordu ama Symbian33 telefonlara bu yetiyor. Oyun aklitesinin de iPhone veya Android telefonlardan aşağı kalır yanı yok.

4 Hoparlör çok iyi. Nokia C5-03'üm var ve o tek hoparlörlü. Çok iyi iş çıkarıyor kapalı ortamlarda. X6 2 Hoparlörlü; gerçekten iyi. X7 ise müthiş ses çıkartır bence. Adı üstünde müzik telefonu.

Android elin çinlisinin kopyaladığı telefonlarında bile kullanılıyor. Herkes kullanıyor onu. Statüsü düşük. iOS veya MeeGo gibi işleitm sistemlerine bakın asıl siz...


he tamam.
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DreamingLight 8 yıl
Off nokia ne hallerde
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getta 8 yıl
Tasarımını beğendim.
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