Hynix'in SH910 serisi SATA III arabirimli SSD'leri detaylanıyor

Hynix'in kendi markasını taşıyan SH910 serisi SSD'leri detaylanıyor. 7 mm kalınlığındaki tasarımıyla ultrabook segmentini de hedef alan SH910 serisi 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunmakta.





Firmanın 25 nm fabrikasyon süreciyle geliştirdiği ''H27QDG8VEBIR-BCB'' kodlu MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanan SSD'ler, SandForce SF-2281 kontrolcüyü bünyelerinde barındırıyor.





Saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 500 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabilen SSD'lerin rastgele 4K okuma performansları 60.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 35.000 IOPS seviyesinde. SSD'lerin 128-bit AES şifreleme, TRIM, NCQ ve SMART desteği sunduklarını da belirtelim.

http://www.gdm.or.jp/review/ssd/hynix/HFS128G32MNM/index01.html