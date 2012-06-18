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Hynix'in SH910 serisi SATA III arabirimli SSD'leri detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Hynix'in SH910 serisi SATA III arabirimli SSD'leri detaylanıyor
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Hynix'in kendi markasını taşıyan SH910 serisi SSD'leri detaylanıyor. 7 mm kalınlığındaki tasarımıyla ultrabook segmentini de hedef alan SH910 serisi 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunmakta.

Firmanın 25 nm fabrikasyon süreciyle geliştirdiği ''H27QDG8VEBIR-BCB'' kodlu MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanan SSD'ler, SandForce SF-2281 kontrolcüyü bünyelerinde barındırıyor.

Saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 500 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabilen SSD'lerin rastgele 4K okuma performansları 60.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 35.000 IOPS seviyesinde. SSD'lerin 128-bit AES şifreleme, TRIM, NCQ ve SMART desteği sunduklarını da belirtelim.
Hynix'in SH910 serisi SATA III arabirimli SSD'leri detaylanıyor
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Hynix'in SH910 serisi SATA III arabirimli SSD'leri detaylanıyor
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http://www.gdm.or.jp/review/ssd/hynix/HFS128G32MNM/index01.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 7 yıl
OCZ bu işin başı, OCZ'ler bile alınamıyacaksa SSD sektörü kapatsın gitsin. Verdiğiniz örnek çok sıradışı, bence şansınıza küsmelisiniz.
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asterisk* 7 yıl
Nehalem
saitouhajimehttp://www.vatanbilgisayar.com/solid-state-disk/ocz-agt3-25sat3-120g-120gb-agility-3-serisi-sata-30-ssd-%28525mb-okuma-500mb-yazma%29/productdetails.aspx?I_ID=56519kdv dahil 256 lira, kampanya bekle 200e alabilirsin.Yurtdışı fiyatları önemli benim için, 256 GB Crucial 179 dolar. 512 GB 399$
OCZ mi yok kalsın daha 1 sene adam akıllı kullanamadan pelt oldu yurt dışından almıştım.Garatiside 1 sene idi elimde kaldı.

hangi ocz ssd'de geldi bu başına?
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Nehalem 7 yıl
saitouhajime
vatanbilgisayar.com/... dahil 256 lira, kampanya bekle 200e alabilirsin.Yurtdışı fiyatları önemli benim için, 256 GB Crucial 179 dolar. 512 GB 399$

OCZ mi yok kalsın daha 1 sene adam akıllı kullanamadan pelt oldu yurt dışından almıştım.Garatisi'de 1 sene idi elimde kaldı.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
vatanbilgisayar.com/...
kdv dahil 256 lira, kampanya bekle 200'e alabilirsin.
Yurtdışı fiyatları önemli benim için, 256 GB Crucial 179 dolar. 512 GB 399$, amazon.com/...
amazon.com/...
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aspirin_00 7 yıl
önüne gelen ssd çıakrttı ama fiyatlar hala istikrarını koruyor. 120 gb fiyatı 200 tl düşsede alsak
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andersin 7 yıl
şu bende olacak ki deymeyin pc keyfime :D
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