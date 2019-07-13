HyperX Fury RGB SSD incelemesi

Tam Boyutta Gör

Oyunculara yönelik SSD dediğimizde aklımıza ilk olarak yüksek performanslı ürünler geliyor. Bu yazımızda inceleyeceğimiz HyperX Fury RGB SSD ise yüksek performansının yanı sıra SSD'lerde görmeye alışık olmadığımız RGB ışıklandırması ile dikkat çekiyor.

HyperX Fury RGB SSD, ön yüzünde özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile rakiplerinden ayrışıyor. Aydınlatmanın şeklini özelleştirebildiğiniz gibi ASUS, MSI, Gigabyte ve Asrock marka anakartların RGB şeması ile senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Bu sayede üzerindeki renkler ve efektler, kasa içerisindeki diğer RGB donanımlara uyum sağlıyor.

Kasa içerisinde ekran kartı, işlemci soğutucusu ve RAM’lerde RGB aydınlatma görmeye alıştık. SSD’lerde ise pek tercih edilmiyor. Zira SSD, kasa içerisinde görülmesi en güç parçalardan birisi. Pek çok kasa modelinde SSD’ler rafa gizleniyor veya kabloların altında kalıyor. Eğer sahip olduğunuz kasanız SSD’nin gözükmesine izin vermiyorsa, HyperX Fury RGB SSD sizin için doğru bir tercih olmayacak.

HyperX Fury RGB SSD modelleri 240 GB, 480 GB ve 960 GB kapasite seçenekleri sunuyor. Kutudan SSD’ye ek olarak, aydınlatma için özel SATA kablosu, HyperX etiketi ve Acronis True Image OEM programını ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir aktivasyon kodu çıkıyor. Bu program sayesinde sabit diskdeki verileri kolaylıkla SSD’ye taşıyabiliyoruz.

SSD’yi sadece SATA ve power supply’dan gelen güç kablosuyla bağladığımızda üzerindeki LED’ler sadece kırmızı renkte yanıyor. Bu LED’lerden tam olarak faydalanabilmek için SSD üzerindeki microUSB girişi ile anakart arasındaki bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Bu bağlantı için kutu içerisinden bir ucu microUSB diğer ucu 4 pin 12 Volt RGB konnektörleri ile uyumlu kablo çıkıyor. Bu şekilde bağlantı yaptıktan sonra sahip olduğumuz anakartın RGB uygulaması üzerinden aydınlatma özelleştirmeleri yapılıyor. Kendine özgü bir programı bulunmuyor. Anakartınızın RGB bağlantı yuvası hem bağlantıyı yapmak için çok uğraşacaksınız hem de ışıklandırmayı değiştiremeyeceksiniz. RGB konnektörü olmayan anakart sahibiyseniz bu SSD'yi almanızı kesinlikle önermiyorum.

Metal kasaya sahip SSD'nin üzerinde 75 adet LED bulunuyor. LED'lerin yaydığı ısı, metal kasa sayesinde gövdeye yayılıyor. Buna rağmen ışıksız SSD'lerden daha fazla ısınıyor.

SSD'nin MTBF, yani tahmini kullanım ömrünün 1 milyon saat olduğu belirtiliyor, 240 GB kapasiteli modelin yazma ömrü 108 TB, 480 GB kapasiteli modelin yazma ömrü 240 TB ve 960 GB'lığın yazma ömrü ise 480 TB olarak ifade edilmiş.

Her ne kadar Kingston bu SSD'yi 'oyuncu SSD’si' olarak tanımlamasa da RGB aydınlatmasından dolayı ürünün asıl odağı gamer kitle olacak. Bu nedenle aydınlatmasının yanında sunduğu okuma yazma performansı büyük önem taşıyor. Firmanın belirttiğine göre 480 MB/sn yazma, 550 MB/sn okuma hızlarına sahip. Rakamlardan anlaşılacağı üzere piyasadaki pek çok SSD ile benzer okuma yazma hızına sahip.

Crystaldiskmark testinde belirtilenden daha yüksek okuma ve yazma hızı elde etmeyi başardı. Seq kategorisindeki testinde 526 MB/sn yazma, 564 MB/sn okuma hızı elde edildi. 4KiB testlerinde ise oyuncu etiketiyle satılmayan sıradan SSD’ler ile benzer okuma yazma performansı sergiledi.

Anvil’s Storage Utilities uygulaması ile yaptığımız testlerin 4K kategorisindeki sonuçlarına baktığımızda yine oyuncu etiketiyle satılmayan SSD’ler ile benzer değeri yakaladığını görüyoruz. Hatta uygun fiyatıyla öne çıkan James Donkey JD240’ın sonuçlarından geride kaldı.

AS SSD uygulaması ile gerçekleştirdiğimiz testte ise beklenilenin üstünde performans veriyor. 4K kategorisindeki sonuçlarına baktığımızda Crucial BX200’ü ikiye katladığını, fiyatı 500 lirayı aşan modellerden ise geri kaldığını görüyoruz.

Türkiye’de bu SSD’ye alternatif olarak RGB aydınlatmalı başka bir SSD satılmıyor. Kasanızın her köşesini ışıl ışıl yapmak istiyorsanız, performanstan taviz vermelisiniz. HyperX Fury RGB SSD, birinci önceliği aydınlatma olan müşterilere hitap ediyor. Eğer kasanızın tasarımı, SSD’yi ön plana çıkaran özel bir tasarıma sahip değilse ışıksız ama daha yüksek performanslı bir SSD almakta fayda var.