Kim Nerede? 95 Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak 65 Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı 60 AMD Radeon VII emekli oluyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HyperX Fury RGB SSD incelemesi

Bu yazımızda HyperX Fury RGB SSD modelini inceliyoruz. Türkiye'de satılan RGB aydınlatmalı tek SSD modeli olan Fury RGB hangi özelliklere sahip? Okuma ve yazma hızları ne kadar? İşte yanıtları:
2 sa.
297
8
2
HDD / SSD
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HyperX Fury RGB SSD incelemesi
Tam Boyutta Gör

Oyunculara yönelik SSD dediğimizde aklımıza ilk olarak yüksek performanslı ürünler geliyor. Bu yazımızda inceleyeceğimiz HyperX Fury RGB SSD ise yüksek performansının yanı sıra SSD'lerde görmeye alışık olmadığımız RGB ışıklandırması ile dikkat çekiyor.

HyperX Fury RGB SSD, ön yüzünde özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile rakiplerinden ayrışıyor. Aydınlatmanın şeklini özelleştirebildiğiniz gibi ASUS, MSI, Gigabyte ve Asrock marka anakartların RGB şeması ile senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Bu sayede üzerindeki renkler ve efektler, kasa içerisindeki diğer RGB donanımlara uyum sağlıyor.

Kasa içerisinde ekran kartı, işlemci soğutucusu ve RAM’lerde RGB aydınlatma görmeye alıştık. SSD’lerde ise pek tercih edilmiyor. Zira SSD, kasa içerisinde görülmesi en güç parçalardan birisi. Pek çok kasa modelinde SSD’ler rafa gizleniyor veya kabloların altında kalıyor. Eğer sahip olduğunuz kasanız SSD’nin gözükmesine izin vermiyorsa, HyperX Fury RGB SSD sizin için doğru bir tercih olmayacak.

HyperX Fury RGB SSD modelleri 240 GB, 480 GB ve 960 GB kapasite seçenekleri sunuyor. Kutudan SSD’ye ek olarak, aydınlatma için özel SATA kablosu, HyperX etiketi ve Acronis True Image OEM programını ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir aktivasyon kodu çıkıyor. Bu program sayesinde sabit diskdeki verileri kolaylıkla SSD’ye taşıyabiliyoruz.

SSD’yi sadece SATA ve power supply’dan gelen güç kablosuyla bağladığımızda üzerindeki LED’ler sadece kırmızı renkte yanıyor. Bu LED’lerden tam olarak faydalanabilmek için SSD üzerindeki microUSB girişi ile anakart arasındaki bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Bu bağlantı için kutu içerisinden bir ucu microUSB diğer ucu 4 pin 12 Volt RGB konnektörleri ile uyumlu kablo çıkıyor. Bu şekilde bağlantı yaptıktan sonra sahip olduğumuz anakartın RGB uygulaması üzerinden aydınlatma özelleştirmeleri yapılıyor. Kendine özgü bir programı bulunmuyor. Anakartınızın RGB bağlantı yuvası hem bağlantıyı yapmak için çok uğraşacaksınız hem de ışıklandırmayı değiştiremeyeceksiniz. RGB konnektörü olmayan anakart sahibiyseniz bu SSD'yi almanızı kesinlikle önermiyorum.

Metal kasaya sahip SSD'nin üzerinde 75 adet LED bulunuyor. LED'lerin yaydığı ısı, metal kasa sayesinde gövdeye yayılıyor. Buna rağmen ışıksız SSD'lerden daha fazla ısınıyor.

SSD'nin MTBF, yani tahmini kullanım ömrünün 1 milyon saat olduğu belirtiliyor, 240 GB kapasiteli modelin yazma ömrü 108 TB, 480 GB kapasiteli modelin yazma ömrü 240 TB ve 960 GB'lığın yazma ömrü ise 480 TB olarak ifade edilmiş.

Her ne kadar Kingston bu SSD'yi 'oyuncu SSD’si' olarak tanımlamasa da RGB aydınlatmasından dolayı ürünün asıl odağı gamer kitle olacak. Bu nedenle aydınlatmasının yanında sunduğu okuma yazma performansı büyük önem taşıyor. Firmanın belirttiğine göre 480 MB/sn yazma, 550 MB/sn okuma hızlarına sahip. Rakamlardan anlaşılacağı üzere piyasadaki pek çok SSD ile benzer okuma yazma hızına sahip.

Crystaldiskmark testinde belirtilenden daha yüksek okuma ve yazma hızı elde etmeyi başardı. Seq kategorisindeki testinde 526 MB/sn yazma, 564 MB/sn okuma hızı elde edildi. 4KiB testlerinde ise oyuncu etiketiyle satılmayan sıradan SSD’ler ile benzer okuma yazma performansı sergiledi.

Anvil’s Storage Utilities uygulaması ile yaptığımız testlerin 4K kategorisindeki sonuçlarına baktığımızda yine oyuncu etiketiyle satılmayan SSD’ler ile benzer değeri yakaladığını görüyoruz. Hatta uygun fiyatıyla öne çıkan James Donkey JD240’ın sonuçlarından geride kaldı.

HyperX Fury RGB SSD incelemesi

AS SSD uygulaması ile gerçekleştirdiğimiz testte ise beklenilenin üstünde performans veriyor. 4K kategorisindeki sonuçlarına baktığımızda Crucial BX200’ü ikiye katladığını, fiyatı 500 lirayı aşan modellerden ise geri kaldığını görüyoruz.

HyperX Fury RGB SSD incelemesi

Türkiye’de bu SSD’ye alternatif olarak RGB aydınlatmalı başka bir SSD satılmıyor. Kasanızın her köşesini ışıl ışıl yapmak istiyorsanız, performanstan taviz vermelisiniz. HyperX Fury RGB SSD, birinci önceliği aydınlatma olan müşterilere hitap ediyor. Eğer kasanızın tasarımı, SSD’yi ön plana çıkaran özel bir tasarıma sahip değilse ışıksız ama daha yüksek performanslı bir SSD almakta fayda var.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x2147 1 sa. yeni yorumcu
seytanok.blogspot.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 sa.
RDD RAM DiSK DRiVER
şu an ben saniyede 4gb larda uçuyorum
hani var ya şu kuran kıssasında belkıs'ın tahtını göz açıp kapayana kadar
teleportasyon mevzusunu tıklama hızında hallediyorum !
teşekkürler !
işletim sistemi "tcl" ; tiny core linux
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 48 dk. Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace 1 sa. Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor 2 sa. Akıllı Ampül | TP-Link KL 130 inceleme 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN HyperX Fury RGB SSD incelemesi Sonraki Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor 3 sa. AMD Radeon VII emekli oluyor 4 sa. Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var 5 sa. Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu 6 sa. Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı 7 sa. Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir 8 sa. Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak 8 sa. 2si1 | Android Telefonlara Güvenmeyin! 16 sa. Facebook 5 milyar dolarlık cezaya razı oldu 17 sa. YouTube içerik üreticilere yönelik pek çok yenilik duyurdu 20 sa. Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı 21 sa. Ford, Volkswagen'in altyapısını kullanan elektrikli araç üretecek 22 sa. Sinemia, yeni sinema yasası sebebiyle kapandı 22 sa. GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı 22 sa. Casper Excalibur G900 şimdi daha güçlü 23 sa. 13 yaşında el kurutma makinalarının zararlı olduğunu kanıtladı 23 sa. Japon kripto para borsası hacklendi 1 gün Sherlock Holmes 3'ün yönetmeni belli oldu 1 gün OnePlus TV, Bluetooth kumanda ile gelecek 1 gün Samsung, Note 10 ile birlikte yeni bir kulaklık da tanıtabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor
DonanımHaber
SON DAKİKA! S-400'ler'in Parçaları Ülkemiz'e Gelmeye Başladı!,...
DH Forum
Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar k...
DonanımHaber
Evlenilecek kız nasıl bulunur ?
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda
DonanımHaber
MGS 5 Severler Artık Oyunu John Wick Olarak Oynayabilecekler
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim