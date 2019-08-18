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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HyperX Savage EXO taşınabilir SSD incelemesi

HyperX Savage EXO taşınabilir SSD alınır mı? Bu yazımızda HyperX Savage EXO SSD'yi inceliyoruz. Okuma, yazma hızı ne kadar? Boyutları nasıl? Bu soruların yanıtı inceleme yazımızda.
2 sa.
390
20
HDD / SSD
Yusuf Akbaş
Yazar
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HyperX Savage EXO taşınabilir SSD incelemesi
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SSD fiyatlarının düşmesi ile birlikte taşınabilir SSD modelleri de ulaşılabilir fiyatlara indi. Samsung T5, WD My Passport Go ve bu yazımızda inceleyeceğimiz Hyperx Savage EXO taşınabilir SSD modelleri ülkemizdeki müşteriler tarafından çoğunlukla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

HyperX Savage EXO taşınabilir SSD, hem masaüstü hem de konsollarla uyumlu olması dikkat çekiyor. Windows, Mac, PS4 ve Xbox One ile tam uyumluluk içeriyor. Bu sayede belge ve medyanın yanı sıra konsol oyunlarınızı da yanınızda taşımanıza imkan tanıyor.

EXO SSD’nin kasası alüminyum ve plastik ile harmanlanmış bir yapıya sahip. 12,3 cm uzunluk ve 4,8 cm genişlik ölçüsüne sahip. Benzer fiyat aralığındaki rakiplerine göre daha uzun fakat daha dar yapıda. İncelik açısından diğer cihazlardan pek farkı yok. Dikdörtgen formdaki yapısı, kare formdaki Samsung T5’ten daha büyük hissettiriyor. Yine de taşınabilirlik açısından bir sorunu yok. Cepte, başka eşyalarla birlikte rahatlıkla taşınabiliyor.

SSD’nin önü ve arkası alüminyum, çerçeveleri ise plastik materyalden üretilmiş. Böylelikle ısıyı iyi bir şekilde dağıtıyor. Cihaz, 56 gram ağırlığa sahip.

Bağlantı yuvası olarak üzerinde USB Type-C yuvası bulunduran EXO SSD’nin kutusundan bir adet Type-C, bir adet Type-A uçlu olmak üzere iki adet bağlantı kablosu çıkıyor. Bu sayede EXO SSD’yi hem standart USB’li hem de USB Type-C’li cihazlara kolaylıkla bağlayabiliyoruz.

Okuma ve yazma hızı ne kadar? 

HyperX EXO SSD, USB 3.1 Gen 2 portu üzerinden 500 MB/s okuma, 480 MB/s yazma hızı vaat ediyor. CrystalDiskMark üzerinden yaptığımız testlerde ise 430 MB/s okuma, 439 MB/s yazma hızı elde ettik. Kopyalama ve yazma testlerinden elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte WD MyPassport Go modelinden hızlı, Samsung T5’ten yavaş olduğunu gördük. Fakat üç model arasındaki hız farkının küçük olduğunu söyleyelim.

Firmanın açıklamasına göre SSD, 1 milyon saat MTBF ömrüne sahip. Kingston HyperX tarafından 3 yıllık garanti hizmeti sunuluyor.

HyperX EXO SSD, bilgisayar ve konsol uyumluluğu ile dikkat çekmesinin yanı sıra hız ve tasarım gibi diğer kriterlere baktığımızda da rakiplerinden geri kalmıyor. Buna rağmen daha uygun fiyata satılıyor. Verilerinizi ve konsoldaki oyunlarınızı taşımak ve kopyalama/yazma esnasında beklemek istemiyorsanız HyperX EXO SSD güzel bir tercih olacak.



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