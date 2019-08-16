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Nvidia geçen yılı mumla arıyor

Bu yıla büyük bir düşüşle başlayan Nvidia özellikle sunucu tarafında talebin artması ve RTX ekran kartlarının desteği ile yavaş yavaş durumu toparlamaya başladı.
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle kripto para madenciliğinin patlama yapması ile geçen yıl üst üste rekorlar kıran Nvidia bu yıl ise yara sarmaya devam ediyor. Yılı büyük bir düşüşle açan Nvidia yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı.

Düşüşün hızı kesildi

Yılın ikinci çeyreğine ait mali raporlara göre firma 2.5 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre düşüş çeyrek döneme göre yükseliş var. Faaliyet karı ise 571 milyon dolar ile geçen yıla göre yüzde 60 civarında bir düşüş kaydetti. Geçen çeyreğe göre ise yüze 60 yükseliş var.

Ayrıca Bkz. "Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücretsiz oldu"

Nvidia’nın GeForce GTX ve GeForce RTX ekran kartlarının gelirleri bir miktar yukarı çektiği ifade ediliyor. Yeni RTX Super ekran kartı serisi ile birlikte yılın üçüncü çeyreğinde de yükseliş devam edecek.

Diğer taraftan yapay zekâ projeleri ve sunucu sistemlerinde Nvidia’nın önemli bir hakimiyeti var. Firma ekran kartı pazarındaki düşüşü buradan telafi etmeyi başarıyor. Ayrıca ARM mimarisine sunucu yongalarında destek sunacağını ifade etmesinin ardından yeni bir gelir modeli daha oluşturması bekleniyor.

 


https://www.techpowerup.com/258329/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2020 Yorum Yaz
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wolwes 9 dk.
1080ti efsanesi rtxleri baltalıyor.
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guzmann06 24 dk.
Birazdan fanboylar ,zenboylar gelir elerinde rx 570 ler r5 2600 ler gulu gulu dansıyle Nvidanın hisellerini %30 düşrürür

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interwap 28 dk.
Donanımlar artık daha fazla götürüyor.
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