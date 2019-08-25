HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu

Uzun süredir oyuncu klavyeleri geliştiren Kingston HyperX markası genelde üçüncü taraf klavye anahtarlarını tercih ediyordu. Firma bu yıl HyperX Red adındaki ilk klavye anahtarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltma yolundaki ilk adımı atmıştı. Şimdi de HyperX Aqua duyuruldu.

HyperX Aqua neler sunuyor?

HyperX Aqua klavye anahtarları 45g çalıştırma noktasına ve daha kısa basma mesafesine sahip. 80 milyon basma ömrü de anahtarın uzun süreler kullanılmasını sağlıyor. HyperX Aqua ilk kez HyperX Alloy Origins mekanik oyuncu klavyesinde kullanılıyor. Daha önce bu klavyede HyperX Red anahtarlarına yer verilmişti.

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HyperX Alloy Origins klavyesi tuş anahtarlarındaki açık LED ile dinamik aydınlatma sunuyor. Böylece daha parlak ve canlı RGB aydınlatma oluşturulabiliyor. Alloy Origins mekanik klavyedeki dahili belleğe üç adet özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu sayede aydınlatma ve makro ayarlarınızı yanınızda taşıyabiliyorsunuz. HyperX NGenuity yazılımı ile LED aydınlatmayı ve her tuşun RGB ışıklarını özelleştirebiliyorsunuz. Yeni HyperX Alloy Origins oyuncu klavyesi yıl bitmeden piyasaya sürülecek.