Hyundai, 2015 model Sonata'larda CarPlay desteği sunacak

Apple’ın iOS 7 ile birlikte geliştirdiği ve iPhone’ların araç içi eğlence sistemleriyle eksiksiz bir bütün olmasını sağlayan CarPlay’e destek sunacak otomotiv firmaları arasına Hyundai’de katıldı.

Güney Kore’li otomotiv devi Hyundai, yaptığı açıklama ile 2015 model Sonata’ların yerleşik olarak CarPlay ile uyumlu olacağını söyledi. 2014 yılının son çeyreği içerisinde satışa sunulacak Sonata’lar, böylelikle CarPlay’e destek veren ilk seri üretim araçlar olacak.

Hatırlanacağı gibi tıpkı Hyundai gibi Ferrari, Mercedes ve Volvo, 2014 yılı içerisinde satışa sunulacak bazı lüks araçlarında opsiyonel olarak CarPlay teknolojisini destekleyeceklerini duyurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Apple’ın iOS 7 ile birlikte, “iOS in the Car” ismiyle lanse ettiği ancak tam detayları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve ismi “CarPlay” olarak açıklanan sistem sayesinde kullanıcılar, iPhone’larını araç içi eğlence ve bilgilendirme sistemine takabilecek; böylelikle Siri kontrolü ile mesajlarına erişebilecek, sesli çağrıları kabul edebilecek, şarkı oynatabilecek ve “Haritalar” uygulaması üzerinden yol tarifi alabilecekler. Ayrıca CarPlay’in özel arayüzü, araç içi bilgilendirme ekranında yer alacak.