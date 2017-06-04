Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı

Hyundai, merakla beklenen yeni SUV'sini hemen hemen tamamen açığa çıkaran yeni bir teaser yayınladı. Yeni görüntüler, Kona'nın ön ve arka profilini sergilerken, Hyundai'nin gelecekteki SUV modellerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Hatta fotoğrafların ışık ayarıyla oynadığımızda, daha net bir görünüm bile elde edebiliyoruz.

Şirket sadece birkaç gün önce yeni Kona'nın çok fazla detayını açığa çıkarmayan bir teaser videosu sunmuştu. Gösterilen tek şey, Hyundai ailesinde ilk olarak Kona'da kullanılacak ön cama yansıyan sanal gösterge paneli (head-up display) oldu.

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Yeni teaser görüntüler Kona'nın split farlarının yanı sıra Hyundai'nin kurumsal ızgarası ve aracın dış görünümünü iyi şekilde yansıtıyor. Ayrıca şişkin çamurluklar, kalın siyah çamurluk ağızları ve aracın yanından aşağı doğru kıvrılan derin, oyulmuş bir karakter çizgisi var.

Arka kısımda, geri vites lambalarını barındıran kısa ve kalın görünümlü arka reflektörler yerini almış durumda. Arka tampon da oldukça dayanıklı ve sağlam görünüyor. Ne yazık ki aracın içini henüz göremiyoruz. Casus fotoğrafı bile yok.

Hyundai Kona, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya genelinde ilk kez sahneye çıkacak. Aracın tanıtılmasıyla birlikte tasarım dili açısından gelecekteki Hyundai kompakt SUV modellerine öncülük etmesi bekleniyor.