Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı

Hyundai'nin birkaç hafta sonra dünya prömiyeri yapılacak olan kompakt SUV'si Kona'nın yeni teaser görüntüleri yayınlandı. Fotoğraflar ışıklandırılınca araç neredeyse tamamen ortaya çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,3b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hyundai, merakla beklenen yeni SUV'sini hemen hemen tamamen açığa çıkaran yeni bir teaser yayınladı. Yeni görüntüler, Kona'nın ön ve arka profilini sergilerken, Hyundai'nin gelecekteki SUV modellerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Hatta fotoğrafların ışık ayarıyla oynadığımızda, daha net bir görünüm bile elde edebiliyoruz.
Şirket sadece birkaç gün önce yeni Kona'nın çok fazla detayını açığa çıkarmayan bir teaser videosu sunmuştu. Gösterilen tek şey, Hyundai ailesinde ilk olarak Kona'da kullanılacak ön cama yansıyan sanal gösterge paneli (head-up display) oldu.
Ayrıca Bkz. "Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı"
Yeni teaser görüntüler Kona'nın split farlarının yanı sıra Hyundai'nin kurumsal ızgarası ve aracın dış görünümünü iyi şekilde yansıtıyor. Ayrıca şişkin çamurluklar, kalın siyah çamurluk ağızları ve aracın yanından aşağı doğru kıvrılan derin, oyulmuş bir karakter çizgisi var.
Arka kısımda, geri vites lambalarını barındıran kısa ve kalın görünümlü arka reflektörler yerini almış durumda. Arka tampon da oldukça dayanıklı ve sağlam görünüyor. Ne yazık ki aracın içini henüz göremiyoruz. Casus fotoğrafı bile yok.
Hyundai Kona, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya genelinde ilk kez sahneye çıkacak. Aracın tanıtılmasıyla birlikte tasarım dili açısından gelecekteki Hyundai kompakt SUV modellerine öncülük etmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ufuk-34JD58 2 yıl en beğenilen
maliyeye hayırlı olsun,bol kdv ötv geliri sağlasın
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 2 yıl JabbaWockeeZ
Yo önden Linea, yandan Dacia, arkadan Tempra, alttan Astra...
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kingb04 2 yıl
Ön farların orta kısımda ve gündüz ledlerinin üstte olması Juke a benzemiyor mu sizce de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 2 yıl
fiyatları merakla bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Neredeyse tamamen nasıl oluyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maligezgin 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Neredeyse tamamen nasıl oluyor

işte artık neredeyse ortaya çıksın diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufanumur12 2 yıl
helal olsun tasarım konusunda çok şık bir araç olmuş. Fiyat uçuk olmassa eğer tercih edilebilir. Ama Skoda Karoq a göre fiyatları aynı olursa Skoda karoq tercih edilir. Bu sene SUV ların senesi oldu olmasına da bizim ülkede verdiğimiz vergiyle 2,5 tane alıyoruz yurt dışında bun suvlardan :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 2 yıl tufanumur12
Skoda ya tercih edilip edilmeyeceğini bence üzerindeki motor şanzıman belirler. 1.4MPI 4 ileri otomatik ile süreceklerse hiç zahmet etmesinler yoksa ben şahsen hiç bir Skoda yı Hyundai ye tercih etmem.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebediezel 2 yıl
Hormonlu i20 olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 2 yıl
Güzel bir fiyatta giriş yaparlarsa almayı düşünebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 2 yıl
HYUNDAİ = SAMSUNG
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 2 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
HYUNDAİ = SAMSUNG


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burki_rock 2 yıl
Bence Hyundai güze lbir çizgi yakalamaya başladı. İ30'u beğenmiyorum tasarım olarak ama bu Kona, TUSCON'dan sonra tasarım anlamında yeni bir soluk getirecek gibi duruyor.
Ancak Hyundai ülkemizde de üretim yapan bir firma olmasına rağmen araç fiyatlarını çok uçuk noktalarda konumlandırmaya başladı.
Vergiler bu fiyatlarda çok etkili ancak kar payları da ciddi yükselmiş gibi hissettiriyor.
İlla bir araca benzetilecekse ben Mazda'nın SUV-Crossover sınıfı araçlarına daha benzer buldum.
Artık bu "benziyoooor" kafasını da bırakmak lazım. Telefonlar olsun otomobiller olsun hepsi bir birine benziyor. Tasarım çizgileri de belli noktalara dayandı.
İnşallah piyasaya uygun fiyatlarda girer ve bu sınıfa hevesi olanların (benim gibi) ulaşabileceği bir araç olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
Araç tasarım olarak gayet göze hoş gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 2 yıl
Fiyat abuk subuk olmazsa i10 verip bunu alabilirim. Özellikle mavi rengi çok hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8277 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, SUV ve
9 etiket daha teaser araç hyundai kona kompakt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Rekabet Kurumu ünlü e-ticaret sitesi Sahibinden.com’a soruşturma açıyor 2 yıl ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme 2 yıl Markafoni'den sonra Bukoli de kapanıyor! 2 yıl Apple, iPad'lere sürükle-bırak özelliği getiriyor 2 yıl iOS platformuna dosya yöneticisi geliyor 2 yıl iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 2 yıl Apple’ın yeni donanımları ile ilgili son bilgiler 2 yıl Akıllı telefonlarda hafıza kartı desteği oranı rekor kırdı 2 yıl Türk Telekom ve Vodafone, 1472 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürecek 2 yıl Karşınızda dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı 2 yıl 18 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisi yıl sonuna kaldı 2 yıl Essential’a marka ihlali şikayeti 2 yıl NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir 2 yıl Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller 2 yıl Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı 2 yıl OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir 2 yıl Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme 2 yıl Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir 2 yıl iPhone 8 bu kez çok net şekilde görüntülendi 2 yıl Sürücüsüz otomobiller güvenlik kamerası olarak da kullanılabilirler 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı Sonraki My Knox hizmeti sona eriyor 2 yıl “Samsung ve LG’nin hamleleri iPhone 8 için” 2 yıl MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan 2 yıl Twitter, nefret söylemleriyle etkili olarak ilgilenmiyor 2 yıl 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak 2 yıl Swift Playgrounds şimdi robotlara ve dronelara da destek veriyor 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 2 yıl En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme 2 yıl Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı 2 yıl ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek 2 yıl “PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak” 2 yıl Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti 2 yıl Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir 2 yıl Google 9 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir 2 yıl Dünyanın en büyük yüzen solar tesisi Çin'de kuruldu 2 yıl Audi, 3. seviye sürücüsüz otomobillerin testlerine başlıyor 2 yıl ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme 2 yıl Asus ROG Masters 2017 eSports turnuvası başlıyor 2 yıl Gigabyte, harici ekran kartı kutularında maliyeti düşürüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim