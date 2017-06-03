Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı

Samsung, Galaxy S8 serisini bir dizi renk seçeneği ile piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirketin büyük varyantı yeni bir tonda sunmaya hazırlandığı görülüyor. Rose Gold rengindeki Galaxy S8+ modelinin render görüntüsü sızdırıldı.

Gül ve altın arasındaki renk kombinasyonuyla hoş bir hava yakalayan Galaxy S8+ varyantını ortaya koyan görselin sahte olma ihtimali de var. Çünkü kamera lensinin ve telefon gövdesinin etrafındaki pürüzler kötü hazırlanmış ve resmi olmayan bir render olabileceğini düşündürüyor.

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Öte yandan, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu için yeni bir renk seçeneği sunması şaşırtıcı değil. Zira şirket, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerini çıkardıktan birkaç ay sonra da aynı şeyi yapmıştı. Galaxy S7 edge modelinin geçen yıl Mercan Mavisi (Blue Coral) tonunda sunulduğunu hatırlıyoruz.

Yeni renk seçeneği yakında gelebilir

Rose Gold renkli Galaxy S8+ modelindeki dahili özellikler ise orijinal versiyonla aynı. Cihaz 1440 x 2960 piksel çözünürlüğü destekleyen 6.2 inç Sonsuz Ekran ve Exynos 8895 yada Qualcomm Snapdragon 835 yonga setine sahip olacak. Ayrıca 3.500mAh pil ve 4GB RAM'le gelecek.

Cihazdaki f/1.7 diyafram açıklığına sahip 12MP arka kamera, faz algılamalı otofokus ve LED flaş gibi özelliklerle donatılmış durumda. Yine aynı şekilde f/1.7 diyafram değeri olan selfie kamerası ise otomatik HDR ve otomatik odaklamalı 8MP sensör içeriyor. Cihaz aynı zamanda kablosuz şarj ve 64GB dahili depolama özelliğine sahip.

Şu an için yeni renk seçeneğinin ne zaman geleceği ve hangi ülkelerde sunulacağı bilinmiyor. Bu arada, Samsung'un bu ay Galaxy S8 Active modelini piyasaya sürmesi ve ABD'de satışa sunması bekleniyor. Akıllı telefon, Galaxy S8'den daha büyük bir pile sahip olacak ve dayanıklılık bakımından askeri sınıf sertifikayla gelecek.

https://priceraja.com/blog/1832-samsung-galaxy-s8-plus-to-arrive-in-rose-gold-variant.html