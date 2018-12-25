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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai Mobis, CES 2019'da sanal dokunuşla çalışan eğlence sistemlerini tanıtacak

Hyundai Mobis, 8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2019 Tüketici Elektroniği Şovunda, yeni geliştirdiği sanal dokunmatik eğlence sistemlerini tanıtacak.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otomotiv devi Hyundai'nin alt kuruluşu olan Hyundai Mobis, yaklaşmakta olan Tüketici Elektroniği Şovu CES 2019'da, otonom araçlara yönelik, sürücünün havadaki hareketlerini tanıyan bilgi ve eğlence sistemlerini tanıtacağını açıkladı.

Sensörler sürücünün hareketlerini analiz ediyor

Şirketin bu yeni sistemlerinin merkezinde sanal dokunuş teknolojisi yer alacak. Hyundai Mobis, bu teknolojinin bilgi-eğlence panellerini kontrol etmek üzere ekranlara dokunmak yerine, sürücünün havadaki hareketlerini tanıdığını ve otomobilin bilgi-eğlence sisteminin özelliklerinin dokunmadan kontrol edilebildiğini açıkladı.
Örneğin sürücü otonom sürüş modunda bir film izlerken, başka filmler seçmek veya ses seviyesini ayarlamak için el hareketlerini kullanabilir. Yapılan açıklamaya göre aracın içindeki kameralar sürücünün göz hareketlerini ve el hareketlerini yakalarken, sanal dokunma özelliği sürücünün gözleri ve parmak ucu aynı noktaya yönlendirildiğinde etkinleşiyor. Hyundai'nin bu yeni teknolojisinin detaylarını ise CES 2019'da göreceğiz.

https://www.scnow.com/news/business/wire/article_39719a3e-74f9-56ad-8e25-5ce72a30be28.html Yorum Yaz
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khytr89 4 ay
Böyle şeyleri bir tek ben mi sevmiyorum :/ nerde o kocaman ses acip kapatma jogdiali olan becker ya da blaupunkt teypler.
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yorumculuklar 4 ay
Bunlar yerine direksiyon kontrollerinin geliştirilmesi daha mantıklı geliyor fakat, otonom sürüşe olan yatırımlar ile direksiyonlarin gereksizleşeceği bir döneme doğru giderken mantıklı yatırımlar.
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