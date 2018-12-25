Hyundai Mobis, CES 2019'da sanal dokunuşla çalışan eğlence sistemlerini tanıtacak

Otomotiv devi Hyundai'nin alt kuruluşu olan Hyundai Mobis, yaklaşmakta olan Tüketici Elektroniği Şovu CES 2019'da, otonom araçlara yönelik, sürücünün havadaki hareketlerini tanıyan bilgi ve eğlence sistemlerini tanıtacağını açıkladı.

Sensörler sürücünün hareketlerini analiz ediyor

Şirketin bu yeni sistemlerinin merkezinde sanal dokunuş teknolojisi yer alacak. Hyundai Mobis, bu teknolojinin bilgi-eğlence panellerini kontrol etmek üzere ekranlara dokunmak yerine, sürücünün havadaki hareketlerini tanıdığını ve otomobilin bilgi-eğlence sisteminin özelliklerinin dokunmadan kontrol edilebildiğini açıkladı.

https://www.scnow.com/news/business/wire/article_39719a3e-74f9-56ad-8e25-5ce72a30be28.html

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Örneğin sürücü otonombir film izlerken, başka filmler seçmek veya ses seviyesini ayarlamak için el hareketlerini kullanabilir. Yapılan açıklamaya göre aracın içindeki kameralarve el hareketlerini yakalarken, sanal dokunma özelliği sürücünün gözleri veaynı noktaya yönlendirildiğinde etkinleşiyor. Hyundai'nin bu yeni teknolojisinin detaylarını ise'da göreceğiz.