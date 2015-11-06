Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı otomobillerini tanıttı

Şu sıralar Las Vegas'ta düzenlenmekte olan 2015 Sema Fuarı, ilgi çekici otomobil konseptlerinin tanıtımına sahne oluyor. Dünyanın en büyük tuning fuarı olan Sema Fuarı'nın bu yılki ayağında adından söz ettirmeyi başaran Hyundai, fuarın son gününde özel yapım otomobillerini görücüye çıkardı.

Hyundai'nin 2015 Sema Fuarı için hazırladığı 6 özel yapım otomobil, Las Vegas Convention Center'da ilk kez bir arada sergilendi. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanan bu otomobiller; modifiye edilmiş 3 Tuscon SUV, iki Genesis Coupe ve 1 Veloster'dan oluştu.

Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı bu otomobillerin yapımı için ABD'nin en ünlü modifiye garajlarından bazılarıyla çalıştı. Tuscon modellerinin modifiyesi için Bisimoto, John Pangilinan ve Rockstar Performence Garage ile birlikte çalışırken Genesis Coupe modelleri için ARK Performance ve TJIN ile çalışıldı. Veloster'i modifiye etme görevini ise Blood Type Racing garajı üstlendi.

http://www.autoblog.com/2015/11/04/hyundai-genesis-veloster-tucson-sema-2015/