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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı otomobillerini tanıttı

Dünyanın en büyük tuning fuarı olan SEMA Fuarı'na katılan Hyundai, etkinlik için hazırladığı altı özel yapım otomobili tanıttı. İlk kez bir arada sergilenen otomobiller, ilgiyle karşılandı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı otomobillerini tanıttı
 
 Şu sıralar Las Vegas'ta düzenlenmekte olan 2015 Sema Fuarı, ilgi çekici otomobil konseptlerinin tanıtımına sahne oluyor. Dünyanın en büyük tuning fuarı olan Sema Fuarı'nın bu yılki ayağında adından söz ettirmeyi başaran Hyundai, fuarın son gününde özel yapım otomobillerini görücüye çıkardı.
Hyundai'nin 2015 Sema Fuarı için hazırladığı 6 özel yapım otomobil, Las Vegas Convention Center'da ilk kez bir arada sergilendi. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanan bu otomobiller; modifiye edilmiş 3 Tuscon SUV, iki Genesis Coupe ve 1 Veloster'dan oluştu.
 
Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı otomobillerini tanıttı
 Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı bu otomobillerin yapımı için ABD'nin en ünlü modifiye garajlarından bazılarıyla çalıştı. Tuscon modellerinin modifiyesi için Bisimoto, John Pangilinan ve Rockstar Performence Garage ile birlikte çalışırken Genesis Coupe modelleri için ARK Performance ve TJIN ile çalışıldı. Veloster'i modifiye etme görevini ise Blood Type Racing garajı üstlendi.
 
Hyundai, SEMA Fuarı için hazırladığı otomobillerini tanıttı

http://www.autoblog.com/2015/11/04/hyundai-genesis-veloster-tucson-sema-2015/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 4 yıl
West Coast Customs daha güzel yapıyor, hyundai ninki hikaye olmuş.
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landscapee 4 yıl
Araclar guzel ama teske turkiyede de gorsek boyle hyundaileri
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TahtalıKöyünMarangozu 4 yıl
Hyundai teneke yeaeaa...
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Patren 4 yıl
hyundai guzel arabs yapmislar
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Source 4 yıl
Gerçekten güzel olmuşlar Hyundai eski Hyundai değil artık.
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_SkiP_ 4 yıl
guzel konu kardesin emegine saygi
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Otomobilgini 4 yıl
Tucson güzel olmuş, ben hep bej rengini görüyorum.
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