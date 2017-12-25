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Yeni Nissan Leaf, Avrupa'da 10 bin adet sipariş aldı

Nissan'ın büyük beklentiyle piyasaya sürdüğü elektrikli araç modeli ikinci nesil Leaf, Avrupa'da markanın beklediğinden de fazla rağbet görüyor. Firma aracın 10 bin adet sipariş aldığını duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avrupa'daki sipariş alımını açmasının üzerinden 2 aylık bir süre geçmesinin ardından Nissan, yeni nesil Leaf modelinin "eşi görülmemiş müşteri ilgisi" ile karşılaştığını belirtiyor. Otomotiv devi bu hafta yaptığı duyuruda yeni elektrikli aracının 10.000 adet üzeri sipariş aldığını açıkladı.
Daha öncesinde Avrupa ve Japonya pazarındaki ilk talebin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan firma, o dönemde aracın 2 aydan kısa sürede bu pazarlarda 9 bin adetin üzerinde sipariş aldığını söylemişti.
Firma şimdi ise sadece Avrupa'da talebin 10 bin adet siparişi geçtiğini belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Nissan Avrupa Elektrikli Taşıtlar Yöneticisi Gareth Dunsmore, yeni Leaf ile birlikte Nissan'ın elektrikli araçlardaki liderliğinin teyit edildiğini ve müşteri ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirtirken, bununla birlikte yeni Leaf'in sadece bir elektrikli araç olmadığını, Nissan Intelligent Mobility'nin Avrupa'ya açılımı olduğunu ifade ediyor.
Yeni Leaf'i Ekim ayından bu yana Japonya'da üreten Nissan, aracın üretimini Avrupa'da ve ABD'de de bu ay başlatmış durumda. Model bir süredir üretimde olsa da üretilen araçların ilk olarak önümüzdeki haftalarda bayiliklere gelmesi bekleniyor.

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haberelectro 1 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Asami Zdrenka

sınav_testmis_kanka
Amerikanlar ve Japonlar piyasayı ele geçiriyor, Almanlar nerede?
Sahne mi çöktü?
@haberelectro

Bmw sadece bu sene 100 binden fazla elektrikli araba sattı.

i3 ve i8 ?
i3 den olsa olsa sebze arabası olur.
i8'in kokpitine binmek bile işkence.
Büyük AR-GE.
Zoe'nin az gelişmişi hepsi bu.
Elektrikli otomobile bir de o ızgarayı koymuşlar. Allah'ım sana geliyorum.

(Şimdi biri pili soğutmak için diye atlamasa bari.)

O cevreci dedigin teslanin arabalarinda kullanilan malzemelerin ne kadari geri donusumlu? Sebze arabasi dedigin i3 un cogu parcasi geri donusumlu. i8 e bile laf sokmus densiz. Teslanin o i8 gibi bir araba uretmesi icin kirk firin ekmek yemesi lazim. Ama sifir yuz iki saniye yeaaa deyin anca
Allahin kamili i8 de benzinli motor da var hibrid yani o izgara o yuzden var. cehalet aldi basini gitti
Git test coz sinavlar yaklasti liseli.
sınav_testmis_kankaAsami Zdrenkasınav_testmis_kankaAmerikanlar ve Japonlar piyasayı e...
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sistemli adam 1 yıl
Yaprak gibi araba ! (kelime anlamı öyle, yanlış anlaşılmasın)
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behram40 1 yıl
Araç güzel arkadaşlar,tek pedal teknolojisi var ve 400km.menzil olanı iyi bir pil-motor garantisiyle 130.000 tl'ye kapış kapış gider.
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stompanato 1 yıl
Ülkemize gelse kaça satışa çıkartılır ?
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OverClocK1ng 1 yıl
Tesla Model X kaç tane almıştı yaaaw? 10.000 bana pek yüksek gelmedi de..
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye yede sabırsızlıkla bekliyorum.
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darkhair 1 yıl
Wroclaw ( Polonya )’da erasmus yapıyorum. Burada Nissan Leaf’leri elektronik hammal olarak kullanıyorlar. Cep telefonu üzerinden kiralıyorsun saati 40? gibi fahiş bir fiyat. Bir seferliğine denedim. Gidişi fena değil. Ama ısıtıcı açık bir şekilde maksimum 100km menzili var. Ayağınıza hakim olmazsanız 80km ye kadar düşüyor. Tr’ye gelse bile kimse sadece şehir içinde kullanabileceği bir arabaya para vermez. Hele bu arabaya hiç vermez.
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N. Chomsky 1 yıl

%160 oranında vergi alan bir hükümet varken adamlar tabii satamaz. Aynı paraya Bmw'lere, Audi'lere bineceğimiz yerde dandik Fiat Egea'ya talim ediliyor.
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otopark 1 yıl
Bize gelse satmaz, satmasi icin de bir sebep yok
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K_Spartakus 1 yıl
Elin Avrupa ülkesini geçtim yavru vatan Kıbrısta bile bizde olmayan modeller var. Bu model bize gelmez ama Kıbrısa gider, neden mi? Biz de araba satışı büyük kar hesaplarıyla satılıyor, diğer ülkelerde ne kadar satarsam satayım zaten kar ediyorum düşüncesi vardır. Düşünün ki Lancia artık satılmıyor ülkemizde. Almanya da olsun başka ülkelerde rahatlıkla bulabilirsin, orada belki 10 adet satar ama yine de satar sonuçta stok tutmuyor siparişle çalışıyorlar.
Yavru vatan Kıbrıs kadar olamadık.
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zeratul87 1 yıl
tasarımı gayet şık
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