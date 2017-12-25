Yeni Nissan Leaf, Avrupa'da 10 bin adet sipariş aldı

Avrupa'daki sipariş alımını açmasının üzerinden 2 aylık bir süre geçmesinin ardından Nissan, yeni nesil Leaf modelinin "eşi görülmemiş müşteri ilgisi" ile karşılaştığını belirtiyor. Otomotiv devi bu hafta yaptığı duyuruda yeni elektrikli aracının 10.000 adet üzeri sipariş aldığını açıkladı.

Daha öncesinde Avrupa ve Japonya pazarındaki ilk talebin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan firma, o dönemde aracın 2 aydan kısa sürede bu pazarlarda 9 bin adetin üzerinde sipariş aldığını söylemişti.

Firma şimdi ise sadece Avrupa'da talebin 10 bin adet siparişi geçtiğini belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Nissan Avrupa Elektrikli Taşıtlar Yöneticisi Gareth Dunsmore, yeni Leaf ile birlikte Nissan'ın elektrikli araçlardaki liderliğinin teyit edildiğini ve müşteri ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirtirken, bununla birlikte yeni Leaf'in sadece bir elektrikli araç olmadığını, Nissan Intelligent Mobility'nin Avrupa'ya açılımı olduğunu ifade ediyor.

Yeni Leaf'i Ekim ayından bu yana Japonya'da üreten Nissan, aracın üretimini Avrupa'da ve ABD'de de bu ay başlatmış durumda. Model bir süredir üretimde olsa da üretilen araçların ilk olarak önümüzdeki haftalarda bayiliklere gelmesi bekleniyor.