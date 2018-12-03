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Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak

2015 yılında tanıtılan Santa Cruz konsepti üzerine geliştirilen Hyundai pickup'ın tasarım aşaması tamamlandı. 2020 yılında satışa sunulacak modelin ardından Kia versiyonu da gelecek. İşte detaylar...
5 ay
18,3b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai'nin pickup modeli
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2015 yılında Santa Cruz konseptini tanıtarak pickup sınıfına girişin sinyallerini veren Hyundai sonunda atağa kalkıyor. Koreli şirket, Santa Cruz’u baz alan bir pickup modelini mümkün olan en kısa sürede satışa sunma hazırlığı içerisinde. Aracın Kia versiyonu da arkasından gelecek.

Özellikle ABD pazarında büyük ilgi gören pickup sınıfına giriş yapmak için oldukça hevesli olan Hyundai, elektrikliye geçiş sürecine odaklandığı için bu planını birkaç yıl erteleme kararı almıştı. Görünen o ki planı devreye sokma vakti geldi. İlgi çekici otomobillerin tanıtıldığı Los Angeles Otomobil Fuarı’nda konuşan yeni tasarım şefi Luc Donckerwolke, “Santa Cruz’u mümkün olan en kısa sürede yollarda göreceksiniz. Tasarım aşaması tamamlandı. Şimdi sıra üretim sürecinde” açıklamasında bulundu.

Kia versiyonu da farklı bir tasarımla gelecek 

2020 yılında satışa sunulması muhtemel olan Hyundai pickup’ın Ford Ranger ve Nissan Navara gibi kompakt modeller arasına mı yoksa Ford F-150 gibi büyükler ligine mi katılacağı henüz açıklanmadı. Dünya geneline hitap eden bir model olması adına ilk ihtimal daha mantıklı görünüyor. Fakat geçtiğimiz günlerde ABD’ye özel Palisade SUV modelini tanıtan Hyundai’nin pickup sınıfında da aynı yolu izleme ihtimali yok değil.

Hyundai’nin 2015 yılında tanıttığı Santa Cruz konseptinin kaputunun altında 190 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motor bulunuyordu. Üretim sürecinde hem tasarım hem de teknik açıdan nelerin değişeceğini çok yakında göreceğiz. Santa Cruz'un tasarımını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/hyundai-pick-expected-2020-kia-version-follow Yorum Yaz
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Whippoorwill 5 ay en beğenilen
Bunla iyi fındık taşırım ha.
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Emre.isikgoz 5 ay
Arkaya bizim 🐶 😁😁
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Emre.isikgoz 5 ay
Güzel 😁
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haylaz__ 5 ay
Resimlerdeki formda olursa kasa küçük arka kapı girişi ufak
Ve arka kapaktaki far grubu kırılmaya çok müsait
Caddy sedan karışımı birşey pick-up sınıfındaki diğer markalara rakip olacağını sanmıyorum
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manisa_tr 5 ay
güzel olmuş
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DH Misafiri 5 ay
Hyundai'ın pikapı hilux, navara, l200 gibi kompakt pikaplara rakip olacaktır. F-150, Tacoma-Tundra, Titan, Silverado gibi pikaplar hyundai'ye 10 gömlek büyük gelir. Hyundai belki pikapını iki farklı kasa tipinde üretebilir ABD'ya farklı avrupa'ya farklı olarak iki farklı kasa tipinde gelebilir
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DH Misafiri 5 ay
Konsepti çok şık ve sportif bulmuştum ilk tanıtıldığında da hala da aynı düşünüyorum. Hyundai, aynı tasarımı seri üretime de benzer şekilde geçirmeyi başarırsa pikaptaki en şık ve sportif olabileceğini düşünüyorum
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DH Misafiri 5 ay
Hyundai pikapta başarılı olmak istiyorsa Toyota-Honda-Nissan-Mitsubishi'nin engin tecrübelerinden faydalanmalı. Nasıl ki Mercedes Nissan'ın fiat mitsubishi'nin tecrübelerinden faydalanıyorsa hyundai'ın da arkasında sağlam bir ortaklığa ihtiyacı var. Hyundai sağlam bir ortak şart yoksa başarılı olması çok zor
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FlyingUnderpants 5 ay
Spor araba görünümlü pick-up. Süper olmuş.
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the_japan 5 ay
Pikap tipi yok sanki
daha cok suv gibi duruyor.
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OverClocK1ng 5 ay
Pick-up lar resmen sınıf atladılar. Eskiden bu aletler yük taşıma amaçlı ve görsellikten çok işe yöneliklerdi. Şimdi bakıyorum ki, çok şık pick-up lar tanıtılıyor...
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