Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak

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2015 yılında Santa Cruz konseptini tanıtarak pickup sınıfına girişin sinyallerini veren Hyundai sonunda atağa kalkıyor. Koreli şirket, Santa Cruz’u baz alan bir pickup modelini mümkün olan en kısa sürede satışa sunma hazırlığı içerisinde. Aracın Kia versiyonu da arkasından gelecek.

Özellikle ABD pazarında büyük ilgi gören pickup sınıfına giriş yapmak için oldukça hevesli olan Hyundai, elektrikliye geçiş sürecine odaklandığı için bu planını birkaç yıl erteleme kararı almıştı. Görünen o ki planı devreye sokma vakti geldi. İlgi çekici otomobillerin tanıtıldığı Los Angeles Otomobil Fuarı’nda konuşan yeni tasarım şefi Luc Donckerwolke, “Santa Cruz’u mümkün olan en kısa sürede yollarda göreceksiniz. Tasarım aşaması tamamlandı. Şimdi sıra üretim sürecinde” açıklamasında bulundu.

Kia versiyonu da farklı bir tasarımla gelecek

2020 yılında satışa sunulması muhtemel olan Hyundai pickup’ın Ford Ranger ve Nissan Navara gibi kompakt modeller arasına mı yoksa Ford F-150 gibi büyükler ligine mi katılacağı henüz açıklanmadı. Dünya geneline hitap eden bir model olması adına ilk ihtimal daha mantıklı görünüyor. Fakat geçtiğimiz günlerde ABD’ye özel Palisade SUV modelini tanıtan Hyundai’nin pickup sınıfında da aynı yolu izleme ihtimali yok değil.

Hyundai’nin 2015 yılında tanıttığı Santa Cruz konseptinin kaputunun altında 190 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motor bulunuyordu. Üretim sürecinde hem tasarım hem de teknik açıdan nelerin değişeceğini çok yakında göreceğiz. Santa Cruz'un tasarımını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/hyundai-pick-expected-2020-kia-version-follow