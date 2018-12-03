Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak

Yerli otomobil projesinin en büyük destekçilerinden biri olan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ı ağırladı. Projeyle ilgili bilgiler alan Kanca, görüşme sonrası yaptığı açıklamada otomobilin yerlilik oranını değerlendirdi.

Yerli otomobil ne kadar yerli?

Hürriyet’e konuşan Alper Kanca, Türkiye’nin otomobili projesiyle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Türkiye’nin yeni nesil araçlar ve gelişmeler konusunda zayıf kaldığını belirten Kanca, sonuç olarak treni kaçırmadığımızı ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Kanca, yerlilik oranıyla ilgili sorulan soruyu da, “Türk tedarik sanayisi olarak yerli otomobilin ancak yüzde 30’unu karşılayabiliriz” şeklinde yanıtladı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türk tedarik şirketleri bir aracın kaportası ve bir sürü noktasında dünyada uzman. Ama önümüzde yeni bir süreç var. Bu süreçte yeni nesil araçlar ve gelişmeler var. Elektrikli, otonom gibi... Biz bu konuda açıkça söylemem gerekirse zayıfız. Türkiye’nin otomobili projesi de yeni nesil bir proje olacak. Elektrikli ve ileri teknolojilerle donatılacak. Biz yapabileceğimiz kadarına destek olacağız. Ama kendimizi geliştirip daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız.

"Dünya devleri de tek başına ilerleyemiyor"

Dünyada da birçok dev yeni nesili çözemedi tek başına ilerleyemiyor. Uluslararası işbirlikleri yapıyor. Sonuçta bir çocuk yürümeden önce koşamaz. Bu yüzden biz de Türkiye’nin otomobili ile kendimizi geliştireceğiz. Türkiye’nin otomobilinde yerlilik oranına gelirsek eğer, biz Türk tedarik sanayisi olarak yerli otomobilin ancak yüzde 30’unu karşılayabiliriz. Daha fazlasını da belki yaparız ama o zaman maliyetler devreye giriyor."

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ilk-etapta-yuzde-30u-yerli-olacak-41038438