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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak

Türkiye'nin otomobiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ülkemizin yeni nesil araçlarda zayıf olduğunu belirtti. Otomobilin yerlilik oranıyla ilgili de bilgi verdi.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak
 

Yerli otomobil projesinin en büyük destekçilerinden biri olan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ı ağırladı. Projeyle ilgili bilgiler alan Kanca, görüşme sonrası yaptığı açıklamada otomobilin yerlilik oranını değerlendirdi.

Yerli otomobil ne kadar yerli? 

Hürriyet’e konuşan Alper Kanca, Türkiye’nin otomobili projesiyle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Türkiye’nin yeni nesil araçlar ve gelişmeler konusunda zayıf kaldığını belirten Kanca, sonuç olarak treni kaçırmadığımızı ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Kanca, yerlilik oranıyla ilgili sorulan soruyu da, “Türk tedarik sanayisi olarak yerli otomobilin ancak yüzde 30’unu karşılayabiliriz” şeklinde yanıtladı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türk tedarik şirketleri bir aracın kaportası ve bir sürü noktasında dünyada uzman. Ama önümüzde yeni bir süreç var. Bu süreçte yeni nesil araçlar ve gelişmeler var. Elektrikli, otonom gibi... Biz bu konuda açıkça söylemem gerekirse zayıfız. Türkiye’nin otomobili projesi de yeni nesil bir proje olacak. Elektrikli ve ileri teknolojilerle donatılacak. Biz yapabileceğimiz kadarına destek olacağız. Ama kendimizi geliştirip daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız.

"Dünya devleri de tek başına ilerleyemiyor" 

Dünyada da birçok dev yeni nesili çözemedi tek başına ilerleyemiyor. Uluslararası işbirlikleri yapıyor. Sonuçta bir çocuk yürümeden önce koşamaz. Bu yüzden biz de Türkiye’nin otomobili ile kendimizi geliştireceğiz. Türkiye’nin otomobilinde yerlilik oranına gelirsek eğer, biz Türk tedarik sanayisi olarak yerli otomobilin ancak yüzde 30’unu karşılayabiliriz. Daha fazlasını da belki yaparız ama o zaman maliyetler devreye giriyor."


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ilk-etapta-yuzde-30u-yerli-olacak-41038438 Yorum Yaz
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Lova 5 ay en beğenilen
Gerçekçi konuşmuş.
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fuckulteli 5 ay
Sıktı artık!
Ortaya ürün çıkana kadar gündeme gelmemeli, uzattıkça uzattılar.. Yok şöyle yerli, yok bu kadar yerli, yok pil fabrikası şöyle olacak... Ortada bir şey yok, hem övülüyor hem eleştiriliyor. Boşa muhabbet, boşa gündem..
Sıktı artık!Ortaya ürün çıkana kadar gündeme gelmemeli, uzattıkça uzattılar.. Yok şöyle yerli, yok bu kadar yerli, yok pil fabrikası şöyle olacak... Ortada ...
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İtalyada ilticacı 5 ay
yıllardır üretime geçmedi gitti kurban olduğum.
borladamı çalışacak editör bey
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akula06 4 ay
youtube.com/...
arabayı bilmem de bu videodaki %100 yerli
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mr.jk 4 ay
Hiçbir otomobil firması otomobilin %100ünü kendisi üretmiyor, kendisi üretse maliyetleri çok yükselir zaten haberde de bu belirtilmiş. Birçok firma parçaları başka yerden tedarik ediyor. Subaru bile şanzımanı Renault'dan alıyor.
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sistemli adam 4 ay
Beğenmeyen forumun çok çalışkan ve zeki gençliğinden % 100 yerlisini bekliyoruz.
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freshwind 5 ay
Brn bu yerli otomobil işini pek çözemedim. Önemli olan yerli üretim olmasından ziyade patenti yerli olan bir araç üretmek değilmi. Hiçbir araç %100 yerli olamaz, dnyada örneği yok zaten. Fiatın araçları %100 italyan malı değilki adamların Türkiyede bile fabrikası var. Yada renoult, wolkswagrn vs. Hepsinin başka ülkelerden parça tedariki var. Biz kendi markamızı çıkaralım gerekirse çinde fabrika kuralım no problem. Önemli olan kaliteli bir marka üretebilmek.
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kimbehicayy 5 ay
Bu ülkede kağıt şeker saman üretilmiyor otomobilmi üretilecek
Devlet neden otomobil yapsın her otomobilden bir otomobil parası haraç alıyor
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erturkcan2 5 ay
Bir yerden başlamak lazım gerisi gelir.
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KaSaTuRa. 5 ay
yerli olmayan iktidarlarla yerli üretimler yapılamaz, seçim çalışmalarından başka birşey değil yapılanlar
ülkenin üretimini bırakın, üstüne bastığımız yollarımızı bile yabancılara satan veya işletme hakkı verenlerin yerli birşey yapacağını sanmak için ciddi saf olmak gerekiyor
yoksa bu ülkede yerli sanayiyi güçlendirmek çok kolay, eğitimli ve tecrübeli elemanlarımız yığınla, yan sanayi ürün üretiminde dünyada sayılı ülkelerdeniz, belli bir plan program ve teşvikle ithal etmek için yığınla paralar ödediğimiz şeyleri en fazla 5 sene içinde kendimiz üretir ya da büyük çoğunluğunu üretir hale gelebiliriz de işte niyet bu olmayınca 15 senede ancak yerli ve milli betonumuz olabiliyor sadece
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vollkan59 5 ay
Yahu arkadaş amma taktiniz bu yerli kelimesine.
Kardeşim bunu biz yapıyor muyuz? Yapıyoruz.
Türk üretimi mı?:Türk üretimi.
Hayır burada yazan bazıları, sanki emekleme den maraton koşmuş gibi bir şey sanıyor kendini herhalde.
O çok övdugunuz geçmiş hükümetler bir adım atsaydida, bizde direkt maratonda yarissaydik.
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ANIL007 5 ay
Ulan 50 60 senedir yok yerli otomobil aşağı yerli oyomobil yukarı. Avrupa birliği aşagı avrupa birliği yukarı.... İstemiyoruz mk yapmayın artık. Bu ne çocuk oylar gibi.
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