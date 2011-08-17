Hyundai yakıt ekonomisiyle öne çıkan i20 Blue modelini duyurdu

Hyundai B segmentindeki iddialı modeli i20'nin yakıt ekonomisiyle ön plana çıkan "Blue" versiyonunu duyurdu. Kendi sınıfındaki en ekonomik araç hedefiyle geliştirilen i20 Blue Edition, 1.4 litre CRDi dizel motordan güç alıyor. 89 beygir güç ve 220nm tork üreten otomobil 0-100 Km hızlanmasını 13.5 saniyede gerçekleştirirken en yüksek hızı ise 174 Km/saat olarak açıklandı.

Başta dur/kalk sistemi ve düşük yan yatma rezistanslı lastik kullanımı olmak üzere yapılan ince ayarlar sayesinde 100 Km'de 3.7 litre yakıt tükettiği C02 emisyon değerinin 98g / Km olduğu belirtilen i20 Blue Edition, İngiltere'de 13,195£ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.