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Hyundai yakıt ekonomisiyle öne çıkan i20 Blue modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai yakıt ekonomisiyle öne çıkan i20 Blue modelini duyurdu
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Hyundai B segmentindeki  iddialı modeli i20'nin yakıt ekonomisiyle ön plana çıkan "Blue" versiyonunu duyurdu. Kendi sınıfındaki en ekonomik araç hedefiyle geliştirilen i20 Blue Edition, 1.4 litre CRDi dizel motordan güç alıyor. 89 beygir güç ve 220nm tork üreten otomobil 0-100 Km hızlanmasını 13.5 saniyede gerçekleştirirken en yüksek hızı ise 174 Km/saat olarak açıklandı.
Başta dur/kalk sistemi ve düşük yan yatma rezistanslı lastik kullanımı olmak üzere yapılan ince ayarlar sayesinde 100 Km'de 3.7 litre yakıt tükettiği C02 emisyon değerinin 98g / Km olduğu belirtilen i20 Blue Edition, İngiltere'de 13,195£ seviyesinden satışa sunulmuş durumda. 

Hyundai yakıt ekonomisiyle öne çıkan i20 Blue modelini duyurdu
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hakanturanist 7 yıl
Araç yurt dışında aldıgı test onay belgeleriyle çok iddalı çıkış yapılıyorlar ,
umarım bu test verilerinde oldugu kadar saglam çıkarlar.
detaylı bilgiyi önemli otomobil siteleri yayınlamış , ototeknoloji.com/...
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yc#1 8 yıl
Polo 1.6 TDI 90 hp şehirdışı yakıt tüketimi 3.6 lt.
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sariduru 8 yıl
Polo bluemotion'ı tek geçerim yakıt tüketimi konusunda. 100km ortalama yakıt tüketim değeri 3.4 litre...
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sfzb67 8 yıl sariduru
sariduru

Polo bluemotion'ı tek geçerim yakıt tüketimi konusunda. 100km ortalama yakıt tüketim değeri 3.4 litre...


Polo 1.2 tdı motor 75ps 3.4lt,i20 1.4 crdi motor 89ps 3.7 litre bence tek geçme
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DH Misafiri 8 yıl
az tuketen araclar arttıkca benzın ve mazotta paralel olarak artıyo galıba bu ulkede.3.7 ne dır kı ya mazot un 2.5 lıra oldugunu dusunsek kı bır cok ulkede boyle 10 lıraya 100km... ne olacak bızım halımız 3.mazot mu olurmus..86
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Rumpelstilzchen 8 yıl
Şu an Hyundai fiyat listesinde yeni olarak ISG ve ISG plus seçenekleri eklendi ancak bu kavramların açıklaması yazılmamış. ISG start&stop teknolojisini içeriyormuş ve haliyle az yakıt tüketiyor ancak ISG VE ISG plus farkı bilinmiyor ve prime modeline göre + - neler var açıklanmalı.
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