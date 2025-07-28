Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı belli oldu!

Model Y SR'da renk farkı 54 bin 300 TL
Tesla Model Y SR fiyatı ne kadar?
- Tesla Model Y SR Stealth Grey: 2.241.000 TL
- Tesla Model Y SR Diğer Renkler: 2.295.300 TL
- Tesla Model Y SR Stealth Grey + Beyaz İç Mekan: 2.295.300 TL
- Tesla Model Y SR Diğer Renkler + Beyaz İç Mekan: 2.349.600 TL
Tesla Model Y LR RWD fiyatı
- Tesla Model Y LR Stealth Grey: 3.225.240 TL
- Tesla Model Y LR Diğer Renkler: 3.292.572 TL
Tesla Model Y LR AWD (Dört Çekiş) fiyatı
- Tesla Model Y LR AWD Stealth Grey: 3.998.400 TL
- Tesla Model Y LR AWD Diğer Renkler: 4.074.420 TL
Zamlı satışlar bugün başlıyor
Tesla Temmuz ayı boyunca hafta içi her gün saat 18.30'da envanter listelemeleri yapacağını duyurmuş ancak ÖTV zammı sonrasında satışlara ara vermişti. Bugün saat 18.30'da satışlar yeniden başlıyor. 31 Temmuz Perşembe gününe kadar her gün saat 18.30'da satış yapılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya