Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı belli oldu!

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselmesinin ardından Tesla zamlı fiyatları açıklamıştı. Şimdi de Tesla'nın internet sitesindeki fiyatlar güncellendi ve renk farkı için ödenmesi gereken ücret belli oldu.

Model Y SR'da renk farkı 54 bin 300 TL

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y SR'ın Stealth Grey renkli versiyonunun fiyatının 2.241.000 TL olacağı daha önce duyurulmuştu. Tesla'nın sitesine göre diğer renkler için 54 bin 300 TL fiyat farkı ödenmesi gerekecek ve 2.295.300 TL'ye satılacak. ÖTV zammıyla birlikte renkli modellerin fiyatı 381 bin 313 TL zamlanmış oldu.

Tesla Model Y SR fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y SR Stealth Grey: 2.241.000 TL

Tesla Model Y SR Diğer Renkler: 2.295.300 TL

Tesla Model Y SR Stealth Grey + Beyaz İç Mekan: 2.295.300 TL

Tesla Model Y SR Diğer Renkler + Beyaz İç Mekan: 2.349.600 TL

Tesla Model Y LR RWD fiyatı

Tesla Model Y LR Stealth Grey: 3.225.240 TL

Tesla Model Y LR Diğer Renkler: 3.292.572 TL

Tesla Model Y LR AWD (Dört Çekiş) fiyatı

Tesla Model Y LR AWD Stealth Grey: 3.998.400 TL

Tesla Model Y LR AWD Diğer Renkler: 4.074.420 TL

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Zamlı satışlar bugün başlıyor

Tesla Temmuz ayı boyunca hafta içi her gün saat 18.30'da envanter listelemeleri yapacağını duyurmuş ancak ÖTV zammı sonrasında satışlara ara vermişti. Bugün saat 18.30'da satışlar yeniden başlıyor. 31 Temmuz Perşembe gününe kadar her gün saat 18.30'da satış yapılacak.

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Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı ne kadar?

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