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    Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı belli oldu!

    Tesla'nın web sitesindeki fiyatlar güncellendi. Diamond Black, Quicksilver, mavi, kırmızı ve beyaz renkli Tesla Model Y SR için müşterilerin 53 bin TL'lik fiyat farkı ödemesi gerekiyor.             

    Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselmesinin ardından Tesla zamlı fiyatları açıklamıştı. Şimdi de Tesla'nın internet sitesindeki fiyatlar güncellendi ve renk farkı için ödenmesi gereken ücret belli oldu.

    Model Y SR'da renk farkı 54 bin 300 TL

    Tesla'nın sitesindeki fiyatlar güncellendi: Fiyat farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
     Tesla Model Y SR'ın Stealth Grey renkli versiyonunun fiyatının 2.241.000 TL olacağı daha önce duyurulmuştu. Tesla'nın sitesine göre diğer renkler için 54 bin 300 TL fiyat farkı ödenmesi gerekecek ve 2.295.300 TL'ye satılacak. ÖTV zammıyla birlikte renkli modellerin fiyatı 381 bin 313 TL zamlanmış oldu.

    Tesla Model Y SR fiyatı ne kadar?

    • Tesla Model Y SR Stealth Grey: 2.241.000 TL
    • Tesla Model Y SR Diğer Renkler: 2.295.300 TL
    • Tesla Model Y SR Stealth Grey + Beyaz İç Mekan: 2.295.300 TL
    • Tesla Model Y SR Diğer Renkler + Beyaz İç Mekan: 2.349.600 TL

    Tesla Model Y LR RWD fiyatı

    • Tesla Model Y LR Stealth Grey: 3.225.240 TL
    • Tesla Model Y LR Diğer Renkler: 3.292.572 TL

    Tesla Model Y LR AWD (Dört Çekiş) fiyatı

    • Tesla Model Y LR AWD Stealth Grey: 3.998.400 TL
    • Tesla Model Y LR AWD Diğer Renkler: 4.074.420 TL

    Zamlı satışlar bugün başlıyor

    Tesla Temmuz ayı boyunca hafta içi her gün saat 18.30'da envanter listelemeleri yapacağını duyurmuş ancak ÖTV zammı sonrasında satışlara ara vermişti. Bugün saat 18.30'da satışlar yeniden başlıyor. 31 Temmuz Perşembe gününe kadar her gün saat 18.30'da satış yapılacak.

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    mert1907 11 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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