Hyundai yeni nesil i30'u gün ışığına çıkardı

Hyundai yeni nesil i30 modelini önümüzdeki haftaya başlayan Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde dünya kamuoyunun beğenisine sundu. Güney Kore merkezli otomobil üreticisinin C segmenti'nde önemli satış başarılarına imza atan modeli i30, daha agresif bir görünüm sergileyen yeni tasarım özellikleriyle hedef kitlesine daha genç tüketicileri de ekleyecek gibi görünüyor.

Yoğun rekabetin yaşandığı C segmentinde daha yüksek satış rakamlarını hedefleyen Hyundai, yeni tasarım ile geçtiğimiz yıl Avrupa'da 115 bin adet satan i30'u, aynı yıl 500 bin adet satan Volkswagen Golf'e daha da yaklaştırmayı hedefleyen Hyundai cephesinde Avrupa bölgesinden sorumlu baş operasyon yöneticisi Allan Rushford açıklamasında, "Yeni nesil i30'un, sadece performans değil aynı zamanda müthiş görünen otomobil isteyen genç ve ilerlemeci gençleri cezbedeceğini umuyoruz." dedi.

Hyundai yeni nesil i30'un teknik detayları ve motor seçenekleri hakkında henüz açıklama yapmaya pek yanaşmıyor ancak beş yıl kilometre sınırsız garanti, yol yardımı ve düzenli servis kontrolünü sürdüreceklerini ifade ediyor.