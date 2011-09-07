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Hyundai yeni nesil i30'u gün ışığına çıkardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
269,6b
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100
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai yeni nesil i30 modelini önümüzdeki haftaya başlayan Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde dünya kamuoyunun beğenisine sundu. Güney Kore merkezli otomobil üreticisinin  C segmenti'nde önemli satış başarılarına imza atan modeli i30, daha agresif bir görünüm sergileyen yeni tasarım özellikleriyle hedef kitlesine daha genç tüketicileri de ekleyecek gibi görünüyor.
Yoğun rekabetin yaşandığı C segmentinde daha yüksek satış rakamlarını hedefleyen Hyundai, yeni tasarım ile geçtiğimiz yıl Avrupa'da 115 bin adet satan i30'u, aynı yıl 500 bin adet satan Volkswagen Golf'e daha da yaklaştırmayı hedefleyen Hyundai cephesinde Avrupa bölgesinden sorumlu baş operasyon yöneticisi Allan Rushford açıklamasında, "Yeni nesil i30'un, sadece performans değil aynı zamanda müthiş görünen otomobil isteyen genç ve ilerlemeci gençleri cezbedeceğini umuyoruz." dedi.
Hyundai yeni nesil i30'un teknik detayları ve motor seçenekleri hakkında henüz açıklama yapmaya pek yanaşmıyor ancak beş yıl kilometre sınırsız garanti, yol yardımı ve düzenli servis kontrolünü sürdüreceklerini ifade ediyor. 

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limited61 8 yıl en beğenilen

JessieJ

Özenti bir otomobil olmuş. Daha özgün bir tasarım beklerdim. Ön taraf Peugeottan çalınmış, Arka taraf Alfarome Guliettadan. İç dizayn aynı Ford Fiesta.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



dikkat ettinmi tekerlek sayılarıda aynı yani 2 sindede 4 tekerlek var
JessieJÖzenti bir otomobil olmuş. Daha özgün bir tasarım beklerdim. Ön taraf Peugeottan çalınmış, Arka taraf Alfa...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar her konuda bize düşmanlık eden milletlerin arabalarını bırakında herzaman dostumuz olmuş korelilerin arabalarına bakın ve alın.inşallah bizimde markamız olur ama olana kadar hyundai derim.neye benzerse benzesin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sfzb67 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar her konuda bize düşmanlık eden milletlerin arabalarını bırakında herzaman dostumuz olmuş korelilerin arabalarına bakın ve alın.inşallah bizimde markamız olur ama olana kadar hyundai derim.neye benzerse benzesin.

+1
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DH Misafiri 7 yıl
bence çok güzel olmuş kçmaraş ta görmeden alan kişi ben oldum
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TR_001 7 yıl
Eski kasa i30' u beğenmiyordum ama Hyundai bu model ile gerçekten iddialı geliyor diyebilirim. Bazı arkadaşlar bu araç için özenti dese de, araç satışa çıktığında diğer markaların ciddi anlamda uykusu kaçacak diyebilirim. Hatta i20 yi satmayı bile düşünüyorum şimdiden... zira bu yeni modeller çıktığında eski kasalara bakan olmaz :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bende eski kasa İ30 var.Yemin ediyorum araba kimi arkadaşların söylediği gibi ıvır zıvır sıradan bir araba değil.Sizlerden rica ediyorum bu arabaya bir binin 1-2 ay deneyin.Çok kaliteli ve güzel bir araba.Başka bir arabaya binme ihtiyacı inanın duymuyorsunuz.Yeni kasası pahalı olmazsa hiç düşünmeden alırım.Verilen her kuruşu hak eden bir araba.
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b_sevki 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bende eski kasa İ30 var.Yemin ediyorum araba kimi arkadaşların söylediği gibi ıvır zıvır sıradan bir araba değil.Sizlerden rica ediyorum bu arabaya bir binin 1-2 ay deneyin.Çok kaliteli ve güzel bir araba.Başka bir arabaya binme ihtiyacı inanın duymuyorsunuz.Yeni kasası pahalı olmazsa hiç düşünmeden alırım.Verilen her kuruşu hak eden bir araba.

senınle hemen hemen aynı fıkırdeyım,bende opel astra h var şahsıma ait,ama şirketten i30 verdıler bır donemlıgıne,ıkısını kıyasladıgımda i30 ıle astra arasında bana hıssettırdıklerı acısından fark yok dıyebılırım
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DH Misafiri 7 yıl
Boş boş konuşanlar olmuşşş... 2009 dan beri i30 kullanıyorum 90 ps crdi (dizel) ve şu an 115 crdi (dizel) araç kullanıyorum .. muhteşem ivmelenme tork var ... bence A3 motor konusunda sollar hyundai... Yeni passatta bile 1.6 TDİ 110 ps ? .... Yeni i30 1.6 128ps ve 260NM tork motor kullanıyor... araba uçuyor resmen... artı yola zamk gibi yapışıyor... ben çoook lüx araçlarla kapışıp sollamışım uzun yollarda... Bilen de konuşuyor bilmeyen de... Amblem para etmiyor beyler... karda zincirsiz 20 - 25 cm karda kar lastiğiyle hiç araç kullandınız mı? hatta ön tampon karı silerek gidiyordu...Muhteşemsin Hyundai...10 numara kimse çamur atmasın boşuna... atsada bişe olmaz bilen biliyor... ona benziyo buna benziyo... tüm arabaların birbirine benzer yönleri vardır... Uçağa veya gemiye mi benzeyecekti...ne saçma.. alın şunu okuyun bu ödülleri ben vermedim 130 a.. İ30 UN ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZILARI;
1. CRDİ ye dünya dizel ödülü
2. 100 üzerinden 94 puan alan dünyanın nadir araçlarından ( bu test ; stablize yol, yol tutuşu, iç mekan , işçilik , tüketim maaliyet, performans ,kalite....vb birçok alanda yapılıyor)
3. "BEST CAR" Ödülü (Avustralya)
4. "GOLD LAURES" Ödülü (Romanya)
5. "AA MOTORİNG EXCELLENCE" Ödülü (Yeni Zellanda)
6. "2008 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (İspanya)
7. "NRMA EN İYİ KULLANIM MALİYETİ" Ödülü (Avustralya)
8. "AUTOCAR 2008 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (Ortadoğu)
9. "2007 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (Avustralya)
10. "CESVİ EN GÜVENLİ ARAÇ" Ödülü (Arjantin)
11. EURO-ENCAP 'Ta çarpışma testlerinde en yüksek puan olan 5 yıldız aldı..
12. yapılan testlerde de çocuk korumasında da "4 yıldız" alarak segmentinde en yüksek sonuçlardan birine imza attı.
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öğretmen07 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Boş boş konuşanlar olmuşşş... 2009 dan beri i30 kullanıyorum 90 ps crdi (dizel) ve şu an 115 crdi (dizel) araç kullanıyorum .. muhteşem ivmelenme tork var ... bence A3 motor konusunda sollar hyundai... Yeni passatta bile 1.6 TDİ 110 ps ? .... Yeni i30 1.6 128ps ve 260NM tork motor kullanıyor... araba uçuyor resmen... artı yola zamk gibi yapışıyor... ben çoook lüx araçlarla kapışıp sollamışım uzun yollarda... Bilen de konuşuyor bilmeyen de... Amblem para etmiyor beyler... karda zincirsiz 20 - 25 cm karda kar lastiğiyle hiç araç kullandınız mı? hatta ön tampon karı silerek gidiyordu...Muhteşemsin Hyundai...10 numara kimse çamur atmasın boşuna... atsada bişe olmaz bilen biliyor... ona benziyo buna benziyo... tüm arabaların birbirine benzer yönleri vardır... Uçağa veya gemiye mi benzeyecekti...ne saçma.. alın şunu okuyun bu ödülleri ben vermedim 130 a.. İ30 UN ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZILARI;

1. CRDİ ye dünya dizel ödülü
2. 100 üzerinden 94 puan alan dünyanın nadir araçlarından ( bu test ; stablize yol, yol tutuşu, iç mekan , işçilik , tüketim maaliyet, performans ,kalite....vb birçok alanda yapılıyor)
3. "BEST CAR" Ödülü (Avustralya)
4. "GOLD LAURES" Ödülü (Romanya)
5. "AA MOTORİNG EXCELLENCE" Ödülü (Yeni Zellanda)
6. "2008 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (İspanya)
7. "NRMA EN İYİ KULLANIM MALİYETİ" Ödülü (Avustralya)
8. "AUTOCAR 2008 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (Ortadoğu)
9. "2007 YILIN OTOMOBİLİ" Ödülü (Avustralya)
10. "CESVİ EN GÜVENLİ ARAÇ" Ödülü (Arjantin)
11. EURO-ENCAP 'Ta çarpışma testlerinde en yüksek puan olan 5 yıldız aldı..
12. yapılan testlerde de çocuk korumasında da "4 yıldız" alarak segmentinde en yüksek sonuçlardan birine imza attı.



arkadaşım eski kasa i30 çok kaliteli,çok performanslı,çok iyi yol tutuşu olan bir araç olabilir.ben kullanmadım,siz öyle söylüyorsanız öyledir zaten itirazım olamaz.ama o kadar çirkin bir dış tasarıma sahip ki işte bu sebepten tutulmadı,satılmadı yeteri kadar bence.ha yeni kasa i30 muhteşem tek kelimeyle,fiyatları da makul tutarlarsa eğer ben de çok beğendim alabilirim doğrusu.işin özeti eski kasa ile yeni kasa arasında dış görünüş açısından dağlar kadar fark var bence.
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SaMoVe 7 yıl
Hyundai kendini getz vs ile ispatladı.En çok satılan arabalarda şu an 2. 1. ise tofaş şahin.En hızlı büyüyen araba firması.Bunlar olurken daha kullanmadığınız araç ve markayı kötülemek kusura bakmayın da hyundai nin değil sizin cehaletinizin suçu.Araç benzetene kadar özellik donanım fiyat performans konforu karşılaştırın da en azından biraz içi dolu yorumlar yapın.
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switel 7 yıl
ne zaman cikacagi hakkinda bilgi var mi??
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radapaz 7 yıl switel
switel

ne zaman cikacagi hakkinda bilgi var mi??

ben de çok merak ediyorum araba almam lazım sırf bu yüzden beklemedeyim.
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05kartal 7 yıl
mart ayında turkıyede satısta olur
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DH Misafiri 7 yıl
Siz kötüleyin arkadaşlar Seat Wv Ford hepsi daha iyi dimi Hyundai ' dan siz ağzınızı yorun.
Ben Keyfim ve kahyasıyla beraber Hyundai ' ın keyfini sürüyorum.
İyi akşamlar :)
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Mertcan. 7 yıl


otomatik park özelliği gösteriliyor
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Bakvururum! 8 yıl
Astraya, fiestaya yada digerlerine benzemiş.Sonuc olarak kendisi olamamış :-/
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voxi 8 yıl
güzel olmuş daha bir spor havaya bürünmüş bu son haliyle ayrıca iç tasarımınıda sevdim fena olmamış oda
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GünAyYıldız 8 yıl
Hyundai hayatta almam.Gerçi şimdide alamamda
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webmaster-mt 8 yıl
abi o değil de i10 sürdüm ama yok böyle bişey ya 1100cc motor var bizdeki palio 2004 1,4 benzinli kadar boğulmuyo aynı yokuşta
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ogi 8 yıl
bu hafta 2011 model i30 aldık 40k verip bunu görnce içim gitti :/
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