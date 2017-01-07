Hyundai'nin Mobility Vision konsepti kelimenin tam anlamıyla arabayı eve bağlıyor

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai CES 2017'de bağlantılı araba, akıllı ev, otonom araç ve nesnelerin interneti gibi pek çok farklı alanda teknolojilerini sergiliyor, ancak bütün bunların arasında oldukça sıra dışı bir konsept daha sergiliyor. Mobility Vision ismindeki konsept araba ile evi sanal ortamda birbirine bağlamakla kalmıyor, duvardaki bir açıklık yardımıyla bu ikisini birbirine katıyor.

Çalışma mantığına değinecek olursak; park edildiği zaman otomobil üreticisinin "hiper bağlantılı akıllı araba" adını verdiği ve ağ çözümleri devi Cisco ortaklığı ile üretilen araç, arabanın kapıları şeklinde duvardaki boşluk aracılıyla kelimenin tam anlamıyla eve bağlanıyor.

Eve yerleştirildikten sonra, ev ağına bağlanabilen araç, fiziksel olarak odayla birleşirken, sanal olarak da bütün ev ile birleşiyor. Evin havalandırma sistemiyle görev paylaşımı yapabilen araç bunun yanı sıra, ekstra yaşam alanı, hidrojen yakıt hücresinden gerektiğinde acil güç üretimi ve hatta misafir gelmesi durumunda koltuklarını odanın içine doğru hareket ettirmesi gibi özelliklere sahip.

Sürüş zamanı geldiğinde ise tek yapılması gereken o akıllı koltuklardan birine geçerek hiper bağlantılı arabanın sizi istediğiniz yere götürmesini seçmek. Ev ile araba arasında dijital bir bağlantı da yer alırken, ev içerisinden arabanın durumunu kontrol etmek yada arabayla seyahet ederken evin durumunu kontrol etmek bu sayede mümkün.

https://www.cnet.com/roadshow/news/hyundais-mobility-vision-concept-literally-connects-the-car-to-the-home-ces-2017/