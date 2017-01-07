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Hyundai'nin Mobility Vision konsepti kelimenin tam anlamıyla arabayı eve bağlıyor

CES 2017'de pek çok farklı yeniliğini sergileyen Hyundai'nin Mobility Vision konsepti şüphesiz ki en dikkat çekicilerinden birisi olma özelliğinde. Konseptin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,4b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai CES 2017'de bağlantılı araba, akıllı ev, otonom araç ve nesnelerin interneti gibi pek çok farklı alanda teknolojilerini sergiliyor, ancak bütün bunların arasında oldukça sıra dışı bir konsept daha sergiliyor. Mobility Vision ismindeki konsept araba ile evi sanal ortamda birbirine bağlamakla kalmıyor, duvardaki bir açıklık yardımıyla bu ikisini birbirine katıyor.
Çalışma mantığına değinecek olursak; park edildiği zaman otomobil üreticisinin "hiper bağlantılı akıllı araba" adını verdiği ve ağ çözümleri devi Cisco ortaklığı ile üretilen araç, arabanın kapıları şeklinde duvardaki boşluk aracılıyla kelimenin tam anlamıyla eve bağlanıyor.
Eve yerleştirildikten sonra, ev ağına bağlanabilen araç, fiziksel olarak odayla birleşirken, sanal olarak da bütün ev ile birleşiyor. Evin havalandırma sistemiyle görev paylaşımı yapabilen araç bunun yanı sıra, ekstra yaşam alanı, hidrojen yakıt hücresinden gerektiğinde acil güç üretimi ve hatta misafir gelmesi durumunda koltuklarını odanın içine doğru hareket ettirmesi gibi özelliklere sahip.
Sürüş zamanı geldiğinde ise tek yapılması gereken o akıllı koltuklardan birine geçerek hiper bağlantılı arabanın sizi istediğiniz yere götürmesini seçmek. Ev ile araba arasında dijital bir bağlantı da yer alırken, ev içerisinden arabanın durumunu kontrol etmek yada arabayla seyahet ederken evin durumunu kontrol etmek bu sayede mümkün.

https://www.cnet.com/roadshow/news/hyundais-mobility-vision-concept-literally-connects-the-car-to-the-home-ces-2017/ Yorum Yaz
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teneke1236737 2 yıl en beğenilen
Adamlar evi arabaya taşımış,biz daha über yerli oto çıkaracağız.
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stalker(1979) 2 yıl
Arabayı çaldırır isek evdeki eşyalar da gitti desenize
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DH Misafiri 2 yıl
Gerçekten arabayla ev nasıl bağlanır anlamadım arkadaşlar. Anlayan varsa biraz açıklasın lütfen
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Audi383848 2 yıl
Biz hala yılan hikayesine dönen yerli oto konuşuyoruz.Vergi zamlarından başka otomobil bölümüne dokunduğu yok bile hükümetin.10 yıl sonra yine yapamayız bunları.Malum hükümet.Biraz böyle işlere odaklanın sizin tek işiniz olmuş ötv zammı ötv zammı mtv zammı ıvır zıvır zammı.Tek göreviniz halkın parasını eritmek.Artık şu işlere odaklanın da dünyaya bağlanalım.Adamlar araba içine ev yapmış.Biz hala 2016 yılında araba almaya korkar durumdayız.Biraz şu ilime fene yönelin bizde akılcı çözümler üretelim.Adamları sadece izleyecek miyiz hep?
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PsYcHoO 2 yıl
Hayal etmekte sakınca yok...
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|Perseus| 2 yıl
Bence günlük hayata girmeyecek bir buluş
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Rohanli_Theoden 2 yıl
ütopik geliyor.
insanlık daha airpod'larına sahip olamıyor bunula hiç baş edemez.
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aspirin_00 2 yıl
o arabayı köy yolunda görmek isterdim....
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Umutcan 2 yıl
Black Mirror'dan fırlama gibi :)
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uçanBalık 2 yıl
bu islerinde suyu cikti artik
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kadirirdem 2 yıl
Bu gerçeğe dönüşürse hırsızlık olayları artacak...
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SigSauer6 2 yıl
Zengin SUUD aileleri bunu yıllardır yapmakta ne mobility vision ı.
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