Intel tabanlı akıllı telefonların 2011'den önce çıkması beklenmiyor

İlk çeyrekte 54.7 milyon adetlik satış hacmine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %56.7 oranında büyüyen akıllı telefon pazarı, pek çok firmanın iştahını kabartmaya devam ediyor. XScale işlemcileriyle daha önce akıllı telefonlara özel işlemci girişiminde bulunan ancak daha sonra "çekirdek" işlerine yoğunlaşabilmek adına bu bölümünü, çip üreticisi Marvell'a satan Intel, Atom platformuyla netbook pazarında elde ettiği başarının bir benzerini akıllı telefonlar için tekrarlamayı hedefliyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar piyasasını domine eden ve tüm dünyadaki pazar payının en az %80-85 seviyesinde olduğu belirtilen Intel, akıllı telefon pazarında ise aktif olarak yer almıyor. Düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarına imza atan İngiltere merkezli ARM firmasının kontrolünde olan akıllı telefon pazarı, orta ve uzun vadede Intel'in yeni hedefi olacak gibi görünüyor. Mayıs ayında yaptığı tanıtım ile akıllı telefonlara Atom Z600 işlemci ailesi ve Moorestown platformunu tanıtan Intel, liderliğe oynayacağından emin.

Aava: Intel Moorestown tabanlı akıllı telefon (Moorestown geliştirme platformu)

Lincroft kod adıyla anılan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom Z600 işlemcia ilesi, temel tasarım özellikleriyle ARM tabanlı çözümler (Nvidia Tegra ve Qualcomm Snapdragon vb.) gibi aslında bir SoC yani yongada sistem çözümü. Langwell kod adıyla bilinen Intel Platform Kontrol Merkezi MP20 çipsetiyle iki yongalı Moorestown platformunun temel yapı taşı olan Atom Z600 işlemci ailesi, LPDDR1 ve DDR2 bellek desteği sunuyor ve ölçeklenebilir veri yolu tasarımı ile farklı sınıftaki akıllı telefonlar için çok çeşitli alternatiflere sahip olması bekleniyor.

Sahip olduğu entegre grafik birimini için, Menlow platformundaki grafik birimine kıyasla 2x kat daha yüksek performans sunduğu belirtilen Atom Z600 işlemci ailesinin OpenGL ES 2.0, Open VG 1.0, DirectX 9.0L ve HD video hızlandırma desteği sunduğu açıklandı. Aslında bir PowerVR çözümü olan entegre grafik biriminin benzerleri bugün Apple'ın A4 ve Samsung'un Hummingbird işlemcilerinde de kullanılmakta. Intel'e göre akıllı telefonlar için en güçlü mobil platform olan Moorestown platformu için cevabı merak edilen sorular ise, güç tüketim değerleri ve termal karakeristik.

Intel'e göre Moorestown platformu, güç tüketim değerleri açısından piyasadaki mevcut akıllı telefon platformlarıyla rekabet edebilir düzeyde olacak. 45nm üretim teknolojisinin avantajlarına güvenen Intel, henüz herhangi bir rakam açıklamış olmasa da endüstriyel kaynaklar, Atom Z600 tabanlı Moorestown platformunun, ARM Cortex A8 tabanlı çözümler kadar pil ömrü sunamayacağını iddia ediyorlar. Henüz bu konuda net bir bilgi olmasa da, daha önce yıl sonuna doğru çıkabileceği konuşulan Intel tabanlı akıllı telefonların yeni yıla kaldığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre Intel Moorestown tabanlı akıllı telefonlar, Las Vegas'da düzenlenecek CES (Ocak 2011) veya Barselona'da gerçekleştirilecek MWC (Şubat 2011) etkinliklerinde tanıtılacak. Akıllı telefonlardan farklı olarak Intel Moorestown tabanlı tablet bilgisayarlar ise muhtemelen yıl sona ermeden çıkmış olacak. Froyo kod adlı Android 2.2 sürümünün doğal x86 versiyonu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Intel, Moorestown tabanlı tabanlı tablet bilgisayarların sadece Windows ve MeeGo ile sınırlı kalmasını istemiyor, pazarın yükselen değeri olarak Android platformunun da Moorestown üzerinde çalışmasını planlıyor.