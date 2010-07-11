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Intel tabanlı akıllı telefonların 2011'den önce çıkması beklenmiyor

Intel Atom işlemcisini kullanan akıllı telefonların 2011'den önce gelmesi beklenmiyor. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk çeyrekte 54.7 milyon adetlik satış hacmine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %56.7 oranında büyüyen akıllı telefon pazarı, pek çok firmanın iştahını kabartmaya devam ediyor. XScale işlemcileriyle daha önce akıllı telefonlara özel işlemci girişiminde bulunan ancak daha sonra "çekirdek" işlerine yoğunlaşabilmek adına bu bölümünü, çip üreticisi Marvell'a satan Intel, Atom platformuyla netbook pazarında elde ettiği başarının bir benzerini akıllı telefonlar için tekrarlamayı hedefliyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar piyasasını domine eden ve tüm dünyadaki pazar payının en az %80-85 seviyesinde olduğu belirtilen Intel, akıllı telefon pazarında ise aktif olarak yer almıyor. Düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarına imza atan İngiltere merkezli ARM firmasının kontrolünde olan akıllı telefon pazarı, orta ve uzun vadede Intel'in yeni hedefi olacak gibi görünüyor. Mayıs ayında yaptığı tanıtım ile akıllı telefonlara Atom Z600 işlemci ailesi ve Moorestown platformunu tanıtan Intel, liderliğe oynayacağından emin.

Aava: Intel Moorestown tabanlı akıllı telefon (Moorestown geliştirme platformu)

Lincroft kod adıyla anılan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom Z600 işlemcia ilesi, temel tasarım özellikleriyle ARM tabanlı çözümler (Nvidia Tegra ve Qualcomm Snapdragon vb.) gibi aslında bir SoC yani yongada sistem çözümü. Langwell kod adıyla bilinen Intel Platform Kontrol Merkezi MP20 çipsetiyle iki yongalı Moorestown platformunun temel yapı taşı olan Atom Z600 işlemci ailesi, LPDDR1 ve DDR2 bellek desteği sunuyor ve ölçeklenebilir veri yolu tasarımı ile farklı sınıftaki akıllı telefonlar için çok çeşitli alternatiflere sahip olması bekleniyor.

Sahip olduğu entegre grafik birimini için, Menlow platformundaki grafik birimine kıyasla 2x kat daha yüksek performans sunduğu belirtilen Atom Z600 işlemci ailesinin OpenGL ES 2.0, Open VG 1.0, DirectX 9.0L ve HD video hızlandırma desteği sunduğu açıklandı. Aslında bir PowerVR çözümü olan entegre grafik biriminin benzerleri bugün Apple'ın A4 ve Samsung'un Hummingbird işlemcilerinde de kullanılmakta. Intel'e göre akıllı telefonlar için en güçlü mobil platform olan Moorestown platformu için cevabı merak edilen sorular ise, güç tüketim değerleri ve termal karakeristik.

Intel'e göre Moorestown platformu, güç tüketim değerleri açısından piyasadaki mevcut akıllı telefon platformlarıyla rekabet edebilir düzeyde olacak. 45nm üretim teknolojisinin avantajlarına güvenen Intel, henüz herhangi bir rakam açıklamış olmasa da endüstriyel kaynaklar, Atom Z600 tabanlı Moorestown platformunun, ARM Cortex A8 tabanlı çözümler kadar pil ömrü sunamayacağını iddia ediyorlar. Henüz bu konuda net bir bilgi olmasa da, daha önce yıl sonuna doğru çıkabileceği konuşulan Intel tabanlı akıllı telefonların yeni yıla kaldığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre Intel Moorestown tabanlı akıllı telefonlar, Las Vegas'da düzenlenecek CES (Ocak 2011) veya Barselona'da gerçekleştirilecek MWC (Şubat 2011) etkinliklerinde tanıtılacak. Akıllı telefonlardan farklı olarak Intel Moorestown tabanlı tablet bilgisayarlar ise muhtemelen yıl sona ermeden çıkmış olacak. Froyo kod adlı Android 2.2 sürümünün doğal x86 versiyonu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Intel, Moorestown tabanlı tabanlı tablet bilgisayarların sadece Windows ve MeeGo ile sınırlı kalmasını istemiyor, pazarın yükselen değeri olarak Android platformunun da Moorestown üzerinde çalışmasını planlıyor.


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depeche35 8 yıl
45nm söyleselerde 22nm olacağına ,olması gerektiğine inanıyorum.Bence bazı şeyler süpriz olacaktır.22 nm olması çok anlam ifade edecek güç tüketiminde yeni ufuklar açacaktır.
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DH Misafiri 9 yıl
Bence geç kalınmış bir fikir, teknolojinin akıllı telefonlarla pc'nin kombinasyonu şeklinde gelişeceğini düşünüyorum.
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TeKNoYDN 9 yıl
süper
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Batuist 9 yıl
gun
7/11/2010 Saat: 11:02 PM
Her ne olursa olsun, Intel'in tekrar bu piyasaya gelecek olması müthiş bir olay.
Bu işlemciler sadece cep telefonunda değil çeşitli bir çok cihazda kullanılacaktır. Google TV, tabletler ve belkide çok hafif netbook'larda.

evet.. harici ekran kartı projesi larrabee de müthişti... atom işlemcili netbooklarıda gördük... Nete zor giriyorlar..
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Nef'i 9 yıl

Batuist

gun
7/11/2010 Saat: 11:02 PM
Her ne olursa olsun, Intel'in tekrar bu piyasaya gelecek olması müthiş bir olay.

Bu işlemciler sadece cep telefonunda değil çeşitli bir çok cihazda kullanılacaktır. Google TV, tabletler ve belkide çok hafif netbook'larda.


evet.. harici ekran kartı projesi larrabee de müthişti... atom işlemcili netbooklarıda gördük... Nete zor giriyorlar..

Açıkcası larrabee projesi tam anlamıyla faciaydı fakat aynı makus kaderi bence bu sefer yaşamıyıcak aksi bir durum da dahi en azından mobil işlemci pazarında yine de rekabet artacaktır ve bu rekabet her zaman olduğu gibi tüketicinin işine yaracak.
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gun 9 yıl
Her ne olursa olsun, Intel'in tekrar bu piyasaya gelecek olması müthiş bir olay.
Bu işlemciler sadece cep telefonunda değil çeşitli bir çok cihazda kullanılacaktır. Google TV, tabletler ve belkide çok hafif netbook'larda.
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Batuist 9 yıl
intel platformlarının en büyük handikapı güç tüketim değerleri olacak gibi görünüyor.. hatta işlemcilerin önümüzdeki yıla kalmasının sebebi de bu... adamlar 32nm ile üretim yapabiliyorlarken güç tüketim değerlerinin bu kadar öncelikli olduğu bir alanda 45nm ile üretim derdinde... ki önümüzdeki sene 45nm ile akıllı telefonlara işlemci yapacak olan intel mevcut yol haritasına sadık kaldığı taktirde yıl sonunda yeni üretim mimarisine geçmiş olacak.. yani 22nm'ye... 22nm üretim yapacağı bir yılda bırak 32nm adamların güç tüketim değerlerinin bu kadar önemli olduğu bir alanda bu işlemcileri 45nm ile üretecek olması anlaşılacak bir olay değildir..
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yunussyalvacc 9 yıl
bence çok süper olucak :d



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marvinous 9 yıl
@ DH Misafiri - 11/7/2010
x86'yı Windows'la bağdaştırmanın bir mantığı yok. Bu tür telefonlar "büyük ihtimalle" x86 mimarili Android kullanacak ve buna göre geliştirilmiş Linux tabanlı yazılımları kullanacak. Ama gidipte bundaki bir yazılımı atıyorum Ubuntu'da çalıştırma olanağı olmaz bence.
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DH Misafiri 9 yıl
X86 tabanlı cep telefonu bana biraz garip geldi ama işlemci degiştikce program yazma derdi kalkacaksa telefon ekranlarına bir standart cözünürlük gelecekse programcılar acısından müthiş bir yenilik olabilir ama burda imkanlar kısıtlı oldugu için intel güctüketimi milivolta yada micro volta düşüre bilirmi ? tek sorun bu birde üretilecek programlar eindowsta başka bir windowslu telefona da aldıgım programı yükleyip calıştıra bilecekmiyim arm daki sorun bence bu şuanda bir modelde calışan programın başka bir model telefonda calışmaması
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