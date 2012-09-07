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JBL'den kablosuz şarj uyumlu Power Up hoparlör

6 yıl
8,4b
1
10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni Lumia modelleri için tanıttığı kablosuz şarj özellikli ürünlere bir yenisi daha eklendi. Nokia ile bir süredir ortaklık halinde olan JBL, Qi kablosuz şarj standardını karşılayan Power Up adlı hoparlörünü resmi olarak tanıttı.

Bluetooth 2.1 yoluyla mobil cihazlara bağlantı sağlayabilen ürün, NFC özelliği ile 15mm mesafeye kadar dokunarak eşleşme yapabilmeye de imkan tanıyor. Ürünün üst kısmındaki kontrol tuşları ise parçaları ileri-geri alma, oynatma-durdurma, ses ve Bluetooth eşleşme fonksiyonlarını yerine getiriyor.

10w güç ve 94dB ses çıkışı sağlayan hoparlör, kablosuz şarj imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Ürünün üst kısmındaki düzleme Qi uyumlu cihazınızı koyduğunuzda, kablolara gerek olmadan şarj edebiliyorsunuz. Bu arada müzik keyfiniz de kesintiye uğramıyor.

JBL Power Up hoparlör modelinin Lumia modelleriyle birlikte siyah-mavi-beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat henüz belli değil.

http://www.nokia.com/global/products/accessory/md-100w/specifications/ Yorum Yaz
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Bukalemun 6 yıl
neden bluetooth 2.1 ve neden APPLE uyumlu değil !!! 4.0 yapmak çok mu zor ? zaten alınmayan bu tür ürünler için !!!
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alicavush 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

neden bluetooth 2.1 ve neden APPLE uyumlu değil !!! 4.0 yapmak çok mu zor ? zaten alınmayan bu tür ürünler için !!!

apple hep hazır yiyeceğine birazda kendisi çalışsın. ürünü nokia özel olarak yaptıracak birde en büyük rakibine peşkeşmi çekecek
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Reddemon35 6 yıl
Sonuçta jbl müzik dinlerken şarj da süper.
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nurettinaz 6 yıl
Daha dün yazmıştım, nokia ya yapılacak yan ürünler ipohe ile yarışacak diye. Her geçen güb sözlerimi destekleyecek ürünler ortaya çıkıyor zaten ben bunu çok ileri görüşlü olduğum ya da çok bildiğim için söylemiyorum. Nokia nın eski parlak zamanlarını hatırladığım ve o zamanlarda sürekli farklı model kapaklar, kılıflar, kulaklıklar çıkardı nokia için ve şimdi de öyle olacak kesinlikle nokia geri dönüyor. Battı diyenleri duymamakta çok ilginç cidden.
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curufperlit 6 yıl
mahmut294
Nokiaya bu fiyatlara lumia alıp ıvır zıvırlarıyla uğraşacağıma HTC One X alırım herşey içinde. Ses desen var işlemci desen canavar. Zaten android arkasında. Sağlamlıkta Nokiaya bin çeker. Eee neden bunca parayı Lumia zımbırtısına verelim?

sağlamlıkta nokiaya bin mi çeker.lumia serisi aldın mı hiç hayatında eline?
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DH Misafiri 6 yıl
Şimdi bunun kablo ile bağlamaktan ne farkı var? Piyasada normal girişi olan hoparlorlerden farkı ne?
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MuratB25 6 yıl
Nokiaya bu fiyatlara lumia alıp ıvır zıvırlarıyla uğraşacağıma HTC One X alırım herşey içinde. Ses desen var işlemci desen canavar. Zaten android arkasında. Sağlamlıkta Nokiaya bin çeker. Eee neden bunca parayı Lumia zımbırtısına verelim?
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