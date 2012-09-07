JBL'den kablosuz şarj uyumlu Power Up hoparlör

Nokia'nın yeni Lumia modelleri için tanıttığı kablosuz şarj özellikli ürünlere bir yenisi daha eklendi. Nokia ile bir süredir ortaklık halinde olan JBL, Qi kablosuz şarj standardını karşılayan Power Up adlı hoparlörünü resmi olarak tanıttı.





Bluetooth 2.1 yoluyla mobil cihazlara bağlantı sağlayabilen ürün, NFC özelliği ile 15mm mesafeye kadar dokunarak eşleşme yapabilmeye de imkan tanıyor. Ürünün üst kısmındaki kontrol tuşları ise parçaları ileri-geri alma, oynatma-durdurma, ses ve Bluetooth eşleşme fonksiyonlarını yerine getiriyor.





10w güç ve 94dB ses çıkışı sağlayan hoparlör, kablosuz şarj imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Ürünün üst kısmındaki düzleme Qi uyumlu cihazınızı koyduğunuzda, kablolara gerek olmadan şarj edebiliyorsunuz. Bu arada müzik keyfiniz de kesintiye uğramıyor.





JBL Power Up hoparlör modelinin Lumia modelleriyle birlikte siyah-mavi-beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat henüz belli değil.