J.D. Power: iPhone müşteri memnuniyeti konusunda zirvede yer alıyor

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J.D. Power tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Apple akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bırakarak müşteri memnuniyeti konusundaki en başarılı şirket oldu.
Aynı araştırmada sekizinci kez en üst sırada yer alan şirket, bir önceki araştırmaya göre 10 puanlık bir artı puan kaydederek toplamda 849 puan elde etti. Söz konusu araştırmada katılımcılara kullandıkları telefonların birçok farklı özelliğine dair sorular yöneltilirken, iPhone kullanıcılarının özellikle cihazın tasarımından oldukça memnun oldukları ortaya çıktı. Tasarım dışında ön plana çıkan bir diğer nokta ise kullanım kolaylığı olurken, araştırma şirketinin yaptığı açıklamada iPhone'un ankete konu olan tüm olanlarda başarılı bir grafik çizdiği belirtildi.
Araştırmada 849 puanla birincilik koltuğuna oturan Apple'ı 790 puanla HTC takip ederken, sonrasında 782 puanla Samsung, 777 puanla Motorola ve 763 puanla Nokia takip ediyor.
http://www.slashgear.com/iphone-keeps-smartphone-satisfaction-crown-builds-lead-over-android-06246257/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçen zaman ile yükselen müşteri hizmeti dah aiyi tabi.. :)
Bundan 5 sene önce ipod classic cihazım vardı. Yan sanayi dandik şarj cihazı ile kullanmaktan yandı ve işim için yurt dışına gittiğimde cihazı da yanıma aldım. Cihazın garanti bitiminin üstünden 1 sene geçmesine rağmen apple store a götürdüğümde ilgilenip bakacaklarını söylediler ben de o sırada bir kaç saat mağazalarda takıldım. Geldiğimde bana yeni bir ipod verip üstüne de 6 ay ekstra garanti verdiler ve hiçbir ücret talep etmediler ki müşteri hatası olduğu barizdi.
Dediğim gibi her firmanın böyle hizmet vermeye g.tü yemez.
Kritik nokta bu! Bravo!
Galaxy S3 den ve HTC One X den daha ucuza satıldığı halde "O kadar para verince insan mecburen memnun oluyor." şeklindeki idiotça yorumların arasında kaybolmasa bari...
Ama insanlarin bir ios kullanicisina veya android kullanicisina o kullanilir mi cinsinden sozler etmesi cok sacma. Bu insanlar bir telefona 2000 tl verip gozu kapali alacak kadar salak degiller. Ya arastiriyorlar ya da orada buradaa deniyorlar. Kendilerine en uygun geleni aliyorlar. Birskin artik insanlarin zevklerine ve ihtiyaclarina karismaktan. Ben yeni iphone cikinca ios a donecegim. Biliyorum androidin artilarini ve bir kismini arayacagimi da biliyorum. Ama kullanim kolayligina kavustugum icin (tamamen kendi acimdan soyluyorum) mutlu olacagim. Kimse bana ne aptalca bir karar veya dusunce diyemez. Parayi veren benim, telefonu kullanacak benim, mutlu olacak veya mutsuz olacak da benim. Size hisse vermeyen bu firmalarin tarafini tutmayi birakin. İnsanlara bilmedikleri konularda yardimci olmak ve bilgi vermek daha onemli. Ben bes senelik bir ios kullanicisi olarak, android de su var mi nasildir gibi bir soru sordugumda oradan bir apple fanboyin cikip android e bastan assagi giydirmesi beni sinir ediyor. Sordugum sorudan verim alamiyorum. Ayni sekilde ios ile ilgili bir bilgi paylasiminda bulundugumda birinin gelip ama su su yok demesi de sinir ediyor. İnsanlara sorduklari sorular konusunda yardimci olalim. Onlarin heveslerini kursaginda birakmak size birsey kazandirmaz. Herkes sahip oldugu bilgileri paylassa dogru ya da yanlis daha guzel olmaz mi?
Medyum olmaya gerek yok sen iPhone kullanmadın, kullanmıyorsun! Tersini iddia etme yazdıklarınla kendini ele verdin. Amacın sadece çamur atmak. Bir kaç sene sonra memnun olan görmedin? 3 Yıldan fazla oldu iPhone ile tanışalı ve 3 yılda 3 farklı modelini kullandım ve Ekim'de yeni iPhon'u yurt dışından almayı düşünüyorum, şimdi gördün mü? Peki sence her yeni iPhone'un eski versiyonun satış rakamlarını büyük bir farkla geçmesi neden? Sen neyi eleştridiğini bile bilmiyorsun, dersin ki ben iOS'in veya iPhone'un şu özelliğini beğenmiyorum bu sebepten dolayı tercih etmiyorum. Tamam o zaman sonuna kadar haklısın. Ama sen insanları hava atma meraklısı, cahil, bilgisiz olarak nitelendiriyorsun, ve bunu yaparken bu cihazla ilgili hiçbir bilgi ve deneyim sahibi değilsin. Vizyonun çok dar, dünya sen ve senin etrafındakilerden ibaret değil, bu cihazı kullanarak işlerini bir hayli kolaylaştıran bir çok insan var. Ha şunu da söyleyeyim bu cihazı Türkiye'de tam anlamı ile kullanamıyorum ama İngiltere'de yaşadığım dönemde inanılmaz güçlü bir araç olduğunu hissettim, aynı şeyi gittiğim bir çok ülkede yaşadım. Ve her ülkede iPhone kullanıcı profili farklılık göstetiyor. İngiltere'de sıradan bir cep telefonu iken Güney Korede metroda çıkarttığınızda insanlar aa iPhone kullanıcısı diyor. Ama bir ortak yanları var, herkes memnun.
Yazık kimse itibar etmemiş sana kıyamam :))
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