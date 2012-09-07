J.D. Power: iPhone müşteri memnuniyeti konusunda zirvede yer alıyor

J.D. Power tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Apple akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bırakarak müşteri memnuniyeti konusundaki en başarılı şirket oldu.





Aynı araştırmada sekizinci kez en üst sırada yer alan şirket, bir önceki araştırmaya göre 10 puanlık bir artı puan kaydederek toplamda 849 puan elde etti. Söz konusu araştırmada katılımcılara kullandıkları telefonların birçok farklı özelliğine dair sorular yöneltilirken, iPhone kullanıcılarının özellikle cihazın tasarımından oldukça memnun oldukları ortaya çıktı. Tasarım dışında ön plana çıkan bir diğer nokta ise kullanım kolaylığı olurken, araştırma şirketinin yaptığı açıklamada iPhone'un ankete konu olan tüm olanlarda başarılı bir grafik çizdiği belirtildi.





Araştırmada 849 puanla birincilik koltuğuna oturan Apple'ı 790 puanla HTC takip ederken, sonrasında 782 puanla Samsung, 777 puanla Motorola ve 763 puanla Nokia takip ediyor.

http://www.slashgear.com/iphone-keeps-smartphone-satisfaction-crown-builds-lead-over-android-06246257/