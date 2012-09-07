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J.D. Power: iPhone müşteri memnuniyeti konusunda zirvede yer alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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J.D. Power tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Apple akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bırakarak müşteri memnuniyeti konusundaki en başarılı şirket oldu.

Aynı araştırmada sekizinci kez en üst sırada yer alan şirket, bir önceki araştırmaya göre 10 puanlık bir artı puan kaydederek toplamda 849 puan elde etti. Söz konusu araştırmada katılımcılara kullandıkları telefonların birçok farklı özelliğine dair sorular yöneltilirken, iPhone kullanıcılarının özellikle cihazın tasarımından oldukça memnun oldukları ortaya çıktı. Tasarım dışında ön plana çıkan bir diğer nokta ise kullanım kolaylığı olurken, araştırma şirketinin yaptığı açıklamada iPhone'un ankete konu olan tüm olanlarda başarılı bir grafik çizdiği belirtildi.

Araştırmada 849 puanla birincilik koltuğuna oturan Apple'ı 790 puanla HTC takip ederken, sonrasında 782 puanla Samsung, 777 puanla Motorola ve 763 puanla Nokia takip ediyor. 

http://www.slashgear.com/iphone-keeps-smartphone-satisfaction-crown-builds-lead-over-android-06246257/ Yorum Yaz
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eternity 6 yıl en beğenilen
Samsung mobil alanda 3. Sırada ama tuketici elektroniğinde listeye bile girebileceğini sanmiyorum,zira servis ve Satis sonrası hizmet neredeyse yok..
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ongbey 6 yıl
Servisi değerlendirirken ürün çeşitliliğini de göz ardı etmemek gerekir. Samsung' un Apple'ın çok çok üstünde çeşidi olduğunu düşünürseniz, bu kadar çeşitte servis zorluğu olabileceğini de tahmin etmek zor değil.
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bellair 6 yıl
Gerçekten apple in bu konuda hakkını yememek lazım :)
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E_Aydin35 6 yıl
Açıkcası bu konuda şunu dile getirmek istedim. Şu ana kadar bir kaç kez Apple ürünü kullandım ama hiç bir aksaklık, sorun yaşamadım.. Ancak Apple'ın ürünlerine verdiği önemi bir çok kez forumlardan, sitelerden ve arkadaşlarımdan şahit oldum, Açıckası insanın içi bu konudan rahat olabiliyor..
Geçen zaman ile yükselen müşteri hizmeti dah aiyi tabi.. :)
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DH Misafiri 6 yıl
yeni guncellemelerden iphone 4 sahiplerini madur ettiler ama bu insanlar hala memnun !!! siz memnunsaniz artik o da sizin bakis aciniz diyorum.. Iphone kullaniyorum ve bir dahaki telefonum kesinlikle iphone olmayacak. memnun degilim. Hizmeti kestiler hemen..
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mustafa2790 6 yıl
Yiğidi öldür hakkını yeme!
Bundan 5 sene önce ipod classic cihazım vardı. Yan sanayi dandik şarj cihazı ile kullanmaktan yandı ve işim için yurt dışına gittiğimde cihazı da yanıma aldım. Cihazın garanti bitiminin üstünden 1 sene geçmesine rağmen apple store a götürdüğümde ilgilenip bakacaklarını söylediler ben de o sırada bir kaç saat mağazalarda takıldım. Geldiğimde bana yeni bir ipod verip üstüne de 6 ay ekstra garanti verdiler ve hiçbir ücret talep etmediler ki müşteri hatası olduğu barizdi.
Dediğim gibi her firmanın böyle hizmet vermeye g.tü yemez.
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Erasmus78 6 yıl
Kadirhan96

Çünkü apple cihaz alırken yapabilcekleriniz belli ve zaten bu işlemleri kusursuz yapabiliyorsunuz yani üstünde yazanı veriyor ne eksik ne fazlaAlıpta memnun olmama durumu olmaz yani


Kritik nokta bu! Bravo!

Galaxy S3 den ve HTC One X den daha ucuza satıldığı halde "O kadar para verince insan mecburen memnun oluyor." şeklindeki idiotça yorumların arasında kaybolmasa bari...
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DH Misafiri 6 yıl
2000 Tl vermenin dayanılmaz hafifliği ve ebleh gülümsemesi ile gelen memnuniyettir o.
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Lee-on! 6 yıl
Maşallah forumda da herkes developer herkes mac sahibi... Ama ne hikmetse bu herkesi salak ve bilinçsiz diye suçlayacak kadar da diğer herkes tecrübeli deneyimli...
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hksdejavu 6 yıl
Arkadaslar ben kisilerin birbirlerinin goruslerine yaptiklari sacma saldirilari anlamiyorum. Ben de ilk iphonedan beri telefon olarak apple i tercih ediyordum. Bir ay once iphone 4umu satip one x aldim. Apple ve iOS sistemini gayet iyi taniyordum ve memnundum. Bir degisiklik olsun dedim ve android ozgurlugunu bir yasayalim dedim. Ozellestirme konusunda ve daha profesyonel ve datayli kullanimda artilari var. Mesela ben flash ile web siteleri yapan bir insanim. Bu siteleri iphoneumdan veya ipadimden goremiyordum ama one x ile rahatlikla baglanabiliyorum ve gezinebiliyorum. Bunlari birer arti olarak gordum. Lakin android de samimi olarak soyleyebilirim kolay kullanim bulamadim. Bu aman android rezil, kullanmasi cok zor onlaminda degil. Direr butun platformlardan daha iyi bence, ama benim icin kolay kullanimin baraji ios ve androidde bunu bulamadim. Ote yandan widgetlar hayatimi kolaylastirdi diyebilirim. Operatorumden aldigim paketlerde ne kadar kaldigini ana sayfDa gorebilmek cok guzel. Ama cihaza alisma suresi iphone a kiyasla olum gibi geldi bana. İos da hem yuklu gelen programlar hem de ucuncu parti programlar benzer kullanim ozelliklerine sahip ve birini cozunce digerleri de rrahatlikla kullaniliyor. Bunlari ornek olarak verdim. Amacim androidin artilari su ios un artilari su demek degil. İki platform da kendilerine has ozellikler barindiriyor ve birbirlerine ustun yanlari var.
Ama insanlarin bir ios kullanicisina veya android kullanicisina o kullanilir mi cinsinden sozler etmesi cok sacma. Bu insanlar bir telefona 2000 tl verip gozu kapali alacak kadar salak degiller. Ya arastiriyorlar ya da orada buradaa deniyorlar. Kendilerine en uygun geleni aliyorlar. Birskin artik insanlarin zevklerine ve ihtiyaclarina karismaktan. Ben yeni iphone cikinca ios a donecegim. Biliyorum androidin artilarini ve bir kismini arayacagimi da biliyorum. Ama kullanim kolayligina kavustugum icin (tamamen kendi acimdan soyluyorum) mutlu olacagim. Kimse bana ne aptalca bir karar veya dusunce diyemez. Parayi veren benim, telefonu kullanacak benim, mutlu olacak veya mutsuz olacak da benim. Size hisse vermeyen bu firmalarin tarafini tutmayi birakin. İnsanlara bilmedikleri konularda yardimci olmak ve bilgi vermek daha onemli. Ben bes senelik bir ios kullanicisi olarak, android de su var mi nasildir gibi bir soru sordugumda oradan bir apple fanboyin cikip android e bastan assagi giydirmesi beni sinir ediyor. Sordugum sorudan verim alamiyorum. Ayni sekilde ios ile ilgili bir bilgi paylasiminda bulundugumda birinin gelip ama su su yok demesi de sinir ediyor. İnsanlara sorduklari sorular konusunda yardimci olalim. Onlarin heveslerini kursaginda birakmak size birsey kazandirmaz. Herkes sahip oldugu bilgileri paylassa dogru ya da yanlis daha guzel olmaz mi?
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DH Misafiri 6 yıl
nurettinaz
carnador
nurettinaz İphone sahiplerinin derdi tamda haberde var o parayı verince kendileri yerine her şeyi yapmayı bekliyorlar ancak sadece bi tel işte tek yaptıkları ıyun ıynamak sonra buraya gelir ahkam keserler sen biraz büyü sonra gel öyle tartşalım eline her aldığı cihazla oyun oynayan bir insanla tartışmak pek adil değil o yüzden susuyorum ileride tartışırız artık.
iPhone sahiplerinden çok iPhone sahip olmayanlar neden şikayetçi bu kadar? Yani tamam sevmeyen olabilir de, bu kadar da komiklesmeye gerek yok. Herkesin kendi tercihi sonuçta..
Hacı sen kullanmadığımı nerden biliyorsun ben onu anlamadım. Ne kadar medyum var şu forumda arkadaş. Sen hiç iphone layıkıyla kullanıp bir kaç sene sonra hala memnun olan gördün mü? Ben şahsen hiç görmedim ki bende bu yüzden bıraktım. Ama bana laf atan zeka yoksunu insalar gibi sadece oyun veya sadece hava atmak için veya sadece app indirip bak olum binlerce app oldu diyenler memnun kalır çünkü adam zaten ne kullanmayı biliyor ne de elindekini hava atma aracı dışında görüyor. Eğer sende medyum değilsen ilk önce düşün sonra yaz.

Medyum olmaya gerek yok sen iPhone kullanmadın, kullanmıyorsun! Tersini iddia etme yazdıklarınla kendini ele verdin. Amacın sadece çamur atmak. Bir kaç sene sonra memnun olan görmedin? 3 Yıldan fazla oldu iPhone ile tanışalı ve 3 yılda 3 farklı modelini kullandım ve Ekim'de yeni iPhon'u yurt dışından almayı düşünüyorum, şimdi gördün mü? Peki sence her yeni iPhone'un eski versiyonun satış rakamlarını büyük bir farkla geçmesi neden? Sen neyi eleştridiğini bile bilmiyorsun, dersin ki ben iOS'in veya iPhone'un şu özelliğini beğenmiyorum bu sebepten dolayı tercih etmiyorum. Tamam o zaman sonuna kadar haklısın. Ama sen insanları hava atma meraklısı, cahil, bilgisiz olarak nitelendiriyorsun, ve bunu yaparken bu cihazla ilgili hiçbir bilgi ve deneyim sahibi değilsin. Vizyonun çok dar, dünya sen ve senin etrafındakilerden ibaret değil, bu cihazı kullanarak işlerini bir hayli kolaylaştıran bir çok insan var. Ha şunu da söyleyeyim bu cihazı Türkiye'de tam anlamı ile kullanamıyorum ama İngiltere'de yaşadığım dönemde inanılmaz güçlü bir araç olduğunu hissettim, aynı şeyi gittiğim bir çok ülkede yaşadım. Ve her ülkede iPhone kullanıcı profili farklılık göstetiyor. İngiltere'de sıradan bir cep telefonu iken Güney Korede metroda çıkarttığınızda insanlar aa iPhone kullanıcısı diyor. Ama bir ortak yanları var, herkes memnun.
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__Tyler Durden__ 6 yıl
Psycna
androidciler yine kuyruk acılarını bastırmak için saçma sapan yorumlar yazmışlar. acınası halinizi daha çok gözler önüne sermeyin...
siz, elinizdeki plastiğe yeni güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi onu düşünedurun...

Yazık kimse itibar etmemiş sana kıyamam :))
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