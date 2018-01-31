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Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı

Jaguar, elektrikli araç pazarına ilk adımı olacak I-Pace modeli için oldukça heyecanlı. Rakibi E-Tron modelinden önce pazardaki yerini almayı amaçlayan şirket yeni modelini Cenevre'de tanıtacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı
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Jaguar, merakla beklenen ilk elektrikli aracı I-Pace modelini Audi E-Tron’dan önce satışa sunmak için canla başla çalışıyor. Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak olan araç için hızlı şarj özelliği nihayet resmi olarak onaylandı. Bu özellik sayesinde tamamen elektrikli crossover modeli DC 100kW şarj aleti ile 40 dakikalık şarjla %80 doluluk oranı sunacak.

-40 derecede test edildi 

Jaguar’ın ilk elektrikli modeli olacak I-Pace, İsviçre’de -40 derece sıcaklıkta karlı ve buzlu yolların yer aldığı alanlarda zorlu testlere tabi tutularak değerlendirildi. Tam dolu batarya ile 500km menzile sahip olması beklenen araçta eğer konsepte sadık kalınırsa batarya kapasitesinin 90kWh olacağı düşünülüyor.

Detaylar henüz belli olmasa da I-Pace üretim modelinin tıpkı konseptteki gibi 400bg güç ve 700Nm tork değerine sahip iki elektrikli motordan güç alacağı düşünülüyor.

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli modeli I-Pace hakkındaki detaylar 1 Mart’ta ortaya çıkacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda ise otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Burası aynı zamanda E-Tron modelinin de çıkışını yapacağı yer. Bakalım iki rakipten hangisi daha hızlı davranıp pazardaki yerini alacak hep birlikte göreceğiz.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-la-motor-show/2018-jaguar-i-pace-electric-suv-revealed-plus-exclusive-autocar Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
ya hu sweden (isveç) ne zaman isviçre oldu? kime çevirtiyorsunuz haberleri?
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