Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı

-40 derecede test edildi
Jaguar’ın ilk elektrikli modeli olacak I-Pace, İsviçre’de -40 derece sıcaklıkta karlı ve buzlu yolların yer aldığı alanlarda zorlu testlere tabi tutularak değerlendirildi. Tam dolu batarya ile 500km menzile sahip olması beklenen araçta eğer konsepte sadık kalınırsa batarya kapasitesinin 90kWh olacağı düşünülüyor.
Detaylar henüz belli olmasa da I-Pace üretim modelinin tıpkı konseptteki gibi 400bg güç ve 700Nm tork değerine sahip iki elektrikli motordan güç alacağı düşünülüyor.
Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli modeli I-Pace hakkındaki detaylar 1 Mart’ta ortaya çıkacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda ise otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Burası aynı zamanda E-Tron modelinin de çıkışını yapacağı yer. Bakalım iki rakipten hangisi daha hızlı davranıp pazardaki yerini alacak hep birlikte göreceğiz.
https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-la-motor-show/2018-jaguar-i-pace-electric-suv-revealed-plus-exclusive-autocar Yorum Yaz Paylaş Tweetle