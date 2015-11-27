James Bond'un yaratıcısından satılık Bentley

Edebiyat ve sinema dünyasının en popüler karakterleri arasında yer alan James Bond, son yıllarda otomobil konusunda tercihini Aston Martin'den yana kullanıyor. Bu yüzden günümüzde Bond denince akla gelen ilk otomobil markası Aston Martin olsa da karakterin ilk yıllarında Bond ile özdeşleşen otomobil markası Bentley'di.

James Bond'un yaratıcısı olan İngiliz yazar ve istihbaratçı Ian Fleming'in sevilen karakteri için tercih ettiği ilk otomobillerden biri Bentley Type-R Continental'dı. Buradan da anlaşılacağı gibi bir Bentley hayranı olan Fleming, Bond serisindeki CIA ajanı Felix Leiter'in ilham kaynağı olan arkadaşı Ivar Felix Bryce'a hediye etmek için de bir Bentley Type-R Continental satın almıştı.

40 yılı aşkın süredir Kalifoniya'da bir garajda toz tutan bu eşsiz otomobil, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Otomobili elinde bulunduran Gullwing Motor Cars firması, restorasyon için ideal bir aday olarak tanımladığı bu aracı yaklaşık 1.5 milyon dolara satışa sundu.

Bu Tpye-R Continental'ı eşsiz kılın tek özelliği Ian Fleming tarafından satın alınmış olması değil. Aracın sol elle kullanım için hazırlanmış olması, özel yapım vites kutusu, hafif koltukları ve 1971 Concours d'Elegance galibi olması da bu otomobili eşsiz kılıyor. Öte yandan tüm bu özelliklere rağmen otomobil için istenen 1.5 milyon dolar aşırı pahalı olarak değerlendiriliyor. Nitekim araç bu yılın başında da satışa sunulmuş ama alıcı bulamamıştı.

http://mashable.com/2015/11/25/ian-fleming-bentley/#EZWzyWCgKkqn