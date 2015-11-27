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James Bond'un yaratıcısından satılık Bentley

James Bond'un yaratıcısı olan Ian Fleming'in arkadaşı için satın aldığı Bentley Type-R Continental, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Bond'la özdeşleşen Bentley için 1.5 milyon dolar isteniyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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James Bond'un yaratıcısından satılık Bentley
 Edebiyat ve sinema dünyasının en popüler karakterleri arasında yer alan James Bond, son yıllarda otomobil konusunda tercihini Aston Martin'den yana kullanıyor. Bu yüzden günümüzde Bond denince akla gelen ilk otomobil markası Aston Martin olsa da karakterin ilk yıllarında Bond ile özdeşleşen otomobil markası Bentley'di.
 James Bond'un yaratıcısı olan İngiliz yazar ve istihbaratçı Ian Fleming'in sevilen karakteri için tercih ettiği ilk otomobillerden biri Bentley Type-R Continental'dı. Buradan da anlaşılacağı gibi bir Bentley hayranı olan Fleming, Bond serisindeki CIA ajanı Felix Leiter'in ilham kaynağı olan arkadaşı Ivar Felix Bryce'a hediye etmek için de bir Bentley Type-R Continental satın almıştı.
 
James Bond'un yaratıcısından satılık Bentley
40 yılı aşkın süredir Kalifoniya'da bir garajda toz tutan bu eşsiz otomobil, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Otomobili elinde bulunduran  Gullwing Motor Cars firması, restorasyon için ideal bir aday olarak tanımladığı bu aracı yaklaşık 1.5 milyon dolara satışa sundu.
 Bu Tpye-R Continental'ı eşsiz kılın tek özelliği Ian Fleming tarafından satın alınmış olması değil. Aracın sol elle kullanım için hazırlanmış olması, özel yapım vites kutusu, hafif koltukları ve 1971 Concours d'Elegance galibi olması da bu otomobili eşsiz kılıyor. Öte yandan tüm bu özelliklere rağmen otomobil için istenen 1.5 milyon dolar aşırı pahalı olarak değerlendiriliyor. Nitekim araç bu yılın başında da satışa sunulmuş ama alıcı bulamamıştı.

http://mashable.com/2015/11/25/ian-fleming-bentley/#EZWzyWCgKkqn Yorum Yaz
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Pi 4 yıl en beğenilen
Beyler amma da yorum yapmissiniz ha.
Bunu alan adamin tek arabalik parasi olmaz zaten. Diger arabalardan ucer beser vardir zaten adamda. Oyle zengin olsam alir ugrasirdim. Tamamen zevk isidir boyle seyler. Yani herhalde oyledir
Beyler amma da yorum yapmissiniz ha.Bunu alan adamin tek arabalik parasi olmaz zaten. Diger arabalardan ucer beser vardir zaten adamda. Oyle zengin...
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DennisLars 4 yıl
o kadar para vereceğime bi s class alır keyfime bakarım paramın çoğuda cebimde kalır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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zotacing 4 yıl DennisLars
Myronides

o kadar para vereceğime bi s class alır keyfime bakarım paramın çoğuda cebimde kalır.

Bu arabayı alacak adamın S Class aracından 2 tane vardır 1 dublör, 1 gerçek o yüzden sıkıntı yok.
Myronideso kadar para vereceğime bi s class alır keyfime bakarım paramın çoğuda cebimde kalır.Bu arabayı alacak adamın ...
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peresurin 4 yıl
bi kişi de çıkıp dememiş ki james bond'un arabası "aston martin"dir diye.
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aycibin 4 yıl
kim aldıysa 2 sene restore eder ve 2 bucuk milyona alıcı bulur ama tabiki satmaz,tertemiz özel garajında saklar.bu araç sağlam beklediği hergün değer kazanır.
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yaniyorsunfuatabi 3 yıl peresurin
peresurin
bi kişi de çıkıp dememiş ki james bond'un arabası "aston martin"dir diye.

Kes lan sipa
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Stand Alone 4 yıl
Millet amma da ciddiye alarak yazmış yahu, asgari ücretli alacak değil herhalde.
Bunu alanın en az 3 tane S-Class daha alacak durumu rahat vardır.
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ogameci 4 yıl
ferrari harici yaşlı araçlar fazla para etmiyor
ingiltereden canlı açık arttırma izlemiştim

bugatti, rr, bentley fazla para etmiyor

ama ferrarinin ölüsü bile milyonlarca dolar ediyor

şaşırmıştım
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Patren 4 yıl
araba fena çökmüş ama hiç bakım yapmamış galiba
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ardabeyim 4 yıl
2016 model S classı şu an koleksiyonuna ekleyemezsin ama. Bu otomobil için müzayedede teklif verenlerin günlük bindiği araçlar genelde rolls royce'lardan oluşuyor yani tamamen farklı bir zevk.
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Pi 4 yıl en beğenilen
Beyler amma da yorum yapmissiniz ha.
Bunu alan adamin tek arabalik parasi olmaz zaten. Diger arabalardan ucer beser vardir zaten adamda. Oyle zengin olsam alir ugrasirdim. Tamamen zevk isidir boyle seyler. Yani herhalde oyledir
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DennisLars 4 yıl
o kadar para vereceğime bi s class alır keyfime bakarım paramın çoğuda cebimde kalır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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zotacing 4 yıl DennisLars
Myronides

o kadar para vereceğime bi s class alır keyfime bakarım paramın çoğuda cebimde kalır.

Bu arabayı alacak adamın S Class aracından 2 tane vardır 1 dublör, 1 gerçek o yüzden sıkıntı yok.
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Nancy Ajram 4 yıl
Vay be 1.5 milyon dolar
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sinema, Otomobil ve
7 etiket daha Bentley James Bond Ian Fleming Type-R Continental Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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