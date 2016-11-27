Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu

Japan Display, küçük ve orta ölçekli cihazlar için LCD ekran üretiminde lider konumda yer alıyor. Şirket 2012 yılında Sony, Hitachi ve Toshiba'nın ekran bölümlerinin birleşimiyle meydana gelmişti. Bu nedenle başarısının bir sürpriz olmadığı ortada.

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Japan Display, bu hafta başlarında, özellikle VR deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış bir ekran üzerinde çalıştığını duyurdu. Ekran 3.42 inç boyutunda ve 651 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Şirket her bir piksel arasındaki görünür çizgileri yok etmek için piksel yoğunluğunu artırmaya çalışıyor. Firma tarafından yayınlanan resimlere bakılırsa iyi bir iş çıkardıkları söylenebilir.

Mevcut mobil VR çözümleri ile ilgili bir diğer sorun, düşük yenileme hızı ve tepki süresi nedeniyle hareket bulanıklığı oluşması. Japan Display, en modern akıllı telefonların kullandığı standart 60 Hz'den farklı olarak bu hatayı gidermeyi başardı ve yenileme hızını 90 Hz'ye yükseltti. 60 Hz'lik bir yenileme hızı herhangi bir akıllı telefon için fazlasıyla yeterli ancak VR için 30 Hz'lik artış gerçekten bir fark yaratacaktır. Japon şirket ayrıca tepki süresini Sanal Gerçeklik odaklı görüntülere daha uygun olacak şekilde 3 ms'ye düşürdü.

Japan Display ayrıca, VR başlık seti tarafından algılanan hareket ile LCD ekranda gösterilen hareket arasındaki gecikmeyi azalttığını iddia ediyor. Böylece çok fazla stres altında kalmadan kullanıcının beyni daha uzun süreli VR kullanımı gerçekleştirebilecek. Şirket, henüz ekranların hangi telefonlarda kullanılacağını belirtmedi.

http://www.j-display.com/english/news/2016/20161121.html