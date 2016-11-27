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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu

Sony, Hitachi ve Toshiba'nın ekran departmanlarının birleşmesinden meydana gelen Japan Display, VR deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış bir ekran üzerinde çalıştığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,1b
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11
Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu
Japan Display, küçük ve orta ölçekli cihazlar için LCD ekran üretiminde lider konumda yer alıyor. Şirket 2012 yılında Sony, Hitachi ve Toshiba'nın ekran bölümlerinin birleşimiyle meydana gelmişti. Bu nedenle başarısının bir sürpriz olmadığı ortada.
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Japan Display, bu hafta başlarında, özellikle VR deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış bir ekran üzerinde çalıştığını duyurdu. Ekran 3.42 inç boyutunda ve 651 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Şirket her bir piksel arasındaki görünür çizgileri yok etmek için piksel yoğunluğunu artırmaya çalışıyor. Firma tarafından yayınlanan resimlere bakılırsa iyi bir iş çıkardıkları söylenebilir.
Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu
 
Mevcut mobil VR çözümleri ile ilgili bir diğer sorun, düşük yenileme hızı ve tepki süresi nedeniyle hareket bulanıklığı oluşması. Japan Display, en modern akıllı telefonların kullandığı standart 60 Hz'den farklı olarak bu hatayı gidermeyi başardı ve yenileme hızını 90 Hz'ye yükseltti. 60 Hz'lik bir yenileme hızı herhangi bir akıllı telefon için fazlasıyla yeterli ancak VR için 30 Hz'lik artış gerçekten bir fark yaratacaktır. Japon şirket ayrıca tepki süresini Sanal Gerçeklik odaklı görüntülere daha uygun olacak şekilde 3 ms'ye düşürdü.
Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu
Japan Display ayrıca, VR başlık seti tarafından algılanan hareket ile LCD ekranda gösterilen hareket arasındaki gecikmeyi azalttığını iddia ediyor. Böylece çok fazla stres altında kalmadan kullanıcının beyni daha uzun süreli VR kullanımı gerçekleştirebilecek. Şirket, henüz ekranların hangi telefonlarda kullanılacağını belirtmedi.

http://www.j-display.com/english/news/2016/20161121.html Yorum Yaz
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Spider_hip 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

gün gelecek,
hepimizi MATRİX é elektrik üretmemiz için
matrix hücrelerine tıkacaklar !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu anda tıkılı olmadığını nereden biliyorsun :) Belki makineler senaryo yazmayı beceremediği için, yaşanmış tarihi playback yapıp döndürüyorlar. Rüya içinde rüya gibi biz de paradoxa sürükleniyoruz. :P
playstylegün gelecek,hepimizi MATRİX é elektrik üretmemiz içinmatrix hücrelerine tıkacaklar !
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1 Yanıt Yanıtla +16
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SEO-Uzmanı 3 yıl
gün gelecek,
hepimizi MATRİX é elektrik üretmemiz için
matrix hücrelerine tıkacaklar !
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Omisis046 4 ay
Güzel güzel, böyle gelişmeler görmek güzel.
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RX 480 2 yıl
Bu işi anca samsung kurtarır. LCD ekranlar karanlıkta komple siyah olmadığından dolayı rahatsız eder. Samsung 800p yoğunlukta bir amoled ekran yaparsa işte o zaman VR'ın keyfi tam olarak alınmaya başlanır
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sis651 3 yıl
MIP ekranlarını d biraz iyileştirsinler.
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redoracle 3 yıl
Biz hala ileri seviye oral haramdır vs ile uğraşalım,adamlar neler geliştiriyor.
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BigEng 3 yıl
Gelişsin gelişsin. Asıl bağımlılık vr teknoloji si gelişip kendimizi oyunun içinde olabildiğince hissettiğimizde başlayacak :D
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1ses1 3 yıl BigEng
BigEng

Gelişsin gelişsin. Asıl bağımlılık vr teknoloji si gelişip kendimizi oyunun içinde olabildiğince hissettiğimizde başlayacak :D

Acaba Hangi oyunlar :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
gün gelecek,
hepimizi MATRİX é elektrik üretmemiz için
matrix hücrelerine tıkacaklar !
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Spider_hip 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

gün gelecek,
hepimizi MATRİX é elektrik üretmemiz için
matrix hücrelerine tıkacaklar !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu anda tıkılı olmadığını nereden biliyorsun :) Belki makineler senaryo yazmayı beceremediği için, yaşanmış tarihi playback yapıp döndürüyorlar. Rüya içinde rüya gibi biz de paradoxa sürükleniyoruz. :P
1 Yanıt Yanıtla +16
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Oathbreaker. 9 ay SEO-Uzmanı
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