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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak

Pakistan’ın yönetim merkezi şehri olarak anılan Karaçi’de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na çıkarma yapan Türkiye önemli bir anlaşmaya daha imza atmak üzere.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak
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Pakistan ile Atak Helikopteri ve Milli Piyada Tüfeği için bir satış anlaşmasını çok yakında duyurması beklenen Savunma Sanayi Müsteşarlığı, heyecan uyandıran farklı bir anlaşmayı daha duyurabilir.

Pakistan Deniz Kuvvetleri mensubu bir personelin Express Tribune gazetesine yaptığı açıklamalara göre Kuzey Hint Okyanusu’nda bulunan Arap Denizi’nde iki gemisi görev yapan Pakistan'ın Çin – Pakistan Ekonomik Koridoru ile kritik önem taşıyan limanların güvenliğini sağlamak adına bir dizi atılım yapmak istiyor. Bu odakta bir donanma filosu kurmayı hedefleyen ülke, Türkiye ve Çin’den savaş gemisi almayı planlıyor.

Hali hazırda Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Türk savunma sanayisinin en büyük gemi ihracatının yapıldığı proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri için bir denizde ikmal tankeri geliştirildiğini açıklamıştı. Tankerin inşası Pakistan’da teknik tasarımı ise Türkiye’de yapılmış ve hali hazırda da Pakistan’da görev yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler!"

MİLGEM Projesinin İlk Yurtdışı Satışı 

Pakistan’ın MİLGEM projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvet TCG Heybeliada için de istekli olduğu bir süredir konuşuluyordu. Özellikle 2008 yılında denize indirildikten sonra satın alma için çeşitli görüşmelerin yapıldığı iddia edilmişti. Anlaşılan o ki bu noktadaki görüşmeler çok yakında meyvesini vermeye başlayacak.

Türk yapımı Ada sınıfı korvet, ASELSAN’ın ARES-2N elektronik harp teknolojisi, STAMP gibi uzaktan kontrollü makinalı silah çözümleri ile donatılı olarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde yer alıyor. TCG Heybeliada, lojistik destek alarak 21 gün boyunca sularda görev yapıyor, helikopter ve insansız hava araçlarının inişi için özel donatılara sahip.

Bu seri kapsamında üretilen TCG Büyükada ve TCG Heybeliada göreve başlamış durumda. İnşası süren diğer iki gemiden TCG Burgazada 2018’de TCG Kınalıada ise tahminen 2019 yılında envantere girmiş olacak.

Hazırlanan TCG Büyükada ve TCG Heybeliada görüntülerinden oluşan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

FAC-55 Hücumbotu 

Bu arada Pakistan ordusunun gözdelerinden bir diğeri ise Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için geliştirilen FAC-55 hücumbotu oldu. Pakistan’daki fuarda sergilenen hücumbot, Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından detaylıca incelenmiş.

Korvet yeteneklerine sahip bir hücumbot olan FAC-55, gaz türbini tahrik sistemi ile donatılmış tek gövdeli bir savaş gemisi nitelikleri taşıyor. 55knot üzerinde hıza ulaşabilen hücumbot, 535 ton deplasman ağırlığına (geminin toplam ağırlığı + yer değiştiren suyun ağırlığı) sahip.

Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak
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Tabi FAC-55 henüz Türk Deniz Kuvvetleri’nin de envanterine girmiş bir deniz aracı değil. İlerleyen dönemde testlerinin yapılarak göreve başlaması hedeflenen FAC-55’in henüz ülkemizde kullanılmadan Pakistan ordusunda görev alması beklenemez ancak ilerleyen dönemler için bu tür uluslararası fuarlara katılımlar stratejik öneme sahip.

MİLGEM projesi kapsamında üretilmiş savaş gemilerimizden bazı görüntülere galerimizden göz atabilirsiniz.

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Circassian81 2 yıl en beğenilen
Ne ara savaş gemisi yaptikta satıyoruz iyiymiş
Yanıtla +55
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dragonborn95 2 yıl
Pakistan sanırım Hindistana girmeye hazırlanıyor.
2 Yanıt Yanıtla +34
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strong mind strong body 2 yıl
Süper haber
2 kardeş ülkeyiz , daha iyi haberler bekliyoruz karşılıklı savunma sanayi alışverişlerinde.
Yanıtla +33
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wickersan 2 yıl
Savunma sanayinde guzel işler cikariliyor, o halde 3 kuruşa özelleştirilip yandaşa yada yabanciya verilip içine edilmesi gerekiyor, devlet gelenegimiz bu.
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Ketsue 2 yıl

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gcb1903 2 yıl
Kahroluyorlar adamlar böyle haberler görünce. Zira devlet ile iktidar arasında nasıl bir fark var idrak edemedikleri için Akp nefretinden vatan hainliğine dönmüşler.
Devletimiz, milletimiz için büyük gelişmeler. Umarım bu gelişme yarıda bırakılmaz. Son yıllarda büyük atılım yaptık.
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kadirirdem 2 yıl
güzel gelişmeler...
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hollowman_ 2 yıl
ülkede korveti geçtik, artık kendi fırkateynizim yapar hale geldik, şu an uçakların da kalkabileceği LHD inşa ediyoruz Tuzla'da ama malumlar kafalarını gömdükleri toprağın altından "ne zamandan beri gemi yapıyoruz" moduna girmiş. uyanın artık yahu, kendi saldırı helikopterimizi, piyade tüfeğimizi, kundağı motorlu/ motorsuz obüslerimizi, tankımızı, zırhlı personel taşıyıcılarımızı, piyade savaş araçlarımızı, anti tank füzelerini, güdümlü topçu roketlerini, silahlı/silahsız insansız hava araçlarını, eğitim uçağını, seyir füzelerini yapıp satabilir hale geldi. artık 5. nesil savaş uçağı yapmaktan bahsediyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +7
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tekirkara 2 yıl hollowman_
Orijinalden alıntı: hollowman_
ülkede korveti geçtik, artık kendi fırkateynizim yapar hale geldik, şu an uçakların da kalkabileceği LHD inşa ediyoruz Tuzla'da ama malumlar kafalarını gömdükleri toprağın altından "ne zamandan beri gemi yapıyoruz" moduna girmiş. uyanın artık yahu, kendi saldırı helikopterimizi, piyade tüfeğimizi, kundağı motorlu/ motorsuz obüslerimizi, tankımızı, zırhlı personel taşıyıcılarımızı, piyade savaş araçlarımızı, anti tank füzelerini, güdümlü topçu roketlerini, silahlı/silahsız insansız hava araçlarını, eğitim uçağını, seyir füzelerini yapıp satabilir hale geldi. artık 5. nesil savaş uçağı yapmaktan bahsediyoruz.

Fırkateyn nerede, savaş gemisi yaptık demek sadece geminin yüzeninden ibaretse biz zaten 1988-89 yıllarında yavuz sınıfı fırkateynlerin ikisini Türkiye'de ürettik tersanelerimiz bu konuda başarılı daha büyük gemilerde ürettiler ama savaş gemisi diyince gelişen bir şey yok motor,silah sistemleri, sensörler, işleme sistemlerin hepsi dışarıdan.
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transverse 2 yıl hollowman_
hollowman_
ülkede korveti geçtik, artık kendi fırkateynizim yapar hale geldik, şu an uçakların da kalkabileceği LHD inşa ediyoruz Tuzla'da ama malumlar kafalarını gömdükleri toprağın altından "ne zamandan beri gemi yapıyoruz" moduna girmiş. uyanın artık yahu, kendi saldırı helikopterimizi, piyade tüfeğimizi, kundağı motorlu/ motorsuz obüslerimizi, tankımızı, zırhlı personel taşıyıcılarımızı, piyade savaş araçlarımızı, anti tank füzelerini, güdümlü topçu roketlerini, silahlı/silahsız insansız hava araçlarını, eğitim uçağını, seyir füzelerini yapıp satabilir hale geldi. artık 5. nesil savaş uçağı yapmaktan bahsediyoruz.

Konudan bağımsız olarak LHD projesi; Navantia'nın Juan Carlos sınıfı LHD'si, yani Tuzla'da üretilmiş olması milli olduğu anlamına gelmiyor zira Tip 209 sınıfı denizaltılar ve MEKO200 fırkateynler gibi birçok yabancı muharip gemi 30 yıldan fazla süredir Gölcük'te inşa edildiler zaten. Ama ilk defa bu hukumet fanatikleri donanma tersanelerinde üretilen projeleri milli diye lanse etmeye başladı. ilginç kafalar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr. Jingles 2 yıl
2 milyar dolar deniyordu. Eğer milyar dolar gelirse doların düşüşe geçebilir. Umalım da şu satış olsun ülke olarak rahat bir nefes alalım.
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Yersiz Yurtsuz 2 yıl
Malum kesim yine gelmiş biz kim savaş gemisi kim diyor tabi siz uyumaya devam edin mühendislerimiz çalışıyor ve ülkeyi küçümsemeye devam
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Nu.D.38 2 yıl
Türkiye önce kendine savaş gemisi alsın."gölcükte bir martı"
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Patren 2 yıl
Pakistani kucumsemeyin adamlarin atom bombasi var
Yanıtla +14
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Dil-hun 2 yıl
dandirikten şeylerden ihracat değilde böyle teknoloji ve silah ihracatı yapmamız lazım.ülke o zaman para kazanır.
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