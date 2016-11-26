Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak

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Pakistan ile Atak Helikopteri ve Milli Piyada Tüfeği için bir satış anlaşmasını çok yakında duyurması beklenen Savunma Sanayi Müsteşarlığı, heyecan uyandıran farklı bir anlaşmayı daha duyurabilir.

Pakistan Deniz Kuvvetleri mensubu bir personelin Express Tribune gazetesine yaptığı açıklamalara göre Kuzey Hint Okyanusu’nda bulunan Arap Denizi’nde iki gemisi görev yapan Pakistan'ın Çin – Pakistan Ekonomik Koridoru ile kritik önem taşıyan limanların güvenliğini sağlamak adına bir dizi atılım yapmak istiyor. Bu odakta bir donanma filosu kurmayı hedefleyen ülke, Türkiye ve Çin’den savaş gemisi almayı planlıyor.

Hali hazırda Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Türk savunma sanayisinin en büyük gemi ihracatının yapıldığı proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri için bir denizde ikmal tankeri geliştirildiğini açıklamıştı. Tankerin inşası Pakistan’da teknik tasarımı ise Türkiye’de yapılmış ve hali hazırda da Pakistan’da görev yapıyor.

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MİLGEM Projesinin İlk Yurtdışı Satışı

Pakistan’ın MİLGEM projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvet TCG Heybeliada için de istekli olduğu bir süredir konuşuluyordu. Özellikle 2008 yılında denize indirildikten sonra satın alma için çeşitli görüşmelerin yapıldığı iddia edilmişti. Anlaşılan o ki bu noktadaki görüşmeler çok yakında meyvesini vermeye başlayacak.

Türk yapımı Ada sınıfı korvet, ASELSAN’ın ARES-2N elektronik harp teknolojisi, STAMP gibi uzaktan kontrollü makinalı silah çözümleri ile donatılı olarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde yer alıyor. TCG Heybeliada, lojistik destek alarak 21 gün boyunca sularda görev yapıyor, helikopter ve insansız hava araçlarının inişi için özel donatılara sahip.

Bu seri kapsamında üretilen TCG Büyükada ve TCG Heybeliada göreve başlamış durumda. İnşası süren diğer iki gemiden TCG Burgazada 2018’de TCG Kınalıada ise tahminen 2019 yılında envantere girmiş olacak.

Hazırlanan TCG Büyükada ve TCG Heybeliada görüntülerinden oluşan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

FAC-55 Hücumbotu

Bu arada Pakistan ordusunun gözdelerinden bir diğeri ise Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için geliştirilen FAC-55 hücumbotu oldu. Pakistan’daki fuarda sergilenen hücumbot, Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından detaylıca incelenmiş.

Korvet yeteneklerine sahip bir hücumbot olan FAC-55, gaz türbini tahrik sistemi ile donatılmış tek gövdeli bir savaş gemisi nitelikleri taşıyor. 55knot üzerinde hıza ulaşabilen hücumbot, 535 ton deplasman ağırlığına (geminin toplam ağırlığı + yer değiştiren suyun ağırlığı) sahip.

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Tabi FAC-55 henüz Türk Deniz Kuvvetleri’nin de envanterine girmiş bir deniz aracı değil. İlerleyen dönemde testlerinin yapılarak göreve başlaması hedeflenen FAC-55’in henüz ülkemizde kullanılmadan Pakistan ordusunda görev alması beklenemez ancak ilerleyen dönemler için bu tür uluslararası fuarlara katılımlar stratejik öneme sahip.

MİLGEM projesi kapsamında üretilmiş savaş gemilerimizden bazı görüntülere galerimizden göz atabilirsiniz.